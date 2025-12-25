Золотой дождь ожидается и в 2026 году: держите кошельки открытыми

Золото завершает 2025 год на рекордных уровнях — и рынок воспринимает это не как разовую вспышку, а как новый режим. На азиатских торгах спотовая цена впервые поднималась выше $4500 за тройскую унцию, а рост с начала года превысил 70%.
Инвесторы и банкиры всё чаще говорят о том, что драйверы ралли — "долгоиграющие": от политики центробанков до переоценки роли доллара. Об этом сообщает Business Insider.
В 2025 году спрос на "защитные" активы подпитывали сразу несколько факторов. На первом месте — ослабление доллара, политическая неопределённость и активные покупки со стороны центральных банков, которые меняют структуру спроса на металл. В такой логике золото растёт не только во время кризисов: ему достаточно того, что мир остаётся нервным, а долговая нагрузка и геополитические разногласия не исчезают из повестки.
Отдельно на котировки влияет денежно-кредитная политика. Когда инфляция упрямо держится, а рост экономики выглядит неровным, ожидания по ставкам могут смещаться в сторону более мягкого курса. Для золота это важно: металл часто чувствует себя увереннее, когда реальная доходность снижается, а "цена ожидания" за владение бездоходным активом становится меньше.
Стратеги считают, что рынок ещё не выглядит перегретым так, как это бывало на прошлых пиках: распределение вложений в золото, по оценкам аналитиков, остаётся относительно сбалансированным. Это оставляет пространство для продолжения движения, даже если не случится сильного шока.
В прогнозах крупных игроков звучит схожая мысль: диапазон ожиданий на 2026 год часто называют в районе $4500-$4700 за унцию, а при сохранении текущей макрокартины допускают и более высокие уровни.
Среди факторов, которые могут поддерживать котировки, в аналитике упоминаются и политические решения в США, включая ожидания по будущей траектории ставок ФРС. Логика проста: если рынки будут закладывать более мягкие условия финансирования, интерес к золоту как к "страховке" может возвращаться на каждом откате.
Даже при сильном тренде у золота есть уязвимости. Во-первых, резкое укрепление доллара может притормозить рост. Во-вторых, если инвесторы массово вернутся к риск-он настроению и предпочтут акции и высокодоходные инструменты, часть спроса на "убежища" может временно уйти. Но текущая картина, по мнению ряда стратегов, делает откаты скорее поводом для новых покупок, чем началом разворота.
Ралли 2025 года перекинулось не только на золото. Серебро и платина тоже обновляли исторические максимумы: серебро прибавило около 147% и торговалось в районе $72 за унцию, а платина выросла примерно на 159% — до около $2342 за унцию.
Такая синхронность часто говорит о широком интересе к "твёрдым" активам, хотя у каждого металла остаются свои драйверы — от промышленного спроса до инвестиционной моды.
Золото чаще выбирают как базовый "защитный" актив и инструмент диверсификации, потому что его роль в портфелях понятнее и привычнее.
Серебро обычно ведёт себя более резко: оно может быстрее расти на волне оптимизма, но так же быстро и откатываться, поэтому его часто воспринимают как более волатильную ставку.
Платина заметно сильнее зависит от промышленного спроса и отраслевых циклов, из-за чего её динамика может отличаться от золота даже в периоды общего роста драгоценных металлов.
Перед покупкой важно трезво оценить, что именно вы хотите получить от металла. Он помогает снизить зависимость портфеля от валютных и политических рисков, а в периоды неопределённости часто выигрывает от "перетока" денег в защитные активы.
При этом золото не приносит купона или дивиденда, а его цена может надолго уходить в боковик, если ставка реальной доходности растёт и спрос на риск возвращается.
Определите цель: защита капитала, диверсификация или спекулятивная ставка — это разные стратегии.
Выберите формат: физическое золото, биржевые инструменты, обезличенный металл или акции добытчиков отличаются по рискам и издержкам.
Сравните комиссии и спреды: иногда "дешёвый вход" оказывается дорогим на выходе.
Планируйте горизонт: для защитной роли золото чаще работает на дистанции, а не "внутри недели".
Заранее решите, что для вас будет сигналом к фиксации прибыли или к докупке на откате.
Да, если сохранятся условия, которые подталкивают спрос: неопределённость политики, ожидания по ставкам и интерес со стороны крупных покупателей.
Чаще всего — сочетание факторов. Укрепление доллара и рост реальной доходности обычно мешают золоту, а ожидания смягчения политики и снижение реальной доходности поддерживают.
Золото обычно считают более "спокойным" вариантом для диверсификации, а серебро — более волатильным инструментом, который требует большей терпимости к колебаниям.
