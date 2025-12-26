Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины

В 2025 году цены на медь продолжили уверенный рост. Стоимость меди на ведущих мировых площадках сверх того обновила максимальные значения, превысив отметку 12 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов в декабре 2025 года.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Это стало беспрецедентным уровнем в истории торговли этим сырьём. Общий рост цен за год составил примерно 35-40 процентов, что особенно заметно на фоне более умеренных изменений цен на многие другие металлы и сырьевые товары.

Долгосрочная тенденция роста цен на медь заметна не только в последние месяцы. В 2024–2025 годах котировки металла стабильно увеличивались: за первые месяцы 2025 года цены на медь уже приблизились к историческим максимумам, а к концу года ценовой уровень превысил прежние рекорды, что свидетельствует о продолжительном дефиците на рынке.

Среди ключевых факторов, определяющих рост цен, эксперты выделяют несколько основных драйверов. Прежде всего, мировая экономика сталкивается с устойчивым дисбалансом между спросом и предложением.

Современная трансформация энергетического сектора, направленная на декарбонизацию и широкое внедрение технологий возобновляемой энергии, увеличивает потребность в меди как базовом компоненте электрических сетей, электромобилей, солнечных панелей и ветряных турбин.

Эти технологические тренды существенно расширили базу конечного спроса, который растёт быстрее, чем возможности добычи и переработки.

Важным элементом дефицита стало ограничение поставок из ведущих стран-производителей. В Чили, крупнейшем поставщике меди в мире, и Перу добыча сталкивается с многочисленными трудностями, включая ужесточение экологических требований, недостаток рабочей силы и снижение качества руды, что ограничивает объёмы доступной продукции на мировом рынке.

Аналогичные проблемы наблюдаются на других крупных месторождениях в Индонезии и Африке, где перебои в работе шахт также способствовали сокращению предложения.

Негативное влияние на доступность сырья оказывает политика торговых барьеров. В 2025 году правительство США ввело существенные тарифы на импорт полуфабрикатов меди, что вызвало дополнительное напряжение на глобальных рынках и побудило участников торгов наращивать закупки в ожидании дальнейшего удорожания.

Этот фактор не только усилил спрос на физическое сырьё, но и способствовал росту спекулятивной активности на биржевых площадках.

В последние месяцы на рынок также оказали влияние валютные и макроэкономические условия. Ослабление курса доллара сделало медь, стандартно оцениваемую в долларах США, более привлекательной для держателей других валют, что дополнительно стимулировало спрос.

Ожидания смягчения монетарной политики в ряде крупных экономик усилили аппетит к рисковым активам, включая промышленные металлы, и поддержали дальнейший рост котировок.

Положение на рынке меди отражается в смежных сегментах. Например, цены на медный лом и полуфабрикаты также поднялись, что напрямую влияет на себестоимость продукции в машиностроении, электротехнике и других отраслях.

Повышение цен на медь приводит к удорожанию комплектующих, что влечёт за собой рост цен на конечные товары и усиливает инфляционное давление в производственных цепочках.

В то же время сохраняются факторы неопределённости, которые могут в будущем умерить рост цен или стимулировать коррекцию. Уровень спроса со стороны крупнейших потребителей, в том числе Китая, остаётся ключевым фактором.

Замедление темпов промышленного роста или снижение потребности в строительстве и инфраструктуре в Китае может снизить давление на рынок меди.

Также есть риски перепроизводства запасов и потенциальное изменение инвестиционных потоков в сегменте металлов, что может привести к колебаниям цен.

В прогнозах указывается на возможность сохранения повышенной волатильности на рынке меди в ближайшие годы.

Некоторые эксперты рассматривают текущую ситуацию как часть более широкого сырьевого цикла, который может длиться до конца десятилетия, с пиком ценовых уровней в промежутке до 2028 года.

Основные риски и неопределенности связаны с темпами внедрения новых источников предложения, динамикой спроса на электрификацию, а также влиянием геополитических решений в области торговли и энергетической политики.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
