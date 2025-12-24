Евросоюз и США: сделки на миллиарды, которые не сбылись

ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям

Государства Евросоюза в 2025 году фактически сократили импорт нефти и газа из США, несмотря на ранее заявленные политические и экономические договорённости между Еврокомиссией и американской администрацией.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Эти договорённости предполагали масштабное наращивание закупок американских углеводородов Европой на общую сумму до 750 млрд долларов в среднесрочной перспективе. Однако фактическая динамика торговли энергоресурсами демонстрирует расхождение между политическими декларациями и реальными рыночными процессами.

По данным аналитических компаний и отраслевой статистики, за последние четыре месяца — с сентября по декабрь — страны евроблока сократили объёмы закупок нефти и сжиженного природного газа у американских поставщиков примерно на семь процентов.

Это снижение произошло на фоне сохраняющейся высокой волатильности мировых цен на энергоносители, а также постепенной корректировки энергетической стратегии ЕС.

Аналитики Kpler оценивают, что за указанный четырёхмесячный период Евросоюз импортировал из США нефть и сжиженный природный газ на сумму около 29,6 млрд долларов. При этом совокупный годовой объём энергетического импорта из США составил 73,7 млрд долларов.

Эти цифры заметно ниже тех ориентиров, которые ранее озвучивались в рамках трансатлантических соглашений, и указывают на замедление темпов роста американского присутствия на европейском энергетическом рынке.

Дополнительную неоднозначность в оценку ситуации вносят данные Еврокомиссии, согласно которым за период с января по ноябрь страны ЕС закупили у США энергосырьё на 236 млрд долларов.

Разница между этой оценкой и данными отраслевых аналитиков объясняется различиями в методологии подсчёта, включением долгосрочных контрактов, а также учётом финансовых обязательств, не всегда совпадающих с фактическими поставками в конкретные временные отрезки.

Тем не менее даже с учётом этих факторов тенденция к снижению текущих закупок остаётся очевидной.

Ранее Евростат сообщал, что в 2024 году общая стоимость импорта энергоресурсов в ЕС достигла 370 млрд евро. Поставки из США составили около 68 млрд евро, или примерно 18 процентов от общего объёма ввезённых энергоносителей.

Это позволило США закрепиться в статусе одного из ключевых поставщиков энергии для Европы, особенно после резкого сокращения поставок из России. Однако уже в 2025 году стало заметно, что дальнейшее увеличение этой доли сталкивается с объективными ограничениями.

Одним из ключевых факторов сокращения импорта из США остаётся высокая стоимость американского сжиженного природного газа по сравнению с альтернативными источниками.

Несмотря на политическую поддержку таких поставок, европейские компании вынуждены учитывать конкурентоспособность цен, транспортные издержки и долгосрочные риски.

Кроме того, на рынок всё активнее возвращаются поставщики из Ближнего Востока и Африки, предлагающие более гибкие условия контрактов.

Важную роль играет и постепенное снижение потребления газа и нефти внутри самого Евросоюза, в том числе из-за процессов деиндустриализации. В таких условиях обязательства по закупкам на сотни миллиардов долларов становятся трудно реализуемыми без создания избыточного предложения.