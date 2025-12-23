Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Резкое увеличение штрафов за навязывание услуг: что нужно знать

В России резко увеличат штрафы за навязывание услуг
Экономика » Правила игры » Парламент

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий существенное ужесточение административной ответственности за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.

Речь идёт о практике, при которой покупателю фактически ставят условие: приобретение основного продукта или услуги возможно только при одновременной оплате сопутствующих позиций, которые не являются необходимыми и зачастую не запрашивались самим потребителем.

Законопроект был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента в мае группой депутатов и предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ключевое нововведение заключается в резком увеличении размеров штрафов.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей санкции вырастут до диапазона от 50 до 150 тысяч рублей, тогда как ранее они составляли всего от двух до четырёх тысяч.

Для юридических лиц штрафы увеличиваются ещё более заметно — с прежних 20-40 тысяч до 200-500 тысяч рублей. Таким образом, ответственность за нарушение прав потребителей усиливается кратно, что свидетельствует о принципиальном изменении подхода законодателя к данной проблеме.

Сам по себе запрет на навязывание платных услуг действует в российском праве уже давно, однако на практике он часто обходился за счёт формальных уловок, сложных договорных конструкций и низкого уровня санкций.

Небольшие штрафы фактически закладывались в бизнес-модели недобросовестных компаний как допустимый риск, поскольку доходы от навязанных услуг многократно превышали возможные потери от редких проверок и административных наказаний.

В этом контексте повышение штрафов можно рассматривать как попытку изменить экономические стимулы и сделать нарушение закона заведомо невыгодным.

Проблема навязывания услуг носит массовый характер и затрагивает практически все ключевые сферы потребительского рынка.

Наиболее часто граждане сталкиваются с ней в банковском секторе, где при оформлении кредитов, ипотек или кредитных карт автоматически добавляются платные страховки, сервисные пакеты или консультационные услуги.

Аналогичные схемы распространены в сфере продажи автомобилей, где стоимость машины увеличивается за счёт обязательных допоборудований, а также в здравоохранении, туризме, телекоммуникациях и жилищно-коммунальных услугах.

Формально такие предложения могут выглядеть как добровольные, однако фактически отказ от них либо усложняется, либо напрямую ведёт к отказу в предоставлении основной услуги.

Особую озабоченность вызывает практика включения дополнительных условий непосредственно в текст договора. Покупатель или клиент, как правило, подписывает объёмный документ, не имея реальной возможности детально проанализировать все пункты, особенно если сделка совершается в сжатые сроки или под психологическим давлением.

В результате человек несёт расходы, которые не были для него очевидны на момент принятия решения, а сумма переплаты в ряде случаев достигает десятков и даже сотен тысяч рублей.

Усиление административной ответственности должно стимулировать бизнес более прозрачно формулировать условия договоров и отказаться от скрытых механизмов увеличения стоимости.

С точки зрения правоприменения новый закон может повысить роль контрольных органов и общественных институтов защиты прав потребителей. Более высокие штрафы делают проверки экономически оправданными и повышают заинтересованность регуляторов в выявлении нарушений.

Вместе с тем эффективность нововведений будет напрямую зависеть от активности самих граждан, поскольку значительная часть таких правонарушений выявляется на основании жалоб. Без роста правовой грамотности населения и готовности отстаивать свои интересы даже самые жёсткие санкции могут оказаться недостаточно действенными.

Если новые нормы будут последовательно применяться, это может привести к очищению рынка от агрессивных и непрозрачных практик, а также к формированию более ответственного поведения со стороны продавцов и поставщиков услуг.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
