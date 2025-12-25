Золотой дождь ожидается и в 2026 году: держите кошельки открытыми

Золото завершает 2025 год на рекордных уровнях — и рынок воспринимает это не как разовую вспышку, а как новый режим. На азиатских торгах спотовая цена впервые поднималась выше $4500 за тройскую унцию, а рост с начала года превысил 70%.

Инвесторы и банкиры всё чаще говорят о том, что драйверы ралли — "долгоиграющие": от политики центробанков до переоценки роли доллара. Об этом сообщает Business Insider.

Почему золото так быстро подорожало

В 2025 году спрос на "защитные" активы подпитывали сразу несколько факторов. На первом месте — ослабление доллара, политическая неопределённость и активные покупки со стороны центральных банков, которые меняют структуру спроса на металл. В такой логике золото растёт не только во время кризисов: ему достаточно того, что мир остаётся нервным, а долговая нагрузка и геополитические разногласия не исчезают из повестки.

Отдельно на котировки влияет денежно-кредитная политика. Когда инфляция упрямо держится, а рост экономики выглядит неровным, ожидания по ставкам могут смещаться в сторону более мягкого курса. Для золота это важно: металл часто чувствует себя увереннее, когда реальная доходность снижается, а "цена ожидания" за владение бездоходным активом становится меньше.

Почему банки ждут продолжения тренда в 2026 году

Стратеги считают, что рынок ещё не выглядит перегретым так, как это бывало на прошлых пиках: распределение вложений в золото, по оценкам аналитиков, остаётся относительно сбалансированным. Это оставляет пространство для продолжения движения, даже если не случится сильного шока.

В прогнозах крупных игроков звучит схожая мысль: диапазон ожиданий на 2026 год часто называют в районе $4500-$4700 за унцию, а при сохранении текущей макрокартины допускают и более высокие уровни.

Среди факторов, которые могут поддерживать котировки, в аналитике упоминаются и политические решения в США, включая ожидания по будущей траектории ставок ФРС. Логика проста: если рынки будут закладывать более мягкие условия финансирования, интерес к золоту как к "страховке" может возвращаться на каждом откате.

Риски: что способно охладить рынок

Даже при сильном тренде у золота есть уязвимости. Во-первых, резкое укрепление доллара может притормозить рост. Во-вторых, если инвесторы массово вернутся к риск-он настроению и предпочтут акции и высокодоходные инструменты, часть спроса на "убежища" может временно уйти. Но текущая картина, по мнению ряда стратегов, делает откаты скорее поводом для новых покупок, чем началом разворота.

Что происходит с другими драгоценными металлами

Ралли 2025 года перекинулось не только на золото. Серебро и платина тоже обновляли исторические максимумы: серебро прибавило около 147% и торговалось в районе $72 за унцию, а платина выросла примерно на 159% — до около $2342 за унцию.

Такая синхронность часто говорит о широком интересе к "твёрдым" активам, хотя у каждого металла остаются свои драйверы — от промышленного спроса до инвестиционной моды.

Сравнение золота, серебра и платины для частного инвестора

Золото чаще выбирают как базовый "защитный" актив и инструмент диверсификации, потому что его роль в портфелях понятнее и привычнее.

Серебро обычно ведёт себя более резко: оно может быстрее расти на волне оптимизма, но так же быстро и откатываться, поэтому его часто воспринимают как более волатильную ставку.

Платина заметно сильнее зависит от промышленного спроса и отраслевых циклов, из-за чего её динамика может отличаться от золота даже в периоды общего роста драгоценных металлов.

Плюсы и минусы вложений в золото

Перед покупкой важно трезво оценить, что именно вы хотите получить от металла. Он помогает снизить зависимость портфеля от валютных и политических рисков, а в периоды неопределённости часто выигрывает от "перетока" денег в защитные активы.

При этом золото не приносит купона или дивиденда, а его цена может надолго уходить в боковик, если ставка реальной доходности растёт и спрос на риск возвращается.

Советы по покупке золота

Определите цель: защита капитала, диверсификация или спекулятивная ставка — это разные стратегии. Выберите формат: физическое золото, биржевые инструменты, обезличенный металл или акции добытчиков отличаются по рискам и издержкам. Сравните комиссии и спреды: иногда "дешёвый вход" оказывается дорогим на выходе. Планируйте горизонт: для защитной роли золото чаще работает на дистанции, а не "внутри недели". Заранее решите, что для вас будет сигналом к фиксации прибыли или к докупке на откате.

Популярные вопросы о золоте и росте цен

Может ли золото расти в 2026 году без крупного кризиса?

Да, если сохранятся условия, которые подталкивают спрос: неопределённость политики, ожидания по ставкам и интерес со стороны крупных покупателей.

Что сильнее всего влияет на цену золота: доллар или ставки?

Чаще всего — сочетание факторов. Укрепление доллара и рост реальной доходности обычно мешают золоту, а ожидания смягчения политики и снижение реальной доходности поддерживают.

Что лучше для новичка: золото или серебро?

Золото обычно считают более "спокойным" вариантом для диверсификации, а серебро — более волатильным инструментом, который требует большей терпимости к колебаниям.