Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций

Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию

В январе-сентябре текущего года польские экспортеры поставили на российский рынок товаров и услуг на 1,9 млрд евро. Для сравнения, за тот же период 2021 года объём экспорта составлял 6,5 млрд евро.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Логистическая точка

Таким образом, поставки в Россию сократились на 71,2 процента после начала антироссийских санкций, сообщает РИА "Новости".

Эти данные наглядно показывают, насколько резко изменились торговые связи между Россией и странами Евросоюза за последние годы.

Падение хорошо видно и по ежемесячным доходам. Четыре года назад польские компании в среднем зарабатывали на экспорте в Россию около 652,9 млн евро в месяц. В текущем году этот показатель снизился до 188,2 млн евро.

Фактически доходы упали более чем втрое. Для бизнеса это означает потерю стабильного рынка и необходимость срочно искать новые направления сбыта. Сделать это быстро и без потерь удалось далеко не всем.

Ситуация в Польше отражает общий европейский тренд. Экспорт в Россию резко сократился и в других странах ЕС. В частности, серьёзное падение зафиксировано в Испании. По данным открытых источников, объём испанских поставок на российский рынок сократился почти на 70 процентов по сравнению с докризисным периодом.

Россия долгое время оставалась важным направлением для испанских производителей. После введения санкций этот рынок фактически был утрачен.

Больше всего пострадали компании, поставлявшие промышленную продукцию и продукты питания. Существенные потери понёс и сектор услуг.

Альтернативные рынки не смогли полностью заменить российский спрос. В результате испанский бизнес столкнулся со снижением выручки и ростом издержек. Для части компаний это стало серьёзным ударом по финансовой устойчивости.

Похожая картина наблюдается и в Германии. Немецкий экспорт в Россию сократился более чем на 70% процентов по сравнению с 2021 годом. В денежном выражении речь идёт о десятках миллиардов евро. Германия на протяжении многих лет была одним из ключевых торговых партнёров России.

Особенно активно на российском рынке работали машиностроительные, автомобильные и химические компании. После введения санкций значительная часть этих связей была разорвана.

Проблемы возникли не только из-за прямых запретов. Большую роль сыграли сложности с расчётами, логистикой и страхованием поставок. Даже те товары, которые формально не подпали под ограничения, стало сложно и дорого поставлять. В итоге многие немецкие компании свернули работу с Россией или сократили её до минимума.

В основе всех этих процессов лежат масштабные санкции, с которыми российская экономика столкнулась в 2022 году. С того момента против России было введено почти 31 тысяча различных ограничений. Евросоюз принял 19 пакетов санкций.

В России неоднократно заявляли, что экономика смогла адаптироваться к новым условиям. Часть экспортных потоков была переориентирована на страны Азии и Ближнего Востока. Активно развивается импортозамещение.

В Москве также указывали, что санкции ударили по европейскому бизнесу не меньше, чем по российскому рынку.

При этом в самих странах ЕС всё чаще звучит критика санкционной политики. Представители бизнеса и эксперты говорят о потерянных рынках и упущенной выгоде.

Сокращение экспорта из Польши, Испании и Германии в Россию стало наглядным примером этих потерь. Освободившиеся ниши постепенно занимают компании из других регионов мира. Возврат на российский рынок для европейских производителей с каждым годом становится всё менее вероятным.