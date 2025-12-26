Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наземная почта ушла в паузу: какие страны Европы выпали из доставки Почты России

Ограничения на наземную доставку в ЕС ввела Почта России
"Почта России" временно изменила правила международной логистики, приостановив один из способов доставки в ряд европейских стран. Ограничения затронули сразу несколько направлений и вступили в силу в конце декабря. Компания не уточняет сроки возврата к прежнему режиму работы. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
В какие страны приостановлена доставка

Речь идёт о временной остановке наземной отправки посылок в пять государств Европы. В список вошли Латвия, Литва, Словения, Хорватия и Эстония. Ограничение касается именно автомобильных и комбинированных маршрутов, которые традиционно используются для более доступной по цене доставки.

При этом альтернативные способы пересылки, включая авиадоставку, официально не отменялись, однако их условия и стоимость могут отличаться от привычных для клиентов, как это уже происходило при изменениях в сфере международных почтовых отправлений.

Что известно о сроках ограничений

Компания не называет конкретных дат, когда наземная доставка будет возобновлена. В сообщении подчёркивается, что мера носит временный характер, но детали зависят от внешних факторов, влияющих на международную логистику.

Подобные приостановки уже применялись ранее и, как правило, были связаны с изменениями в транспортной инфраструктуре, таможенных процедурах или маршрутах следования почтовых отправлений.

Позиция компании по ситуации внутри организации

На фоне новостей об изменениях в доставке представители "Почты России" также прокомментировали информацию о кадровой ситуации. В компании опровергли сообщения о якобы массовом оттоке сотрудников.

По данным организации, текучесть кадров за 11 месяцев составила чуть более 30%. В компании подчёркивают, что такой показатель не выходит за рамки допустимых значений для крупной структуры и не свидетельствует о системной проблеме с увольнениями, на фоне общей ситуации в крупных государственных компаниях.

Дополнительный контекст вокруг "Почты России"

Ранее стало известно о планах, связанных с недвижимыми активами компании. АО "Почта России", владеющее зданием Главпочтамта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, не рассматривает вариант его реставрации. Объект планируется повторно выставить на торги.

Решение вызвало обсуждение, поскольку здание имеет историческое значение, однако компания исходит из экономической целесообразности и текущих приоритетов.

Сравнение способов международной доставки

Наземная доставка традиционно считается более доступной по стоимости, но она сильнее зависит от геополитических и инфраструктурных факторов. Авиапересылка работает быстрее и стабильнее, однако обходится дороже и имеет ограничения по весу и габаритам отправлений.

При временной остановке одного из каналов клиенты чаще вынуждены выбирать альтернативные маршруты, что отражается на сроках и бюджете доставки.

Плюсы и минусы временной приостановки

Подобные решения имеют практическую сторону, но не лишены неудобств для пользователей.

  • Плюсы: снижение логистических рисков, перераспределение ресурсов, стабилизация работы по другим направлениям.
  • Минусы: рост стоимости отправлений, ограниченный выбор способов доставки, неопределённость сроков.

Советы по отправке посылок за границу

  1. Проверяйте актуальные ограничения перед оформлением отправления.
  2. Сравнивайте условия наземной и авиадоставки.
  3. Учитывайте возможные задержки при международной пересылке.
  4. Уточняйте требования к упаковке и документам.
  5. Планируйте отправку заранее, особенно в праздничные периоды.

Популярные вопросы о международной доставке "Почты России"

Какие страны затронуты ограничениями?

Наземная доставка приостановлена в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию.

Сколько продлятся ограничения?

Точные сроки не называются, мера обозначена как временная.

Можно ли отправить посылку другим способом?

Да, доступны альтернативные варианты доставки, включая авиапересылку, на условиях оператора.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
транспорт экономика почта россии
