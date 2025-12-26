Объяснение российской энергетики ставит под сомнение тренды Запада: детали важнее лозунгов

В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today.

По его мнению, это обусловлено тем, что большая честь национальной энергетики — это гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая энергетика, которая из углеводородов считается наиболее зеленой.

Когда зелёная энергетика становится инструментом политики

Заявление Владимира Путина прозвучало на фоне дискуссии, которая развернулась в Европе на фоне так называемого "зеленого перехода". Политические элиты на Западе начали спекулировать на волнующих людей вопросах, в том числе теме изменения климата, считает российский президент. И с ним трудно не согласиться.

Разумная и перспективная тема "зеленой энергетики" превратилась в инструмент неоколонизации. Используя явно завышенные технологические и экологические стандарты, Запад навязывает выгодную для себя повестку остальному миру, ухудшая торговые позиции менее экономически развитых стран.

По всей Европе крутятся ветряки, блестят отражёнными лучами солнечные батареи, по дорогам бегают электрокары и этот тренд кажется крайне оптимистичным. Между тем, только месяц назад Германия признала абсурдом планы полностью отказаться в ближайшее десятилетие от двигателей внутреннего сгорания. Это решение по большей части связано с деградацией немецкого автопрома и вообще некоторой деиндустриализацией ФРГ на фоне отказа от дешевых российских энергоносителей. Но не только.

Зелёный переход в никуда

"Зеленый переход", который выведет человечество на новый этап развития — это, как говориться, "влажные фантазии" экологических активистов и "актуальных" политиков, использующих эту тему для реализации собственных интересов. Существует целый ряд объективных причин, по которым этот самый переход будет сопровождаться и уже сопровождается значительными социальными и политическими потерями.

Переход на зелёные, или альтернативные источники энергии — острая тема последних лет. Начнём с того, что стороны до сих пор не определились с терминами. Есть несколько определений "зеленой энергии". Например, электроэнергия, источники которой пополняются быстрее, чем расходуются.

К возобновляемым источникам энергии относят солнечную радиацию, перемещение масс воздуха в атмосфере, геотермальные источники и движение масс воды. А это солнечные и ветряные электростанции, а также различные гидроэлектростанции, которые используют энергию течения рек и приливов. В этом смысле Россия действительно может считаться фаворитом рейтинга энергетически "зелёных" стран. В нашей стране огромное количество полноводных рек, на которых стоят особо гидроэлектростанции мощностью выше 25 МВт, обеспечивающие потребности целых регионов.

Атомные электростанции тоже можно отнести к "зеленой энергетике", хотя ряд специалистов и критикует такой подход. Запасы урана ограничены, но их определенно хватит ещё на многие десятилетия. А что касается выбросов углекислого газа, то АЭС, по сути, паровые котлы, где вода нагревается за счёт реакции распада, турбины вращаются паром. Непосредственной экологической опасности у такой схемы нет. Понятно, что аварии по типу чернобыльской или фукусимской резко меняют этот хрупкий баланс. Но этакого рода происшествия почти всегда связаны с человеческим фактором — от несоблюдения процедур до ошибок в проектировании.

Энергетическая традиция как защина от непродуманных планов

В России и других странах, власти которых реально смотрят на ситуацию, традиционная энергетика играет главную роль. И это разумно, несмотря на возражения скептиков.

Традиционная энергетика: ставка на реальность

Проблема традиционной энергетики в ограниченности запасов. Предполагается, что в некоем будущем запасы нефти и газа в земных недрах иссякнут. Вопрос только в том, какое это будущее — отдалённое или ближайшее применительно к нам, живущим на Земле в настоящий момент. Но никто не может с уверенностью утверждать, что разведанные сейчас запасы это всё, на что будущие поколения могут рассчитывать. Скорее всего, нет. В земных недрах нефти и газа больше сейчас предполагаемого. И это мы не говорим о новых технологиях, которые позволяют добывать газ, к примеру, из сланцев, а нефть — из нефтеносных песков.

"Зелёная" энергетика и её скрытые издержки

Другое направление критики традиционной энергетики — непосредственный вред экологии. Но и ветряные турбины, солнечные панели и электромобили наносят вред природе. Например, как утилизировать многометровые лопасти ветрогенераторов? Срок их службы составляет порядка четверти века. Лопасти сделаны из сложных полимеров и стекловолокна. Это прочные конструкции, которые не так просто даже перемолоть в порошок.

Сейчас лопасти по большей части захоранивают на специальных полигонах и будут хранить там до изобретения новых способов переработки. Идеи уже есть. Инженеры из Дании предлагают использовать специальные химические реакторы для разложения полимеров на исходные компоненты. Американцы, в свою очередь, предлагают делать лопасти из бамбука и органического субстрата. Вопрос только в том, как такие лопасти вряд ли выдержат нагрузку во время работы.

Похожая ситуация складывается и с другими элементами зеленой энергетики. Солнечные панели сделаны из стекла, содержат кремний, медь, кадмий, свинец, селен. В общем, довольно токсичные компоненты. Около 90% неисправных и вышедших из строя солнечных панелей попадают на обычные свалки, так как это намного дешевле, чем переработка. Поэтому к следующему десятилетию объем отходов солнечной энергетики на свалках превысит объем новых установок, предупреждают специалисты.

Электромобили: чистый воздух и прежняя нагрузка

А что касается батарей для электромобилей, то в них используют кобальт, литий и редкоземельные металлы. Их добыча сопряжена с большим загрязнением окружающей среды — не там, где электомобили используются (то есть на Западе), а в Африке, где редкозёмы добывают в кустарных рудниках ручными инструментами, используя детский труд. На этом фоне борьба за экологию в благополучных странах выглядит несколько странно.

Утилизация батарей тоже создаёт проблемы. Производители не оптимизируют готовый продукт в контексте переработки. У каждого из них — свои стандарты, свои маркировки, свои инженерные решения для интеграции батареи в автомобильный кузов. Понятно, что крупнейшие производители, например Тесла, имеют свои решения. Но в целом производство электромобилей оказалось на треть вреднее для экологии, чем машин с двигателем внутреннего сгорания.

Да, электромобили делают воздух в городах чище. Их КПД приближается к 100%. Но ведь электричество, потребное для их зарядки, не берётся из ниоткуда. Оно поступает в город от электростанции. А КПД даже АЭС всего 40%. Потери на этапе передачи по проводам составляют около 10%. Примерно столько же теряется при зарядке аккумулятора от розетки. Вот и выходит, что общий КПД всей системы примерно равен или чуть больше КПД современного двигателя внутреннего сгорания. Иными словами, воздух в городе действительно становится чище. Но в целом нагрузка на экологию остаётся прежней.

Личная скромность в быту — лучшая помощь планете Земля

Белых медведей и прочую живность спасёт, как считают эксперты, не политически тенденциозная "зелёная энергетика" в её нынешнем изводе, а решительное сокращение потребления. Причём, сокращение не глобальное — в Африке оно и так очень низкое. Нет, именно сокращение потребления в наиболее экономически развитых странах.

Когда борцы за счастливое экологически чистое будущее поставят свои автомобили в гараж и начнут пользоваться общественным транспортом, когда начнут скромно отдыхать в своих краях (чтобы сократить использование авиации, оставляющей большой углеродный след), когда они станут более аскетичными в быту (а это касается и продуктов, и одежды, и электроприборов) — вот тогда человечество действительно отойдёт от опасной черты.