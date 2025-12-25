Отпуск или увольнение: как этот карьерный перерыв перевернул жизнь маркетолога из Брюсселя

Путешествие помогает переосмыслить карьеру и найти новую работу — Business Insider

Иногда карьерный план начинается не с нового курса или резюме, а с паузы. 30-летняя маркетолог из Брюсселя Нурия Дооренбос уволилась с позиции старшего стратега по соцсетям и уехала на пять с лишним месяцев в путешествие по Европе, чтобы понять, чего она хочет дальше.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

Замедлив темп, она прояснила свои сильные стороны, вернулась отдохнувшей и без особых сложностей нашла новую работу в маркетинге. Об этом сообщает Business Insider.

Почему она решила уйти с работы

Дооренбос вспоминает, что в начале карьеры легко соглашаться на всё подряд: индустрия рекламы и соцсетей быстро меняется, а ритм редко оставляет время на рефлексию. К своему 30-летию она почувствовала, что ей нужен длинный перерыв — не "выдохнуть на выходных", а действительно переосмыслить, что ей нравится в профессии и куда двигаться дальше.

Она рассказала руководству, что хочет времени для себя и мечтает о поездке с молодым человеком. Ей предлагали неоплачиваемый отпуск с возвращением, но она отказалась: ей было важно, чтобы "сзади" не стояла работа, к которой нужно вернуться по расписанию.

Три мотива, которые всё расставили по местам

По словам Дооренбос, решение сложилось из трёх причин. Первая — желание разобраться со следующим шагом в карьере и честно оценить свои предпочтения. Вторая — не откладывать жизнь "на потом", до пенсии, а позволить себе время на впечатления и развитие сейчас. Третья — ощущение, что это подходящий момент: серьёзных обязательств пока меньше, и позже такая пауза может стать сложнее.

Как выглядело путешествие и что оно дало

Пара осталась в Европе — в том числе из-за собаки — и путешествовала на машине с палаткой на крыше. За примерно пять с половиной месяцев они успели побывать в Италии, Боснии, Черногории и Греции.

Озарения "в один момент" не случилось. Но постепенно Дооренбос сформулировала, в чём она сильна: придумывать стратегические, культурно уместные идеи для брендов и кампаний, выстраивать отношения с клиентами и запускать проекты с нуля.

Возвращение в карьеру и новый оффер

После поездки она устроилась на должность в маркетинге в новом подразделении Ernst & Young — Studio+. По её словам, процесс оказался проще, чем она ожидала: она подалась через онлайн-заявку, а предыдущий опыт явно сыграл роль.

Параллельно она развивала лидерские и публичные компетенции: участвовала в профессиональных инициативах, была в жюри международных маркетинговых конкурсов, выступала на конференции по стратегии и читала лекцию о соцсетях в своей альма-матер.

Почему "карьерный перерыв" перестал быть табу

На собеседованиях рекрутеры знали, что она в разъездах и иногда отвечает на звонки буквально из пляжного бара в Греции. При этом её не допрашивали, "зачем" она путешествует. Дооренбос делает вывод, что сейчас перерывы в карьере становятся нормой — если вы умеете работать и приносите результат.

Она также отмечает: важно слушать тело и интуицию, а личностный рост не менее значим, чем прокачка навыков. Пауза помогает выйти из ежедневной гонки и взглянуть на жизнь с перспективы, а не только через дедлайны.

Неоплачиваемый отпуск и увольнение "с чистого листа"

Неоплачиваемый отпуск даёт безопасность: место, к которому можно вернуться, и меньше неопределённости. Но у него есть обратная сторона — ощущение обратного отсчёта и психологический якорь.

Увольнение снимает это давление и позволяет реально "обнулиться", но повышает риски: возвращаться придётся через рынок труда, а не через внутреннюю договорённость.

Плюсы и минусы длинного перерыва

Такой шаг может дать ясность, восстановление и новый взгляд на профессию, особенно если вы системно устали или перестали понимать, что вам нравится. Но это и привилегия: Дооренбос подчёркивает, что не у всех есть финансовая возможность так сделать.

В её случае помогла строгая экономия: они почти год урезали расходы, меньше ходили в рестораны и старались копить на поездку.

Как подготовить карьерный перерыв

Сформулируйте цель: отдых, переосмысление, обучение, смена сферы — это разные маршруты. Выберите формат: отпуск с возвращением или увольнение — в зависимости от того, нужен ли вам "якорь". Сделайте финансовую подушку: решите, на сколько месяцев её хватит, и заранее урежьте траты. Продумайте "след после паузы": проекты, портфолио, выступления, фриланс — чтобы было что показать. Учитесь фиксировать выводы: записывайте, что у вас получается лучше всего и что вас реально заряжает.

Популярные вопросы о карьерных перерывах

Как объяснять gap в резюме?

Спокойно и по делу: что вы делали, чему научились, что поняли о своей роли и почему теперь выбираете именно эту позицию.

Когда лучше брать длительный перерыв?

Чаще всего — когда есть ресурс по деньгам и минимум обязательств, а усталость или потеря смысла уже мешают работать качественно.

Можно ли найти работу, пока ты в поездке?

Да, если вы доступны для коммуникации и заранее готовы объяснить график. В её случае собеседования проходили дистанционно и без осуждения.