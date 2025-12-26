Цены на золото: впереди ли 5000 долларов и что это значит

Золоту предсказали цену в 5000 долларов за унцию. И это не предел

Рост цен на золото до уровня около 5000 долларов за тройскую унцию может оказаться не финальной точкой текущего долгосрочного движения, а лишь одним из промежуточных этапов, считает заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Золотые слитки

По его мнению, в перспективе золото способно обновлять рекорды и значительно превышать уже достигнутые ценовые уровни, особенно если рассматривать динамику не в краткосрочном, а в десятилетнем горизонте.

При этом он отметил, что рынок золота в ближайшие годы будет характеризоваться высокой волатильностью. Одним из ключевых источников нестабильности выступает ситуация вокруг Федеральной резервной системы США.

Любые сомнения в независимости ФРС подрывают доверие к доллару как к глобальной расчётной и резервной валюте, что автоматически усиливает привлекательность золота как альтернативного средства сбережения.

Вторым значимым фактором остаётся уровень процентных ставок в мировой экономике, заявил Моисеев в эфире Радио РБК. Ожидание их снижения или длительного сохранения на умеренных уровнях традиционно поддерживают спрос на золото, поскольку уменьшают альтернативную доходность безрисковых инструментов.

Исторический контекст, на который обратил внимание Моисеев, подчёркивает масштаб происходящих изменений. В начале 2000-х годов золото торговалось вблизи 400 долларов за унцию, а устойчивое закрепление выше 500 долларов произошло лишь в 2005 году.

Тогда рост воспринимался как значительное событие, однако последующие два десятилетия показали, что фундаментальные драйверы спроса на золото носят накопительный характер.

Сегодняшние уровни во многом отражают постепенную утрату доверия к традиционным мировым резервным валютам и усиление роли золота как нейтрального актива, не зависящего от политики отдельных государств.

Дополнительным фактором, усиливающим интерес к драгоценному металлу, стала практика заморозки и попыток экспроприации суверенных активов.

Подобные прецеденты заставляют как государства, так и институциональных инвесторов пересматривать структуру резервов в пользу активов, которые невозможно заблокировать административными решениями. В этом контексте золото становится не только инструментом защиты от инфляции, но и элементом финансового суверенитета.

Фактическая динамика рынка подтверждает эти оценки. В конце декабря цены на золото впервые в истории превысили отметку 4500 долларов за унцию, а затем достигли пиковых значений выше 4550 долларов.

С начала 2025 года рост котировок превысил 70 процентов. Существенную роль в этом сыграли масштабные закупки со стороны центральных банков, которые последовательно сокращают долю доллара в резервах и диверсифицируют активы.

Параллельно усилился спрос со стороны частных и институциональных инвесторов, рассматривающих золото как актив-убежище на фоне роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

В инвестиционных банках также обращают внимание на благоприятную для сырьевых рынков среду в среднесрочной перспективе.

В Morgan Stanley ожидают, что 2026 год будет поддерживать высокие цены на энергоносители и другие сырьевые товары из-за сочетания ограниченного предложения, роста спроса, связанного с развитием искусственного интеллекта, а также повышенного интереса к защитным активам.

В этой логике золото остаётся одним из ключевых бенефициаров глобальной неопределённости.

В то же время на рынке присутствует и более сдержанный взгляд. Аналитики "Альфа-Капитала" указывают на риск коррекции цен на золото в будущем.

Одним из потенциальных триггеров может стать фиксация прибыли со стороны биржевых фондов, которые активно наращивали позиции в период роста.

Кроме того, рекордные цены создают стимулы для увеличения добычи: при текущих уровнях рентабельность золотодобывающих компаний значительно возрастает, что в среднесрочной перспективе способно привести к росту предложения и оказать давление на котировки.