Шоколадом и не пахнет: какой сюрприз ждёт покупателя сладостей в преддверии праздников

Рост цен и перебои с поставками толкают производителей на заменители какао — CNBC
Плитка шоколада на праздники всё чаще становится продуктом с подвохом: внутри может оказаться не привычное какао, а его заменители. Причина — скачки цен, риски поставок.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
На этом фоне производители активнее экспериментируют "со вкусом шоколада", а классические плитки постепенно уходят в более дорогой сегмент. Об этом сообщает CNBC. 

Почему индустрия ищет замену какао

Главный толчок дал рынок сырья. После проблемных урожаев в Гане и Кот-д'Ивуаре фьючерсы на какао в конце 2024 года поднимались выше отметки $12 000 за тонну, а затем в 2025-м заметно откатились на фоне ожиданий частичного восстановления урожая.

 Но у производителей шоколада есть инерция: многие закупают сырьё заранее и живут по контрактам, заключённым по старым ценам, поэтому розница реагирует с задержкой, а покупатели ещё некоторое время видят "дорогой шоколад" на полке даже при снижении котировок. 

Когда "шоколад" на упаковке превращается в "со вкусом шоколада"

В Великобритании обсуждение разгорелось после того, как батончики McVitie's Club и Penguin перестали соответствовать требованиям, чтобы называться шоколадными, и начали маркироваться как продукты "со вкусом шоколада". Изменения связали с попытками сократить зависимость от какао и удержать себестоимость. Этот пример стал символом тренда: часть производителей предпочитает менять рецептуру, уменьшать долю какао или усиливать роль начинок и глазури-заменителей, особенно в недорогих категориях, где какао — не единственный "главный герой".

"Шоколад без какао" выходит из ниши

Стартапы и поставщики ингредиентов продвигают альтернативы как способ пережить волатильность сырья и одновременно снизить экологические и этические риски цепочки поставок. Например, Planet A Foods выпускает ChoViva — какао-free продукт на основе семян (компания прямо позиционирует его как альтернативу шоколаду). Параллельно на рынке появляются и другие игроки, которые предлагают "шоколадоподобные" массы для печенья, глазури, начинок, мороженого и снеков — то есть там, где потребителю важнее общее впечатление, чем "чистота" состава.

При этом даже сторонники заменителей признают: массовые плитки с какао сохранят сильную эмоциональную ценность, а вот гибридные продукты и глазури могут всё чаще уходить в сторону альтернатив — просто потому, что это даёт производителю больше контроля над ценой и рисками.

Плюсы и минусы шоколада без какао

Перед тем как воспринимать заменители как "обман", стоит трезво оценить их роль. Они помогают производителям переживать сырьевые штормы и выпускать более стабильные по цене продукты, а иногда упрощают выполнение ESG-требований.

Минус — ожидания вкуса: для части покупателей "настоящий шоколад" важен сам по себе, и любая замена воспринимается как потеря качества, особенно в плитках без начинки.

Советы по выбору шоколада 

  1. Смотрите на формулировку: "шоколад" и "со вкусом шоколада" — не одно и то же, разница часто в доле какао-продуктов.

  2. Проверяйте первые позиции состава: если на старте списка идут сахара и растительные жиры, а какао далеко, вкус будет другим.

  3. Для выпечки и глазури выбирайте по задаче: в печенье и начинках гибриды часто работают нормально, а для "плитки к чаю" лучше брать классический вариант.

  4. Если важна устойчивость и происхождение сырья, ищите прозрачные заявления о поставках и сертификации, а не только "зелёные" слоганы.

  5. Не удивляйтесь цене: рост себестоимости отражается либо в стоимости, либо в размере, либо в рецептуре — и это уже заметно на массовом рынке.

Популярные вопросы о шоколаде без какао

Правда ли, что какао может стать "роскошью"?
Риск есть: при повторении плохих урожаев и высокой волатильности премиальные плитки с высоким содержанием какао могут дорожать быстрее массового сегмента.
Где заменители появятся быстрее всего?
В продуктах, где какао не ключевой компонент: глазурь, печенье, хлопья, батончики с начинкой и десерты.
Заменитель — это всегда "химия"?
Не обязательно: многие решения строятся на переработке семян и растительных ингредиентов, но итоговый вкус и качество зависят от технологии и рецептуры.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
