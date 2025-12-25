Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Жёсткая политика и импортозамещение: два фактора, которые укрепляют рубль

Bloomberg назвал рубль самой крепкой валютой 2025 года
Экономика » Финансы » Деньги

Российский рубль за последние двенадцать месяцев продемонстрировал беспрецедентное укрепление, став самым быстрорастущим национальным платёжным средством с середины 1990-х годов.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

По динамике в 2025 году он опередил основные мировые валюты по отношению к доллару США и занял особое место в глобальной финансовой картине, отмечает агентство Bloomberg.

Рубль оказался в числе пяти наиболее доходных активов в мире, уступив лишь драгоценным металлам — платине, серебру, палладию и золоту. С начала года его курс вырос примерно на 45 процентов, а котировки стабилизировались вблизи отметки 78 рублей за доллар.

Такое укрепление является результатом совокупного действия внутренних макроэкономических факторов, а не краткосрочных спекулятивных колебаний.

Ключевую роль сыграло заметное снижение спроса на иностранную валюту внутри страны. Российская экономика в условиях санкционных ограничений и трансформации внешней торговли всё меньше нуждается в валюте для обслуживания импортных операций, что снижает давление на рубль со стороны корпоративного и потребительского спроса.

Параллельно происходит структурная перестройка платёжных потоков, включая расширение расчётов в национальных валютах с торговыми партнёрами, что дополнительно уменьшает потребность в долларе и евро.

Важным фактором укрепления рубля стала текущая денежно-кредитная политика Банка России. Высокий уровень ключевой ставки и жёсткие финансовые условия повысили привлекательность рублёвых инструментов для населения и бизнеса.

Банковские депозиты, облигации федерального займа и другие инструменты с фиксированной доходностью в национальной валюте обеспечивают реальную положительную доходность, что стимулирует перераспределение сбережений из валютных активов в рублёвые.

Это не только сокращает валютный спрос, но и формирует устойчивую внутреннюю базу для поддержки курса.

Дополнительное влияние оказывает политика импортозамещения и государственная поддержка отечественных производителей. Расширение внутреннего производства и замещение ранее импортируемых товаров снижает потребность в валютных закупках за рубежом.

В среднесрочной перспективе это меняет структуру экономики, делая её менее зависимой от внешних валютных рынков. Одновременно растёт доля внутренних инвестиций, финансируемых в рублях, что усиливает роль национальной валюты как основного инструмента накопления и расчётов.

Следует учитывать и психологический фактор. Устойчивое укрепление рубля на протяжении длительного периода формирует ожидания дальнейшей стабильности, что снижает мотивацию населения к покупке иностранной валюты "впрок".

В отличие от прошлых циклов, когда рост курса носил кратковременный характер и сопровождался высокой волатильностью, текущая динамика выглядит более сбалансированной и подкреплённой фундаментальными показателями.

При этом аналитики отмечают, что столь сильное укрепление несёт и определённые риски. Слишком крепкий рубль может снижать конкурентоспособность экспорта и оказывать давление на доходы компаний сырьевого сектора, традиционно формирующих значительную часть валютной выручки.

Однако в условиях адаптации бюджета и налоговой системы эти эффекты частично нивелируются, а приоритетом для регулятора остаётся ценовая стабильность и контроль инфляции.

В целом текущее положение рубля отражает глубокие изменения в российской финансовой системе и экономике в целом.

Снижение зависимости от иностранной валюты, жёсткая денежно-кредитная политика и структурные сдвиги в производстве создали условия, при которых национальная валюта стала одним из наиболее устойчивых и доходных активов на глобальном фоне.

Дальнейшая динамика курса будет во многом зависеть от сохранения макроэкономической дисциплины, темпов инфляции и способности экономики поддерживать баланс между внутренними и внешними факторами развития.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы рубль санкции экономика инвестиции
Новости Все >
Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России
Свет из окна помогает держать диабет под контролем — Cell Metabolism
Зимний отпуск в Уругвае выбирают семьи с детьми — Business Insider
Загадочные ямы на горе Монте-Сьерпе в Перу оказались системой учёта товаров
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Волочкова отказалась от живой ели ради заботы об экологии
Кошки воспринимают почесывание за ушами как материнскую заботу
JWST за 37 часов наблюдений застыл перед тайной TOI-561 b
Автоновинки января 2026 в России: Lada Vesta, Changan CS75 Plus и электрокары
Раннеспелые сорта баклажанов высаживают в возрасте 62–64 дней — Antonovsad
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Планетарные влияния усилили чувство давления и усталости
Портулак цветет с июня до заморозков без перерывов
Винтажные броши признали самым стильным аксессуаром сезона
Оса Traumatomutilla поглощает 99% света — профессор Гильермо-Феррейра
Щелчки появляются при температурных перепадах стен — C. B. RADAR
Инвесторы сметают драгметалл с полок — Business Insider
Зимний отпуск в Уругвае выбирают семьи с детьми — Business Insider
Загадочные ямы на горе Монте-Сьерпе в Перу оказались системой учёта товаров
Картофель на праздничный гарнир запекают без сливок и молока для хрустящей корочки
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.