Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Пенсия подождёт: почему лондонские таксисты не спешат на заслуженный отдых

Лондонский таксист рассказал о плюсах и минусах работы в эпоху технологий
Экономика

Если мысль "а не начать ли всё заново?" приходит к вам по пути на работу, такие истории обычно попадают в самую точку. В лондонском такси это чувство знакомо многим: профессия остаётся узнаваемой, но правила игры заметно изменились.

Такси
Фото: unsplash.com by Thomas Lardeau is licensed under Free to use under the Unsplash License
Такси

Водитель Марк Уайт, который 33 года возит пассажиров по столице Великобритании, говорит, что за последние годы доходы просели, а работа стала менее предсказуемой. Об этом сообщает Money.

Сколько сегодня зарабатывает лондонский таксист

По словам Марка, до пандемии водитель, который работает полный день, мог рассчитывать примерно на 35-45 тысяч фунтов стерлингов "чистыми". Сейчас цифры чаще звучат скромнее: во многих случаях речь идёт о 25-30 тысячах, и то при условии, что удаётся удерживать стабильную загрузку. На итог влияет сразу несколько факторов: рост эксплуатационных расходов и конкуренция со стороны частных перевозчиков, которые работают через приложения. Отдельной статьёй становится аренда электромобиля: только она может обходиться более чем в 300 фунтов в неделю, а это чувствительно даже при хорошем графике.

Дополнительная сложность — непредсказуемость. Даже переработки не гарантируют привычного результата, потому что спрос "прыгает" в зависимости от сезона, пробок, погоды и общей экономической ситуации.

Конкуренция с сервисами и спор о правилах

Марк считает, что рынок изменил не столько технологический прогресс, сколько разница в регулировании. Лондонские таксисты работают в жёстких рамках, тогда как для водителей частных автомобилей требования, по их мнению, проще. Суть претензии не в личном конфликте с водителями приложений — многие понимают, что те тоже зарабатывают на жизнь. Раздражает ощущение "двух стандартов", когда один сегмент рынка живёт по строгим правилам, а другой — по более мягким.

При этом пассажиры видят разницу иначе: у приложений бывает динамическое ценообразование, а у традиционного такси тариф по счётчику регулируется, поэтому клиенту проще понимать, сколько примерно выйдет поездка.

Электротакси: идея хорошая, инфраструктура — нет

Одной из самых приземлённых проблем Марк называет эксплуатацию электромобиля в городе, где не хватает зарядной инфраструктуры. Он хотел бы, чтобы переход на электротягу сопровождался реальной поддержкой: доступными зарядками, работающими грантами и программами утилизации, которые помогают водителям не на словах. В списке пожеланий есть и транспортные преимущества — например, расширение доступа такси к автобусным полосам и маршрутам, что в мегаполисе напрямую влияет на время в пути и доход.

"Знание" как пропуск в профессию

Чтобы стать лондонским таксистом, мало уметь водить. Ключевой этап — курс "Знание" (The Knowledge): от трёх до четырёх лет изучения более 25 000 улиц в радиусе шести миль от Чаринг-Кросс. Проверки проходят лично и регулярно, и это не только навигация, но и тренировка памяти, скорости решений и устойчивости к стрессу. Главный навык, который Марк ставит выше остальных, — терпение: и на дороге, и в общении.

Почему многие не уходят на пенсию вовремя

Раньше Марк думал, что уйдёт на пенсию в 65, но теперь признаёт, что всё стало менее определённым. Рост цен и сокращение "подушки безопасности" заставляют многих оставаться за рулём и после 70. Его формула простая: сохранять здоровье и работать, пока есть силы.

Пассажиры, разговоры и рабочие правила

Марк любит беседовать, но быстро чувствует, когда человеку хочется тишины. Ещё он устал от вопроса про навигатор: после четырёх лет "Знания" он воспринимает его почти как недоверие к профессии. Заказы он отклоняет только по законным основаниям — например, если пассажир агрессивен, пьян или ведёт себя неподобающим образом. В остальных случаях логика простая: если он на смене и поездка безопасна, он поедет куда угодно.

За годы работы были и забавные эпизоды — от репетиций предложения руки и сердца до случайных свидетелей расставаний. Были и знаменитости: Марк вспоминает, что сэр Иэн Маккеллен был вежливым и щедрым на чаевые.

Сравнение: счётчик в такси и динамические тарифы приложений

Традиционный счётчик даёт пассажиру предсказуемость: тариф зависит от времени и расстояния и регулируется TfL, поэтому нет ощущения "сюрприза" в конце поездки. У приложений удобство часто выше за счёт заказа в пару кликов, но цена может резко меняться из-за спроса и пробок. В итоге один формат выигрывает стабильностью и прозрачностью, другой — гибкостью и скоростью вызова.

Плюсы и минусы работы водителем лондонского такси

В этой профессии хватает и свободы, и рутины — особенно в городе, который почти всегда стоит в пробках.

  • Плюсы: самостоятельный график; ощущение, что ты "сам себе начальник"; живое общение и постоянные новые истории; возможность реально помочь людям — от пожилых пассажиров до тех, кто просто добирается домой поздно вечером.

  • Минусы: высокая стоимость эксплуатации (в том числе электромобилей); конкуренция с сервисами; риски безопасности ночью; эмоциональная усталость от пробок и конфликтных ситуаций; соблазн "ненавидеть руль" в свободное время.

Советы, как сэкономить на такси в Лондоне

  1. Старайтесь ездить в непиковые часы, когда город меньше стоит.

  2. Избегайте мест с плотным трафиком: иногда пара кварталов пешком экономит деньги на счётчике.

  3. Спрашивайте, есть ли более быстрый маршрут: хороший водитель обычно предложит варианты.

  4. Если поездка подходит по ситуации, делите такси на двоих — это проще, чем кажется, и заметно снижает стоимость на человека.

Популярные вопросы о работе лондонского таксиста

Как выбрать, что выгоднее — чёрное такси или приложение?

Если важна предсказуемость цены и привычный тариф по счётчику, часто удобнее классическое такси. Если важнее скорость вызова и возможность сравнить варианты заранее в приложении, может подойти сервис.

Сколько стоит стать лондонским таксистом по времени?

Ключевое испытание — "Знание": обычно оно занимает 3-4 года интенсивной подготовки и регулярных проверок.

Почему поездка кажется дорогой, даже если километраж небольшой?

В Лондоне много времени съедают пробки: счётчик учитывает время, а не только расстояние. Именно поэтому "самое дорогое время" — когда машина стоит или едет медленно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы такси лондон правила водитель заработок электромобиль
Новости Все >
Скелет древнего гоминида может перевернуть представления об эволюции человека
Ходорковский* может заплатить Пугачёвой за интервью — продюсер Дзюник
20 метров снега не преграда для тех, кто едет на Татеяму — Japan Travel
Учёные нашли связь между физикой и симуляцией
Сценарный подход используют при новогоднем оформлении дома — дизайнер Головлева
Быстрая ходьба улучшает физическое состояние в пожилом возрасте — Дэниел Рубин
Кулинарный антипригарный спрей снижает налипание снега на лопату — Apartment Therapy
Macan не сможет выступить в Новый год из-за службы в армии
Присадки в антифризе замедлили коррозию двигателя — Valvoline
Дневной сон на работе при бессоннице ухудшает ночной отдых — сомнолог Алёна Гаврилова
Сейчас читают
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Газ
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Спирея "Голдмаунд" меняет цвет листвы трижды за сезон
Садоводство, цветоводство
Спирея "Голдмаунд" меняет цвет листвы трижды за сезон
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
20 метров снега не преграда для тех, кто едет на Татеяму — Japan Travel
Кордон блю готовится во фритюре за 10–12 минут
Венера усиливает влияние незавершённых чувств 26 декабря
Учёные нашли связь между физикой и симуляцией
Теннис увеличивает продолжительность жизни на 9,7 года — elEconomista
Сценарный подход используют при новогоднем оформлении дома — дизайнер Головлева
Быстрая ходьба улучшает физическое состояние в пожилом возрасте — Дэниел Рубин
Кулинарный антипригарный спрей снижает налипание снега на лопату — Apartment Therapy
Macan не сможет выступить в Новый год из-за службы в армии
Присадки в антифризе замедлили коррозию двигателя — Valvoline
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.