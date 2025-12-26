Шанс для поколения Z: один пилот с ИИ-агентом превратит вас в ценного специалиста

Миллиардер-инвестор и бывший участник шоу Shark Tank Марк Кьюбан предлагает молодым специалистам искать первую работу не в корпорациях, а в малом и среднем бизнесе. По его мнению, именно там выпускники могут быстрее всего показать ценность, помогая внедрять ИИ-агентов в рутинные процессы.
Он считает, что такие решения закрывают задачи, на которые у небольших компаний часто не хватает времени и ресурсов. Об этом пишет Business Insider.
Речь идет о практике, когда новичок помогает руководителям и сотрудникам разобраться, как использовать ИИ-агентов для автоматизации операций — от подготовки черновиков и обработки заявок до ведения внутренних задач, которые обычно "висят" годами.
ИИ-агенты — это виртуальные помощники, которые способны выполнять задачу автономно, от начала до конца, без постоянного участия пользователя. В 2025 году агентный ИИ стал одной из самых обсуждаемых тем: компании активнее инвестируют в такие решения, а руководители технологических гигантов публично описывают их как новый "слой" цифровых работников.
Выход на рынок труда для молодых специалистов остаётся непростым: Handshake в мае сообщила, что число вакансий на платформе снизилось на 15% год к году, а число откликов на одну позицию выросло на 30%. При этом сами выпускники всё чаще отправляют заявки в небольшие компании: по данным Handshake, более трети заявлений на полную занятость ушло работодателям с численностью до 250 человек.
Дополнительный аргумент для поколения Z — гибкость. Небольшие компании пытаются конкурировать с крупными работодателями, предлагая ценное для кандидатов: удалёнку и более свободный график, о чём исследователи рынка труда рассказывали Business Insider.
В большой компании у новичка чаще есть чёткая роль, процессы и "длинные" согласования, поэтому внедрение инструментов может двигаться медленно.
В малом бизнесе меньше уровней управления, и шанс быстро запустить пилот выше — особенно если вы умеете показать эффект в экономии времени, снижении ошибок и скорости обслуживания клиентов. При этом ответственность и темп там обычно выше, а результат заметнее.
Перед тем как делать ставку на эту нишу, полезно оценить обе стороны.
Плюсы: быстрый видимый результат; шанс влиять на процессы сразу в нескольких отделах; сильное портфолио кейсов; высокий спрос на практиков, а не только "теоретиков".
Минусы: меньше наставничества и формальных программ обучения; выше риск "размытых" задач; ответственность за ошибки внедрения; необходимость объяснять ИИ-инструменты людям без технического бэкграунда.
Выберите 2-3 типовые боли бизнеса: обработка заявок, ответы клиентам, согласование документов, отчётность.
Соберите простой пилот: один агент — одна измеримая задача и понятный регламент.
Установите критерии качества: точность, скорость, количество ручных правок, экономия времени.
Настройте безопасность: доступы, хранение данных, правила работы с персональной информацией.
Сделайте "руководство на одну страницу": как запускать, что проверять, куда эскалировать сбои.
После пилота масштабируйте только то, что реально работает, и фиксируйте эффект в цифрах.
Таким образом необходимо искать бизнес, у которого много повторяющихся задач и узкие места в операционке: поддержка, продажи, документооборот, логистика, маркетинг.
