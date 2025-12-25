Пенсия подождёт: почему лондонские таксисты не спешат на заслуженный отдых

Лондонский таксист рассказал о плюсах и минусах работы в эпоху технологий

Если мысль "а не начать ли всё заново?" приходит к вам по пути на работу, такие истории обычно попадают в самую точку. В лондонском такси это чувство знакомо многим: профессия остаётся узнаваемой, но правила игры заметно изменились.

Фото: unsplash.com by Thomas Lardeau is licensed under Free to use under the Unsplash License Такси

Водитель Марк Уайт, который 33 года возит пассажиров по столице Великобритании, говорит, что за последние годы доходы просели, а работа стала менее предсказуемой. Об этом сообщает Money.

Сколько сегодня зарабатывает лондонский таксист

По словам Марка, до пандемии водитель, который работает полный день, мог рассчитывать примерно на 35-45 тысяч фунтов стерлингов "чистыми". Сейчас цифры чаще звучат скромнее: во многих случаях речь идёт о 25-30 тысячах, и то при условии, что удаётся удерживать стабильную загрузку. На итог влияет сразу несколько факторов: рост эксплуатационных расходов и конкуренция со стороны частных перевозчиков, которые работают через приложения. Отдельной статьёй становится аренда электромобиля: только она может обходиться более чем в 300 фунтов в неделю, а это чувствительно даже при хорошем графике.

Дополнительная сложность — непредсказуемость. Даже переработки не гарантируют привычного результата, потому что спрос "прыгает" в зависимости от сезона, пробок, погоды и общей экономической ситуации.

Конкуренция с сервисами и спор о правилах

Марк считает, что рынок изменил не столько технологический прогресс, сколько разница в регулировании. Лондонские таксисты работают в жёстких рамках, тогда как для водителей частных автомобилей требования, по их мнению, проще. Суть претензии не в личном конфликте с водителями приложений — многие понимают, что те тоже зарабатывают на жизнь. Раздражает ощущение "двух стандартов", когда один сегмент рынка живёт по строгим правилам, а другой — по более мягким.

При этом пассажиры видят разницу иначе: у приложений бывает динамическое ценообразование, а у традиционного такси тариф по счётчику регулируется, поэтому клиенту проще понимать, сколько примерно выйдет поездка.

Электротакси: идея хорошая, инфраструктура — нет

Одной из самых приземлённых проблем Марк называет эксплуатацию электромобиля в городе, где не хватает зарядной инфраструктуры. Он хотел бы, чтобы переход на электротягу сопровождался реальной поддержкой: доступными зарядками, работающими грантами и программами утилизации, которые помогают водителям не на словах. В списке пожеланий есть и транспортные преимущества — например, расширение доступа такси к автобусным полосам и маршрутам, что в мегаполисе напрямую влияет на время в пути и доход.

"Знание" как пропуск в профессию

Чтобы стать лондонским таксистом, мало уметь водить. Ключевой этап — курс "Знание" (The Knowledge): от трёх до четырёх лет изучения более 25 000 улиц в радиусе шести миль от Чаринг-Кросс. Проверки проходят лично и регулярно, и это не только навигация, но и тренировка памяти, скорости решений и устойчивости к стрессу. Главный навык, который Марк ставит выше остальных, — терпение: и на дороге, и в общении.

Почему многие не уходят на пенсию вовремя

Раньше Марк думал, что уйдёт на пенсию в 65, но теперь признаёт, что всё стало менее определённым. Рост цен и сокращение "подушки безопасности" заставляют многих оставаться за рулём и после 70. Его формула простая: сохранять здоровье и работать, пока есть силы.

Пассажиры, разговоры и рабочие правила

Марк любит беседовать, но быстро чувствует, когда человеку хочется тишины. Ещё он устал от вопроса про навигатор: после четырёх лет "Знания" он воспринимает его почти как недоверие к профессии. Заказы он отклоняет только по законным основаниям — например, если пассажир агрессивен, пьян или ведёт себя неподобающим образом. В остальных случаях логика простая: если он на смене и поездка безопасна, он поедет куда угодно.

За годы работы были и забавные эпизоды — от репетиций предложения руки и сердца до случайных свидетелей расставаний. Были и знаменитости: Марк вспоминает, что сэр Иэн Маккеллен был вежливым и щедрым на чаевые.

Сравнение: счётчик в такси и динамические тарифы приложений

Традиционный счётчик даёт пассажиру предсказуемость: тариф зависит от времени и расстояния и регулируется TfL, поэтому нет ощущения "сюрприза" в конце поездки. У приложений удобство часто выше за счёт заказа в пару кликов, но цена может резко меняться из-за спроса и пробок. В итоге один формат выигрывает стабильностью и прозрачностью, другой — гибкостью и скоростью вызова.

Плюсы и минусы работы водителем лондонского такси

В этой профессии хватает и свободы, и рутины — особенно в городе, который почти всегда стоит в пробках.

Плюсы: самостоятельный график; ощущение, что ты "сам себе начальник"; живое общение и постоянные новые истории; возможность реально помочь людям — от пожилых пассажиров до тех, кто просто добирается домой поздно вечером.

Минусы: высокая стоимость эксплуатации (в том числе электромобилей); конкуренция с сервисами; риски безопасности ночью; эмоциональная усталость от пробок и конфликтных ситуаций; соблазн "ненавидеть руль" в свободное время.

Советы, как сэкономить на такси в Лондоне

Старайтесь ездить в непиковые часы, когда город меньше стоит. Избегайте мест с плотным трафиком: иногда пара кварталов пешком экономит деньги на счётчике. Спрашивайте, есть ли более быстрый маршрут: хороший водитель обычно предложит варианты. Если поездка подходит по ситуации, делите такси на двоих — это проще, чем кажется, и заметно снижает стоимость на человека.

Популярные вопросы о работе лондонского таксиста

Как выбрать, что выгоднее — чёрное такси или приложение?

Если важна предсказуемость цены и привычный тариф по счётчику, часто удобнее классическое такси. Если важнее скорость вызова и возможность сравнить варианты заранее в приложении, может подойти сервис.

Сколько стоит стать лондонским таксистом по времени?

Ключевое испытание — "Знание": обычно оно занимает 3-4 года интенсивной подготовки и регулярных проверок.

Почему поездка кажется дорогой, даже если километраж небольшой?

В Лондоне много времени съедают пробки: счётчик учитывает время, а не только расстояние. Именно поэтому "самое дорогое время" — когда машина стоит или едет медленно.