Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Когда плотины ближе, чем помощь: Швейцария открыла горячую линию из-за нашествия бобров

Власти Швейцарии открыли горячую линию из-за атак бобров
Экономика

В Швейцарии неожиданно обострилась проблема сосуществования людей и дикой природы. Стремительный рост численности бобров привёл к жалобам жителей и финансовым потерям. Власти решили реагировать нестандартно и запустили специальную горячую линию поддержки. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Телефон "горячей линии"
Фото: unsplash.com by SEO Galaxy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Телефон "горячей линии"

Почему бобры стали проблемой для жителей

За последние годы бобров в стране стало заметно больше, и это всё чаще отражается на жизни людей. Животные селятся рядом с населёнными пунктами, активно строят плотины и обустраивают жилища, не учитывая человеческую инфраструктуру.

Местные жители жалуются на регулярные подтопления участков, падение деревьев и повреждение дорог. Зимой ситуация усугубляется: именно в холодное время года бобры особенно активно укрепляют плотины и восстанавливают хатки, что приводит к новым очагам затоплений, как это уже происходило при других конфликтах человека и дикой природы в Европе.

Как работает горячая линия для пострадавших

Чтобы снизить напряжение, власти открыли специализированную телефонную линию. На звонки отвечают экологи и профильные специалисты, которые помогают оценить нанесённый ущерб и предлагают практические решения.

Жителям дают рекомендации по защите имущества, например, советуют использовать защитную сетку для деревьев или менять схему дренажа. Кроме того, при необходимости людям оказывают психологическую поддержку, поскольку постоянные проблемы с участком и жильём становятся источником стресса.

Масштабы проблемы и расходы государства

По официальным данным, численность бобров в Швейцарии увеличилась более чем втрое с 2008 года. Это напрямую сказалось на бюджете: ежегодно страна тратит около одного миллиона швейцарских франков на устранение последствий деятельности животных.

При этом власти подчёркивают, что радикальные меры не рассматриваются. Бобры находятся под защитой закона, и их уничтожение запрещено, как и в случае с другими охраняемыми видами, численность которых растёт в разных странах Европы.

Стратегия мирного сосуществования

Основной упор делается на поиск баланса между интересами людей и сохранением экосистем. Вместо отлова или отстрела животных власти развивают программы адаптации, профилактики ущерба и информирования населения.

Экологи считают, что при правильном подходе бобры могут приносить пользу, улучшая водные экосистемы и повышая биоразнообразие. Задача государства — минимизировать негативные последствия их активности для человека.

Сравнение подходов к регулированию численности животных

В одних странах проблему решают жёсткими мерами контроля популяции. В Швейцарии выбран иной путь — поддержка граждан и профилактика ущерба без вмешательства в численность животных.

Такой подход требует больших затрат и терпения, но позволяет сохранить природный баланс и избежать общественных конфликтов.

Советы жителям, столкнувшимся с бобрами

  1. Зафиксируйте ущерб и обратитесь за консультацией к специалистам.
  2. Используйте защитные конструкции для деревьев и берегов.
  3. Не пытайтесь самостоятельно убирать плотины.
  4. Следите за уровнем воды на участке.
  5. При необходимости пользуйтесь психологической поддержкой.

Популярные вопросы о бобрах в Швейцарии

Почему бобров нельзя уничтожать?

Они находятся под охраной закона как важный элемент экосистемы.

Кто компенсирует ущерб?

Часть расходов покрывается государственными программами поддержки.

Помогает ли горячая линия на практике?

Да, она позволяет быстро получить рекомендации и снизить уровень стресса у жителей.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы природа экология экономика
Новости Все >
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин
Рецепт рулетов из лаваша с красной рыбой и яйцами для новогоднего стола
Ужесточение наказания за задержку зарплаты избыточно — депутат Бессараб
Минпросвещения ввело 5 этапов урегулирования конфликтов в школах и колледжах
Солнцезащитный крем зимой снижает риск пигментации и фотостарения — Glamour
Германия не намерена участвовать в военных действиях на Украине — политолог Топорнин
Мешок песка улучшает старт заднеприводного авто зимой
Валерия потеряла ребёнка в браке с Иосифом Пригожиным
"Газпром" может завершить строительство "Силы Сибири — 2" раньше срока — Миллер
Сейчас читают
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд Олег Володин В США одобрили новый метод терапии опухолей мозга Игорь Буккер Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд Вероника Эйнуллаева
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Последние материалы
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Групповое поведение выявляет характер рыб — исследователь Ифремер Мари-Лор Бегу
Фиалки-химеры теряют окраску при размножении листом
Консервированный горошек добавляет сладость грибному салату
Власти Швейцарии открыли горячую линию из-за атак бобров
Страны Бенилюкса потеряли более половины российского экспорта
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин
Рецепт рулетов из лаваша с красной рыбой и яйцами для новогоднего стола
Ужесточение наказания за задержку зарплаты избыточно — депутат Бессараб
Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.