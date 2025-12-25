Мука на экспорт: Елена Виллер о том, как развивается международная дистрибуция российской мукомольной продукции

Для экспорта муки ключевая компетенция — понимание регуляторной среды — Елена Виллер

Интервью с экспертом в сфере управления предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Еленой Виллер. За более чем 20 лет работы она прошла путь от управленца среднего звена до руководителя крупного агропромышленного предприятия, которое сегодня входит в число наиболее активных и динамично развивающихся экспортеров муки и продуктов переработки зерна.

Фото: из личного архива Елены Виллер Эксперт в сфере управления предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Елена Виллер

— Елена, сегодня российский экспорт муки называют "новой точкой роста" агропромышленного комплекса. В чем его ключевые особенности?

— В последние годы рынок действительно пережил качественные изменения. Еще недавно Россия экспортировала достаточно небольшое количество муки — в пределах 150-250 тыс. тонн в год. Это всего 2-2,5% от общего объема производства муки в стране. Резкий перелом произошел в 2022 году, когда экспорт пшеничной муки достиг почти 0,9 млн тонн, т. е. вырос примерно на 280% по сравнению с прежним уровнем поставок за рубеж.

В 2024 году Россия экспортировала свыше миллиона тонн мукомольной продукции, что является историческим максимумом. И по данным российского агентства "Агроэкспорт", стоимость экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки составила около 300 млн долл. США, что на 3% выше по стоимости и на 7% выше по объёму, чем годом ранее.

По оценке экспертов рынка потенциал российского экспортного рынка существенный, в ближайшем будущем он может достигнуть 3 млн тонн ежегодно, и к 2030 году, скорее всего, превысит 440 млн долл.

Это новые масштабы, которые вывели Россию в топ-10 мировых экспортеров — как по объему, так и по стоимости поставок. Сегодня российская мука востребована в Юго-Восточной Азии, странах Персидского залива, Африки — регионах, которые стремятся получать качественный продукт с высокой степенью переработки. Фактически мы наблюдаем переход отрасли от локального присутствия к роли глобального мирового игрока.

— Вы возглавляете Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова, одно из тех мукомольных предприятий, кто формирует динамику экспортного роста. Что в целом позволяет компаниям этой отрасли добиваться высоких результатов на международных рынках?

— Если говорить обобщенно, то ключевым фактором успеха сегодня является не масштаб производства, а качество управленческих решений. Международный рынок требует системного подхода — от выстраивания логистики и устойчивых каналов дистрибуции до соответствия регуляторным требованиям конкретных стран.

По моему опыту, одним из стратегических преимуществ для предприятия мукомольной отрасли является локация. Большой плюс — наличие рядом крупного транспортного узла или морского порта, что позволяет использовать широкий спектр экспортных каналов и напрямую участвовать в международной торговле. Также важно уделять внимание эффективности производственных процессов, снижению удельных издержек, к которым относится, например, объем потребления электроэнергии на тонну перерабатываемого зерна, устойчивости поставок и стабильности качества продукции.

В совокупности именно управляемость процессов, прозрачность цепочек поставок и стратегическое планирование становятся основой долгосрочного успеха на внешних рынках.

— Экспорт муки связан с жесткими международными требованиями. Какие компетенции сегодня критически важны для выхода на новые рынки?

— Ключевая компетенция — это глубокое понимание международной регуляторной среды. Экспорт муки сопровождается регистрацией и контролем через национальные и российские регуляторные системы, такие как CIFER, "Аргус-Фито" и "Цербер", что обеспечивает соответствие поставок требованиям Китая, стран Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Отсутствие этих регистраций — серьезный барьер, который может ограничивать экспорт. Важно не просто формально подойти к процессу, а выстроить внутри предприятия устойчивую систему качества, безопасности и прослеживаемости продукции. Это требует междисциплинарной экспертизы — от технологической и юридической до логистической и управленческой.

Моя практика и управленческий опыт показывают, что такой системный подход это как раз то, что позволяет проходить проверки с первого раза и выходить на новые рынки без репутационных и операционных рисков. В современных условиях это уже не конкурентное преимущество, а обязательный стандарт работы на глобальном уровне.

— Какие риски и возможности определяют сегодня развитие международной дистрибуции муки?

— Основные сложности для российских экспортеров — это волатильность ставок фрахта (платы за перевозку грузов), задержки в портах, изменения в регуляторной среде и колебания валютных курсов. Дополнительные проблемы создают перебои в международных расчетах и ограниченный объем субсидий, выделяемых на поддержку экспортной логистики. Все это повышает неопределенность и требует от нас гибкости и оперативного реагирования.

Экспорт будет расти при благоприятном курсе доллара, сокращении логистических затрат и времени доставки продукции до клиента. Существенную роль в этом играет государственная поддержка в виде субсидирования экспортных перевозок. На фоне благоприятной конъюнктуры зернового рынка это создаст прочный фундамент для дальнейшего наращивания объемов поставок. Тот, кто сможет оптимизировать логистику, снизить расходы, обеспечить высокое качество и стабильные сроки, — займет устойчивое место на международном рынке.

Кроме этого, невозможно быть крупным экспортером и не расширять каналы сбыта и географию продаж, поэтому важнейшим направлением для каждой компании, занимающейся экспортом, было и остается наращивание зарубежной клиентской базы.

— Как вы оцениваете мировой спрос? Куда будет двигаться рынок в ближайшие годы?

— Ближайшие 5-10 лет будут определяться быстрым ростом населения и урбанизации в странах Азии и Африки. Эти регионы активно увеличивают импорт переработанной продукции — это дешевле, быстрее и надежнее, чем завозить зерно и развивать собственные мукомольные мощности.

Три основных направления роста: Юго-Восточная Азия — Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Южная Корея; Страны Персидского залива — ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия; Северная и Западная Африка — Марокко, Камерун, Египет, Алжир. Данные рынки уже сегодня формируют устойчивый спрос на российскую муку, и потенциал их роста далеко не исчерпан.

Самое важное сейчас — работа над развитием технологических и логистических решений, направленных на повышение эффективности и расширение международной дистрибуции, выстраивать долгосрочные партнерские отношения, укрепляя бренд предприятия.

Эти факторы будут способствовать росту российского экспорта муки. Глобальная цель — укрепить позиции на мировом рынке муки и стать частью международных цепочек поставок, которые обеспечивают продовольственную устойчивость нашей и других стран.