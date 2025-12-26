Бенилюкс потерял более 50 процентов экспорта в Россию

Страны Бенилюкса потеряли более половины российского экспорта

Страны Бенилюкса — Бельгия, Нидерланды и Люксембург — в совокупности потеряли более половины экспорта в Россию после введения санкций Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia by Arminius at Dutch Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License порт Антверпен, терминал

Согласно расчётам на основе данных Евростата, за январь-октябрь текущего года объём поставок на российский рынок составил 4,8 млрд евро против 9,9 млрд евро за аналогичный период 2021 года, сообщает РИА "Новости".

Таким образом, падение доходов от торговли с Россией достигло 51,5 процента, что стало прямым следствием ограничительной политики ЕС.

Наиболее чувствительные потери в процентном соотношении понёс Люксембург. Его экспорт в Россию за десять месяцев сократился до 2,1 млн евро, тогда как ещё четыре года назад он превышал 105 млн евро.

Нидерланды также понесли серьёзные потери: объём поставок уменьшился примерно в три раза и составил около 2,6 млрд евро. Бельгия потеряла около 38 процентов экспорта, ограничившись показателем в 2,2 млрд евро.

Эти данные наглядно демонстрируют, что санкционные решения, формально направленные против российской экономики, одновременно подорвали устойчивые торговые связи самих европейских государств.

С 2022 года против России было введено беспрецедентное количество ограничений — почти 31 тысяча различных мер. Евросоюз, в состав которого входят страны Бенилюкса, принял 19 пакетов санкций, затронувших энергетику, промышленность, финансы, логистику и внешнюю торговлю.

Однако практика последних лет показывает, что эффект от этих решений оказался двусторонним. Россия перестроила значительную часть внешнеэкономических связей, тогда как европейские компании лишились ёмкого рынка сбыта, долгосрочных контрактов и стабильных доходов.

Ситуация в странах Бенилюкса является частью более широкой общеевропейской тенденции. Аналогичные проблемы фиксируются в Испании, Германии и Польше, которые потеряли более 70 процентов экспорта в Россию.

В Испании санкции негативно отразились на аграрном секторе и пищевой промышленности, которые ранее активно работали с российским рынком.

Потери экспортёров сопровождались ростом внутренних издержек и снижением конкурентоспособности на фоне подорожания энергоносителей.

Германия, традиционно ориентированная на экспорт промышленной продукции, столкнулась с сокращением поставок оборудования, автомобилей и химической продукции, а также с ростом цен на газ и электроэнергию, что усилило давление на промышленность и занятость.

В Польше, по данным открытых источников, санкционная политика привела к падению товарооборота, проблемам в логистике и снижению доходов предприятий, ранее работавших с российскими контрагентами, при одновременном росте инфляции и цен для конечных потребителей.

В совокупности эти процессы указывают на структурный дисбаланс санкционной стратегии ЕС. Ограничения не только не привели к ожидаемому экономическому коллапсу в России, но и стали фактором замедления экономического роста в самих странах Евросоюза.

Сокращение экспорта, утрата рынков, рост себестоимости производства и снижение инвестиционной активности формируют долгосрочные риски для европейской экономики.

На этом фоне внутри ЕС всё чаще обсуждаются вопросы эффективности санкций и их реальной цены для национальных экономик.

Данные по Бенилюксу, а также примеры Испании, Германии и Польши подтверждают, что санкции оказывают комплексное давление не только на страну-адресата, но и на государства, которые их вводят, подрывая основы их собственного экономического благополучия.