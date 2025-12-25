Пенсия подождёт: почему лондонские таксисты не спешат на заслуженный отдых

Если мысль "а не начать ли всё заново?" приходит к вам по пути на работу, такие истории обычно попадают в самую точку. В лондонском такси это чувство знакомо многим: профессия остаётся узнаваемой, но правила игры заметно изменились.
Водитель Марк Уайт, который 33 года возит пассажиров по столице Великобритании, говорит, что за последние годы доходы просели, а работа стала менее предсказуемой. Об этом сообщает Money.
По словам Марка, до пандемии водитель, который работает полный день, мог рассчитывать примерно на 35-45 тысяч фунтов стерлингов "чистыми". Сейчас цифры чаще звучат скромнее: во многих случаях речь идёт о 25-30 тысячах, и то при условии, что удаётся удерживать стабильную загрузку. На итог влияет сразу несколько факторов: рост эксплуатационных расходов и конкуренция со стороны частных перевозчиков, которые работают через приложения. Отдельной статьёй становится аренда электромобиля: только она может обходиться более чем в 300 фунтов в неделю, а это чувствительно даже при хорошем графике.
Дополнительная сложность — непредсказуемость. Даже переработки не гарантируют привычного результата, потому что спрос "прыгает" в зависимости от сезона, пробок, погоды и общей экономической ситуации.
Марк считает, что рынок изменил не столько технологический прогресс, сколько разница в регулировании. Лондонские таксисты работают в жёстких рамках, тогда как для водителей частных автомобилей требования, по их мнению, проще. Суть претензии не в личном конфликте с водителями приложений — многие понимают, что те тоже зарабатывают на жизнь. Раздражает ощущение "двух стандартов", когда один сегмент рынка живёт по строгим правилам, а другой — по более мягким.
При этом пассажиры видят разницу иначе: у приложений бывает динамическое ценообразование, а у традиционного такси тариф по счётчику регулируется, поэтому клиенту проще понимать, сколько примерно выйдет поездка.
Одной из самых приземлённых проблем Марк называет эксплуатацию электромобиля в городе, где не хватает зарядной инфраструктуры. Он хотел бы, чтобы переход на электротягу сопровождался реальной поддержкой: доступными зарядками, работающими грантами и программами утилизации, которые помогают водителям не на словах. В списке пожеланий есть и транспортные преимущества — например, расширение доступа такси к автобусным полосам и маршрутам, что в мегаполисе напрямую влияет на время в пути и доход.
Чтобы стать лондонским таксистом, мало уметь водить. Ключевой этап — курс "Знание" (The Knowledge): от трёх до четырёх лет изучения более 25 000 улиц в радиусе шести миль от Чаринг-Кросс. Проверки проходят лично и регулярно, и это не только навигация, но и тренировка памяти, скорости решений и устойчивости к стрессу. Главный навык, который Марк ставит выше остальных, — терпение: и на дороге, и в общении.
Раньше Марк думал, что уйдёт на пенсию в 65, но теперь признаёт, что всё стало менее определённым. Рост цен и сокращение "подушки безопасности" заставляют многих оставаться за рулём и после 70. Его формула простая: сохранять здоровье и работать, пока есть силы.
Марк любит беседовать, но быстро чувствует, когда человеку хочется тишины. Ещё он устал от вопроса про навигатор: после четырёх лет "Знания" он воспринимает его почти как недоверие к профессии. Заказы он отклоняет только по законным основаниям — например, если пассажир агрессивен, пьян или ведёт себя неподобающим образом. В остальных случаях логика простая: если он на смене и поездка безопасна, он поедет куда угодно.
За годы работы были и забавные эпизоды — от репетиций предложения руки и сердца до случайных свидетелей расставаний. Были и знаменитости: Марк вспоминает, что сэр Иэн Маккеллен был вежливым и щедрым на чаевые.
Традиционный счётчик даёт пассажиру предсказуемость: тариф зависит от времени и расстояния и регулируется TfL, поэтому нет ощущения "сюрприза" в конце поездки. У приложений удобство часто выше за счёт заказа в пару кликов, но цена может резко меняться из-за спроса и пробок. В итоге один формат выигрывает стабильностью и прозрачностью, другой — гибкостью и скоростью вызова.
В этой профессии хватает и свободы, и рутины — особенно в городе, который почти всегда стоит в пробках.
Плюсы: самостоятельный график; ощущение, что ты "сам себе начальник"; живое общение и постоянные новые истории; возможность реально помочь людям — от пожилых пассажиров до тех, кто просто добирается домой поздно вечером.
Минусы: высокая стоимость эксплуатации (в том числе электромобилей); конкуренция с сервисами; риски безопасности ночью; эмоциональная усталость от пробок и конфликтных ситуаций; соблазн "ненавидеть руль" в свободное время.
Старайтесь ездить в непиковые часы, когда город меньше стоит.
Избегайте мест с плотным трафиком: иногда пара кварталов пешком экономит деньги на счётчике.
Спрашивайте, есть ли более быстрый маршрут: хороший водитель обычно предложит варианты.
Если поездка подходит по ситуации, делите такси на двоих — это проще, чем кажется, и заметно снижает стоимость на человека.
Если важна предсказуемость цены и привычный тариф по счётчику, часто удобнее классическое такси. Если важнее скорость вызова и возможность сравнить варианты заранее в приложении, может подойти сервис.
Ключевое испытание — "Знание": обычно оно занимает 3-4 года интенсивной подготовки и регулярных проверок.
В Лондоне много времени съедают пробки: счётчик учитывает время, а не только расстояние. Именно поэтому "самое дорогое время" — когда машина стоит или едет медленно.
