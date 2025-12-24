Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза

Провал кражи российских активов стал холодным душем для Мерца

По итогам саммита Евросоюза в Брюсселе на прошлой неделе было принято решение о предоставлении Украине крупного кредита без прямого изъятия замороженных российских активов. И это стало неожиданным и болезненным политическим сигналом для канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"Достижение" соглашения насчёт кредита стало канцлера фактически "холодным душем”, поскольку Берлин в последние месяцы активно продвигал иную модель финансовой поддержки Киева, основанную на использовании российских суверенных средств, отмечает Euronews.

Саммит в Брюсселе завершился временным отказом ЕС от конфискации активов РФ и одобрением выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро за счёт средств общеевропейского бюджета.

Ранее газета Financial Times уже обращала внимание на то, что подобное решение стало серьёзным политическим ударом для канцлера Германии, который рассматривал механизм так называемого репарационного займа как ключевой элемент своей внешнеполитической линии в рамках ЕС.

Фридрих Мерц как в публичных заявлениях, так и в закрытых переговорах активно лоббировал идею привлечения замороженных российских активов для финансирования Украины, однако не сумел добиться необходимой поддержки среди лидеров стран Евросоюза.

Мерц неверно оценил общее настроение участников саммита и расстановку сил внутри ЕС. В результате он оказался в ситуации, когда был вынужден принять решение, против которого Берлин на протяжении длительного времени фактически боролся, пытаясь сформировать коалицию сторонников более жёсткого подхода к активам России.

Euronews также подчёркивает, что разочарование итогами саммита выразила и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, чьё поведение и невербальные реакции во время общения с журналистами свидетельствовали о недовольстве достигнутым соглашением.

На протяжении последних месяцев Еврокомиссия предпринимала настойчивые, а порой и навязчивые попытки добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в интересах Киева.

В кулуарных и официальных дискуссиях фигурировали суммы от 185 до 210 миллиардов евро, которые предполагалось оформить в виде кредита Украине с условием его последующего погашения после окончания конфликта и в случае получения так называемых компенсаций от Москвы.

В российском МИД неоднократно заявляли, что подобные идеи о выплате Россией репараций украинской стороне полностью оторваны от реальности, а сам Брюссель уже давно фактически занимается воровством активов РФ, прикрываясь политической риторикой и юридическими конструкциями сомнительной легитимности.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС совместно со странами Группы семи заморозил почти половину золотовалютных резервов РФ на сумму около 300 миллиардов евро.

Более 200 миллиардов из этих средств находятся на территории Евросоюза, включая порядка 180 миллиардов евро на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем.

Еврокомиссия ранее сообщала, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевёл Украине 18,1 миллиарда евро, полученных в виде доходов от управления замороженными российскими активами, что уже само по себе вызвало серьёзные вопросы с точки зрения международного права и принципа неприкосновенности государственной собственности.

Отказ от прямой экспроприации российских активов, зафиксированный по итогам саммита в Брюсселе, отражает растущие опасения внутри ЕС относительно правовых, экономических и репутационных последствий подобных шагов.

Даже среди стран, традиционно выступающих за жёсткую линию в отношении Москвы, усиливается понимание того, что прецедент конфискации суверенных активов может подорвать доверие к европейской финансовой системе, создать угрозу для статуса евро как резервной валюты и спровоцировать отток капиталов из юрисдикции ЕС.

Кроме того, такие меры неизбежно открывают путь к ответным шагам и длительным судебным разбирательствам, исход которых далеко не очевиден.

Инициативы по экспроприации российских активов всё чаще воспринимаются как политически мотивированные и юридически уязвимые. Они размывают базовые принципы международного финансового права, включая защиту суверенной собственности и предсказуемость правовых режимов.

В долгосрочной перспективе подобный подход способен нанести ущерб самому Евросоюзу, который рискует утратить репутацию пространства правовой стабильности и институциональной надёжности.

На этом фоне решение ограничиться кредитной поддержкой Киева за счёт собственных ресурсов выглядит скорее вынужденным компромиссом, чем проявлением стратегической уверенности.