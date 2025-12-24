Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций

Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Экономика » Правила игры » Бизнес

В январе-сентябре текущего года польские экспортеры поставили на российский рынок товаров и услуг на 1,9 млрд евро. Для сравнения, за тот же период 2021 года объём экспорта составлял 6,5 млрд евро.

Логистическая точка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Логистическая точка

Таким образом, поставки в Россию сократились на 71,2 процента после начала антироссийских санкций, сообщает РИА "Новости".

Эти данные наглядно показывают, насколько резко изменились торговые связи между Россией и странами Евросоюза за последние годы.

Падение хорошо видно и по ежемесячным доходам. Четыре года назад польские компании в среднем зарабатывали на экспорте в Россию около 652,9 млн евро в месяц. В текущем году этот показатель снизился до 188,2 млн евро.

Фактически доходы упали более чем втрое. Для бизнеса это означает потерю стабильного рынка и необходимость срочно искать новые направления сбыта. Сделать это быстро и без потерь удалось далеко не всем.

Ситуация в Польше отражает общий европейский тренд. Экспорт в Россию резко сократился и в других странах ЕС. В частности, серьёзное падение зафиксировано в Испании. По данным открытых источников, объём испанских поставок на российский рынок сократился почти на 70 процентов по сравнению с докризисным периодом.

Россия долгое время оставалась важным направлением для испанских производителей. После введения санкций этот рынок фактически был утрачен.

Больше всего пострадали компании, поставлявшие промышленную продукцию и продукты питания. Существенные потери понёс и сектор услуг.

Альтернативные рынки не смогли полностью заменить российский спрос. В результате испанский бизнес столкнулся со снижением выручки и ростом издержек. Для части компаний это стало серьёзным ударом по финансовой устойчивости.

Похожая картина наблюдается и в Германии. Немецкий экспорт в Россию сократился более чем на 70% процентов по сравнению с 2021 годом. В денежном выражении речь идёт о десятках миллиардов евро. Германия на протяжении многих лет была одним из ключевых торговых партнёров России.

Особенно активно на российском рынке работали машиностроительные, автомобильные и химические компании. После введения санкций значительная часть этих связей была разорвана.

Проблемы возникли не только из-за прямых запретов. Большую роль сыграли сложности с расчётами, логистикой и страхованием поставок. Даже те товары, которые формально не подпали под ограничения, стало сложно и дорого поставлять. В итоге многие немецкие компании свернули работу с Россией или сократили её до минимума.

В основе всех этих процессов лежат масштабные санкции, с которыми российская экономика столкнулась в 2022 году. С того момента против России было введено почти 31 тысяча различных ограничений. Евросоюз принял 19 пакетов санкций.

В России неоднократно заявляли, что экономика смогла адаптироваться к новым условиям. Часть экспортных потоков была переориентирована на страны Азии и Ближнего Востока. Активно развивается импортозамещение.

В Москве также указывали, что санкции ударили по европейскому бизнесу не меньше, чем по российскому рынку.

При этом в самих странах ЕС всё чаще звучит критика санкционной политики. Представители бизнеса и эксперты говорят о потерянных рынках и упущенной выгоде.

Сокращение экспорта из Польши, Испании и Германии в Россию стало наглядным примером этих потерь. Освободившиеся ниши постепенно занимают компании из других регионов мира. Возврат на российский рынок для европейских производителей с каждым годом становится всё менее вероятным.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы бизнес польша экспорт экономика
Новости Все >
Преждевременные заявления об успехах СВО на руку противнику — военный эксперт Живов
Россия и США не найдут выгоды в диалоге — американист Синельников-Оришак
Растирание снегом и ингаляции при температуре опасны — терапевт Олег Морунов
Холодный салат с лингвини и креветками охлаждают сразу после варки — Allrecipes
Расходы на готовку во фритюрнице зависят от объёма блюд и мощности — Obchod
Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами
Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Сейчас читают
Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Недвижимость
Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Садоводство, цветоводство
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Совместный сон с питомцем ухудшает фазы глубокого сна — кинолог Базаркина
Расходы на готовку во фритюрнице зависят от объёма блюд и мощности — Obchod
Ат-Тарджуман фиксирует мегалиты на пути от Волги к Енисею
Мульча из хвои повышает урожайность клубники
Брошенные автомобили во дворах признали проблемой безопасности
Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами
Сжигание жира отделили от простой потери веса —Terra
Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.