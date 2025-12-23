Как системный кризис безработицы в Финляндии устанавливает рекорды

Уровень безработицы в Финляндии достиг рекордного с начала XXI века значения и составил 10,6 процентов, что свидетельствует о существенном ухудшении ситуации на рынке труда страны.

Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой финской торгово-промышленной палаты со ссылкой на статистический центр, сообщает ТАСС.

В ноябре число безработных в Финляндии достигло 276 тысяч человек, увеличившись за год сразу на 50 тысяч. Этот рост стал продолжением устойчивой негативной динамики, которая наблюдается на протяжении последних месяцев. И привёл к тому, что показатель безработицы превысил не только значения прошлого года, но и все уровни, фиксировавшиеся в 2000-е годы.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года уровень безработицы в Финляндии составлял 8,9 процентов, что подчёркивает масштаб ухудшения ситуации всего за двенадцать месяцев.

Представитель торгово-промышленной палаты Финляндии Юкка Аппелквист указал, что текущие показатели оказались выше любых значений, зафиксированных в стране с начала XXI века, что позволяет говорить о системном характере кризиса занятости.

То есть Финляндия фактически вышла на значения, сопоставимые с наиболее тяжёлыми периодами мировых экономических потрясений.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на ведущего экономиста Федерации предпринимателей Финляндии Петри Малинена, обращает внимание на замкнутый характер складывающейся ситуации.

Рост безработицы формирует порочный круг, при котором снижение занятости подрывает доверие потребителей, что, в свою очередь, приводит к сокращению внутреннего спроса, замедлению экономической активности и новым увольнениям.

Ослабление потребительских настроений отражается прежде всего на сфере услуг, торговле и малом бизнесе, которые традиционно являются одними из ключевых работодателей в финской экономике.

Следует отметить, что тревожные сигналы начали поступать ещё ранее. В ноябре статистический центр Финляндии уже сообщал о росте безработицы до 10,3 процентов, что на тот момент стало самым высоким зафиксированным показателем с 2009 года.

Однако дальнейшее ухудшение ситуации в короткие сроки показало, что речь идёт не о временном колебании, а о более глубоком и устойчивом кризисе рынка труда.

На ситуацию в Финляндии влияет совокупность как внешних, так и внутренних факторов. Существенную роль сыграло общее замедление экономического роста в странах Евросоюза, рост издержек для бизнеса, а также ужесточение денежно-кредитной политики в предыдущие периоды.

Вместе с тем особое внимание уделяется и политико-экономическим решениям самой Финляндии. Республика одной из первых в регионе инициировала разрыв экономических связей с Россией, которая на протяжении десятилетий являлась важным торговым партнёром, источником транзитных доходов, туристических потоков и заказов для промышленности и логистики.

Прекращение или резкое сокращение сотрудничества с Россией привело к падению загрузки транспортной инфраструктуры, снижению оборотов в приграничных регионах, закрытию предприятий, ориентированных на восточное направление, и сокращению рабочих мест.

Особенно ощутимым этот удар стал для малого и среднего бизнеса, который оказался менее устойчивым к резким изменениям внешнеэкономической конъюнктуры.

В результате негативный эффект от разрыва экономических связей начал проявляться не только в статистике внешней торговли, но и напрямую на рынке труда.

Рекордный рост безработицы в Финляндии отражает не единичный сбой, а структурные проблемы, усугублённые как глобальными экономическими процессами, так и собственными стратегическими решениями страны.

При отсутствии устойчивого восстановления доверия потребителей, новых источников экономического роста и пересмотра подходов к внешнеэкономическим связям риски дальнейшего ухудшения ситуации на рынке труда сохраняются, что делает текущие показатели лишь промежуточным этапом более масштабного социально-экономического кризиса.