Наталья Клементьева

Шанс для поколения Z: один пилот с ИИ-агентом превратит вас в ценного специалиста

Кьюбан советует молодым специалистам искать первую работу с внедрением ИИ-агентов
Миллиардер-инвестор и бывший участник шоу Shark Tank Марк Кьюбан предлагает молодым специалистам искать первую работу не в корпорациях, а в малом и среднем бизнесе. По его мнению, именно там выпускники могут быстрее всего показать ценность, помогая внедрять ИИ-агентов в рутинные процессы.

мужчина сидит в компьютере
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Он считает, что такие решения закрывают задачи, на которые у небольших компаний часто не хватает времени и ресурсов. Об этом пишет Business Insider.

Почему Кьюбан советует идти в малые компании

Речь идет о практике, когда новичок помогает руководителям и сотрудникам разобраться, как использовать ИИ-агентов для автоматизации операций — от подготовки черновиков и обработки заявок до ведения внутренних задач, которые обычно "висят" годами.

Что такое ИИ-агенты и почему о них говорят весь год

ИИ-агенты — это виртуальные помощники, которые способны выполнять задачу автономно, от начала до конца, без постоянного участия пользователя. В 2025 году агентный ИИ стал одной из самых обсуждаемых тем: компании активнее инвестируют в такие решения, а руководители технологических гигантов публично описывают их как новый "слой" цифровых работников.

Почему совет звучит особенно актуально для выпускников

Выход на рынок труда для молодых специалистов остаётся непростым: Handshake в мае сообщила, что число вакансий на платформе снизилось на 15% год к году, а число откликов на одну позицию выросло на 30%. При этом сами выпускники всё чаще отправляют заявки в небольшие компании: по данным Handshake, более трети заявлений на полную занятость ушло работодателям с численностью до 250 человек.

Дополнительный аргумент для поколения Z — гибкость. Небольшие компании пытаются конкурировать с крупными работодателями, предлагая ценное для кандидатов: удалёнку и более свободный график, о чём исследователи рынка труда рассказывали Business Insider.

Сравнение: карьера в корпорации и в малом бизнесе для работы с ИИ-агентами

В большой компании у новичка чаще есть чёткая роль, процессы и "длинные" согласования, поэтому внедрение инструментов может двигаться медленно.

В малом бизнесе меньше уровней управления, и шанс быстро запустить пилот выше — особенно если вы умеете показать эффект в экономии времени, снижении ошибок и скорости обслуживания клиентов. При этом ответственность и темп там обычно выше, а результат заметнее.

Плюсы и минусы работы с ИИ-агентами в небольшой компании

Перед тем как делать ставку на эту нишу, полезно оценить обе стороны.

Плюсы: быстрый видимый результат; шанс влиять на процессы сразу в нескольких отделах; сильное портфолио кейсов; высокий спрос на практиков, а не только "теоретиков".

Минусы: меньше наставничества и формальных программ обучения; выше риск "размытых" задач; ответственность за ошибки внедрения; необходимость объяснять ИИ-инструменты людям без технического бэкграунда.

Как выпускнику стать полезным через ИИ-агентов

  1. Выберите 2-3 типовые боли бизнеса: обработка заявок, ответы клиентам, согласование документов, отчётность.

  2. Соберите простой пилот: один агент — одна измеримая задача и понятный регламент.

  3. Установите критерии качества: точность, скорость, количество ручных правок, экономия времени.

  4. Настройте безопасность: доступы, хранение данных, правила работы с персональной информацией.

  5. Сделайте "руководство на одну страницу": как запускать, что проверять, куда эскалировать сбои.

  6. После пилота масштабируйте только то, что реально работает, и фиксируйте эффект в цифрах.

Таким образом необходимо искать бизнес, у которого много повторяющихся задач и узкие места в операционке: поддержка, продажи, документооборот, логистика, маркетинг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
