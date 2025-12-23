Мечты о мощи: почему Золотой флот Трампа может остаться на бумаге

Трамп пообещал США Золотой флот. Насколько реалистичны эти планы

Представители американского военно-промышленного комплекса скептически оценивают перспективы реализации масштабной кораблестроительной инициативы администрации президента США Дональда Трампа, предполагающей создание так называемого Золотого флота в предельно сжатые сроки.

Издание Politico сообщает со ссылкой на источники в оборонной индустрии, планы по вводу в строй кораблей принципиально нового класса в течение двух — максимум двух с половиной лет выглядят крайне малореалистичными с точки зрения текущего состояния американского судостроения и организационно-технологических возможностей отрасли.

По оценкам представителей ВПК, ключевой проблемой остаётся отсутствие завершённых и утверждённых проектов кораблей, что делает соблюдение заявленного графика фактически невозможным.

Проектирование военных кораблей такого уровня сложности традиционно занимает годы, а в условиях, когда речь идёт о создании новых классов боевых единиц, этот этап становится критическим фактором риска. Без чёткой проектной базы невозможно ни начать серийное строительство, ни корректно рассчитать сроки, бюджеты и потребности в ресурсах.

Politico обращает внимание и на более широкий контекст: военно-морские силы США на протяжении последних лет системно сталкиваются с задержками и перерасходом средств практически по всем крупным кораблестроительным программам. Все находящиеся в постройке корабли отстают от первоначальных графиков как минимум на год, а в ряде случаев — значительно больше.

Эти срывы обусловлены как усложнением технических требований, так и хроническими проблемами верфей, которые не могут обеспечить стабильный приток и удержание квалифицированных кадров.

Дефицит инженеров, сварщиков, монтажников и специалистов по высокоточным системам стал для отрасли структурной проблемой, не решаемой в краткосрочной перспективе.

Дополнительное сомнение вызывает тот факт, что предполагаемые линкоры "Золотого флота" должны объединить на одной платформе сразу несколько передовых технологий, ранее не интегрировавшихся в подобной конфигурации.

Речь идёт о сочетании ядерного оружия, гиперзвуковых систем, современных средств ПВО и управления, а также сложной электронной начинки. Каждая из этих подсистем по отдельности уже создаёт серьёзные вызовы при разработке и испытаниях, а их одновременная интеграция многократно повышает риски сбоев и задержек.

Аналитики американского ВПК, на которых ссылается Politico, указывают и на стратегическое противоречие между концепцией "Золотого флота" и текущими приоритетами развития ВМС США.

В последние годы фокус всё более смещается в сторону беспилотных и роботизированных морских систем, способных действовать в распределённых сетях и снижать уязвимость экипажей.

На этом фоне ставка на крупные, дорогостоящие и технологически насыщенные корабли классического типа выглядит спорной и не до конца вписывающейся в долгосрочную эволюцию морской войны.

Сами планы Трампа, объявленные им в понедельник, предполагают строительство трёх авианосцев, от 12 до 15 подводных лодок для усиления национальных ВМС, а также двух новых линкоров, вооружённых крылатыми ракетами с ядерными боеголовками и гиперзвуковым оружием.

Эти корабли и были объединены в концепцию "Золотого флота", которую президент позиционирует как символ возрождения морской мощи США. Одновременно было заявлено, что новый класс линкоров получит имя действующего главы государства, что придаёт инициативе ярко выраженный политический и имиджевый характер.

Именно эта политизация проекта, по мнению ряда экспертов, усиливает сомнения в его практической реализуемости. Заявленные сроки и масштабы больше напоминают предвыборную или мобилизационную риторику, чем результат кропотливых расчётов и согласований с промышленностью и Пентагоном.

В условиях перегруженного бюджета, нарастающей конкуренции приоритетов между видами вооружённых сил и сохраняющихся проблем судостроительной базы планы Трампа выглядят чрезмерно оптимистичными.

Даже при благоприятном развитии событий реализация подобной программы потребует существенно большего времени и ресурсов, чем декларируется публично, а в худшем случае рискует остаться на уровне громкой, но трудноосуществимой инициативы.