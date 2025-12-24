Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соцсети берут под жёсткий контроль: для россиян готовят новые цифровые запреты

Запрет регистрации в соцсетях до 14 лет поддержал — депутат Госдумы Свинцов
В России вновь заговорили о радикальном ужесточении правил работы социальных сетей. Инициатива касается прежде всего защиты детей и общей цифровой безопасности пользователей. В Госдуме считают, что без жестких мер ситуацию в онлайн-пространстве не изменить. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Растерянность перед экраном смартфона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Какие ограничения предлагают ввести

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что для защиты россиян в Сети необходимо идти на "жесточайшие ограничения". По его словам, подобная практика уже применяется в ряде стран, где вводятся возрастные барьеры для доступа к социальным платформам.

Парламентарий подчеркнул, что особенно уязвимой категорией остаются дети. В этой связи он поддержал идею полного запрета регистрации в соцсетях для пользователей младше 14 лет. Такой подход, по его мнению, позволит сохранить приоритет влияния семьи и школы в воспитании ребенка, а также снизить риски, связанные с цифровой средой и влиянием соцсетей на подростков.

"Я тоже сторонник того, чтобы до 14 лет вообще запретить, чтобы ребенок до 14 слушал родителей, преподавателей в школе", — отметил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Верификация аккаунтов и кибербезопасность

Еще одной мерой, которую поддерживает Свинцов, стала обязательная верификация аккаунтов через портал "Госуслуги". По его словам, такая система позволит значительно сократить количество фейковых профилей и повысить уровень ответственности пользователей за публикуемый контент.

Депутат считает, что подобные шаги необходимы для формирования доверия общества к государственным институтам в цифровой сфере. Речь идет не только о борьбе с мошенничеством, но и о более широком контроле за распространением информации, что напрямую связано с вопросами кибербезопасности в России.

"Чтобы общество понимало, что государство его защищает и по линии кибербезопасности, и по линии цифрового контента", — резюмировал Андрей Свинцов.

Поддержка инициативы и другие предложения

Позицию Свинцова разделяют и другие депутаты. Так, парламентарий Султан Хамзаев ранее выступил с предложением запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет. Это указывает на формирование более жесткого подхода к регулированию цифровой среды на законодательном уровне.

Обсуждение подобных мер идет на фоне роста числа преступлений и конфликтов в интернете, а также обеспокоенности родителей влиянием онлайн-контента на несовершеннолетних.

Сравнение подходов к возрастным ограничениям

В одних странах доступ к соцсетям ограничивается с 13 лет, в других обсуждается повышение порога до 15-16 лет. Российские предложения выглядят более жесткими, поскольку предполагают полный запрет до 14 лет и обязательную идентификацию личности.

Такой подход делает акцент не на саморегуляции платформ, а на прямом государственном контроле, что может существенно изменить привычную модель использования социальных сетей.

Советы родителям по цифровой безопасности

Эксперты рекомендуют родителям заранее обсуждать с детьми правила поведения в интернете. Даже при возможных запретах важно формировать у ребенка критическое мышление и навыки безопасного общения в Сети.

Также стоит использовать родительский контроль и регулярно интересоваться тем, каким контентом пользуется ребенок.

Популярные вопросы о запретах в соцсетях

С какого возраста могут запретить соцсети?

Обсуждается порог до 14 лет, но звучат и предложения о повышении возраста до 16 лет.

Зачем нужна верификация через "Госуслуги"?

Она призвана снизить анонимность и повысить ответственность пользователей.

Что лучше: полный запрет или контроль?

Полный запрет снижает риски, но контроль и участие родителей считаются более гибким вариантом.

