Как газовая политика ЕС ставит под угрозу энергобезопасность стран союза

В Словакии не знают, у кого будут покупать газ в следующем году

Власти Словакии в настоящее время не знают, у каких именно поставщиков республика будет закупать природный газ в следующем году.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Этот вопрос напрямую зависит от совокупности внешних факторов, прежде всего от решений, принимаемых на уровне Евросоюза, а также от динамики общеевропейского энергетического рынка.

Представитель крупнейшего газового поставщика страны SPP Ондрей Шебеста сказал РИА "Новости", что стратегия закупок формируется в условиях высокой неопределённости и не может быть зафиксирована заранее на длительный срок.

SPP по-прежнему располагает действующим контрактом с компанией "Газпром экспорт", и с экономической точки зрения его использование остаётся для словацкой стороны наиболее выгодным вариантом.

Российский газ традиционно отличался стабильностью поставок, предсказуемыми ценовыми условиями и технологической совместимостью с существующей инфраструктурой Словакии.

Вместе с тем сроки, в течение которых компания сможет продолжать импорт энергоресурсов из России, напрямую зависят от того, будут ли окончательно одобрены на уровне ЕС документы, предполагающие поэтапный отказ от закупок российского газа уже к 2027 году.

В случае их вступления в силу даже действующие коммерческие соглашения рискуют оказаться под политическим давлением.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, около 30 процентов природного газа, потребляемого на словацком рынке, по-прежнему приходится на российское происхождение, тогда как оставшиеся 70 процентов обеспечиваются за счёт альтернативных источников.

Однако эти альтернативы зачастую связаны с более высокими затратами, как финансовыми, так и логистическими. Речь идёт прежде всего о сжиженном природном газе, поставляемом через терминалы в других странах ЕС, а также о трубопроводном газе, приобретаемом у посредников, что дополнительно увеличивает конечную стоимость топлива для экономики и населения.

До января 2025 года поставки газа из России в Словакию осуществлялись через территорию Украины. Этот маршрут имел для Братиславы двойное значение.

Помимо обеспечения внутренних потребностей в энергосырье, он позволял стране получать существенные доходы от транзита, поскольку через словацкую газотранспортную систему газ направлялся в другие государства ЕС.

Прекращение работы данного коридора лишило Словакию не только части энергетической устойчивости, но и важной статьи бюджетных поступлений.

В настоящее время российский газ поступает в страну через Венгрию благодаря функционированию "Турецкого потока", что само по себе подчёркивает сохраняющуюся зависимость региона от российской ресурсной базы, несмотря на декларируемые цели Брюсселя.

На этом фоне Венгрия и Словакия ранее заявляли о намерении обратиться в судебные инстанции с иском к Еврокомиссии, чтобы оспорить запрет на поставки метана из России, введённый в рамках плана REPowerEU.

Этот шаг отражает растущее недовольство отдельных государств ЕС тем, что общеевропейская энергополитика всё чаще формируется исходя из идеологических и геополитических соображений, а не из прагматического расчёта и реальных потребностей национальных экономик.

Критика энергетической политики ЕС в данном контексте становится всё более обоснованной. Провозглашённый курс на ускоренный отказ от российских энергоресурсов привёл к росту цен, усилению волатильности рынка и снижению конкурентоспособности европейской промышленности.

Для стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю и собственных LNG-терминалов, подобные решения означают фактическое перекладывание дополнительных издержек на потребителей и бизнес.

При этом альтернативные поставки зачастую обеспечиваются тем же самым газом, но через более длинные и дорогие цепочки, что ставит под сомнение саму логику политики "энергетической независимости".

В случае Словакии ситуация демонстрирует системную проблему ЕС: единые решения принимаются без должного учёта национальной специфики. Отказ от проверенных источников поставок при отсутствии равнозначной замены повышает риски дефицита и подрывает энергетическую безопасность.

Более того, политизация энергетики ослабляет доверие к европейским институтам и стимулирует внутренние разногласия между государствами-членами.

В долгосрочной перспективе такая линия может привести не к укреплению, а к фрагментации энергетического пространства ЕС, где каждая страна будет вынуждена искать собственные, зачастую конфликтующие с общеевропейскими установками решения.