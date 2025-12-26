Наземная почта ушла в паузу: какие страны Европы выпали из доставки Почты России

"Почта России" временно изменила правила международной логистики, приостановив один из способов доставки в ряд европейских стран. Ограничения затронули сразу несколько направлений и вступили в силу в конце декабря. Компания не уточняет сроки возврата к прежнему режиму работы. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

В какие страны приостановлена доставка

Речь идёт о временной остановке наземной отправки посылок в пять государств Европы. В список вошли Латвия, Литва, Словения, Хорватия и Эстония. Ограничение касается именно автомобильных и комбинированных маршрутов, которые традиционно используются для более доступной по цене доставки.

При этом альтернативные способы пересылки, включая авиадоставку, официально не отменялись, однако их условия и стоимость могут отличаться от привычных для клиентов, как это уже происходило при изменениях в сфере международных почтовых отправлений.

Что известно о сроках ограничений

Компания не называет конкретных дат, когда наземная доставка будет возобновлена. В сообщении подчёркивается, что мера носит временный характер, но детали зависят от внешних факторов, влияющих на международную логистику.

Подобные приостановки уже применялись ранее и, как правило, были связаны с изменениями в транспортной инфраструктуре, таможенных процедурах или маршрутах следования почтовых отправлений.

Позиция компании по ситуации внутри организации

На фоне новостей об изменениях в доставке представители "Почты России" также прокомментировали информацию о кадровой ситуации. В компании опровергли сообщения о якобы массовом оттоке сотрудников.

По данным организации, текучесть кадров за 11 месяцев составила чуть более 30%. В компании подчёркивают, что такой показатель не выходит за рамки допустимых значений для крупной структуры и не свидетельствует о системной проблеме с увольнениями, на фоне общей ситуации в крупных государственных компаниях.

Дополнительный контекст вокруг "Почты России"

Ранее стало известно о планах, связанных с недвижимыми активами компании. АО "Почта России", владеющее зданием Главпочтамта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, не рассматривает вариант его реставрации. Объект планируется повторно выставить на торги.

Решение вызвало обсуждение, поскольку здание имеет историческое значение, однако компания исходит из экономической целесообразности и текущих приоритетов.

Сравнение способов международной доставки

Наземная доставка традиционно считается более доступной по стоимости, но она сильнее зависит от геополитических и инфраструктурных факторов. Авиапересылка работает быстрее и стабильнее, однако обходится дороже и имеет ограничения по весу и габаритам отправлений.

При временной остановке одного из каналов клиенты чаще вынуждены выбирать альтернативные маршруты, что отражается на сроках и бюджете доставки.

Плюсы и минусы временной приостановки

Подобные решения имеют практическую сторону, но не лишены неудобств для пользователей.

Плюсы: снижение логистических рисков, перераспределение ресурсов, стабилизация работы по другим направлениям.

снижение логистических рисков, перераспределение ресурсов, стабилизация работы по другим направлениям. Минусы: рост стоимости отправлений, ограниченный выбор способов доставки, неопределённость сроков.

Советы по отправке посылок за границу

Проверяйте актуальные ограничения перед оформлением отправления. Сравнивайте условия наземной и авиадоставки. Учитывайте возможные задержки при международной пересылке. Уточняйте требования к упаковке и документам. Планируйте отправку заранее, особенно в праздничные периоды.

