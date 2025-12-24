Праздник может закончиться травмой: детям напомнили о жёстком запрете на фейерверки

В преддверии праздников спасатели напомнили россиянам о правилах обращения с пиротехникой. Особый акцент сделали на безопасности детей и соблюдении дистанции при запуске салютов. Нарушение инструкций может привести к травмам и пожарам. Об этом сообщает РИА Новости.
В МЧС России подчеркнули, что детям полностью запрещено самостоятельно запускать фейерверки, салюты, ракеты и фестивальные шары. Использовать пиротехнику могут только взрослые и строго в соответствии с инструкцией производителя. Зрителям во время запуска необходимо находиться с наветренной стороны и соблюдать безопасное расстояние, указанное на упаковке изделия.
Отдельно в ведомстве напомнили о запретах на самих площадках для запуска. Речь идет о базовых мерах, которые часто игнорируются в праздничной суете, несмотря на рост числа инцидентов с бытовой пиротехникой и праздничными салютами в городах.
На площадках для запуска запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра.
Если фейерверк не сработал, спасатели настоятельно не рекомендуют наклоняться над изделием или пытаться проверить причину сбоя. После завершения залпов также не стоит сразу подходить к пиротехническому устройству — необходимо выждать время, чтобы исключить риск внезапного срабатывания.
Подобные меры особенно важны при использовании мощных салютных установок, которые продаются в свободной продаже и нередко применяются без должной подготовки.
Отдельный запрет для несовершеннолетних в МЧС называют принципиальным. Дети чаще недооценивают опасность, а неправильное обращение с фейерверками может привести к тяжелым травмам. Именно поэтому ответственность за запуск полностью лежит на взрослых, что регулярно подчеркивается в рекомендациях по безопасности в новогодние праздники.
Напоминание МЧС прозвучало на фоне резонансных случаев. Ранее сообщалось, что в Удмуртии спасли кота, оказавшегося в квартире, где хозяин поджег фейерверк на 100 залпов. Также в ряде регионов, включая Красноярский край, на праздничные дни вводятся временные запреты на запуск салютов.
Подобные ограничения и профилактические меры направлены на снижение числа бытовых ЧП в период массовых гуляний и семейных праздников.
Разрешённый запуск предполагает соблюдение инструкции, выбор открытой площадки и контроль со стороны взрослых. Опасный сценарий, напротив, связан с использованием пиротехники во дворах, квартирах или вблизи людей, а также передачей изделий детям.
Именно второй вариант чаще всего становится причиной травм, пожаров и обращений в экстренные службы.
Перед покупкой важно проверить сертификаты и срок годности изделия. Запускать фейерверки следует только на открытых площадках, вдали от домов, машин и деревьев. Детей при этом необходимо держать на безопасном расстоянии и не передавать им пиротехнику даже "под присмотром".
Нет, детям запрещено запускать пиротехнику даже под контролем взрослых.
Не подходить к изделию сразу и не наклоняться над ним, выждав безопасное время.
В ряде регионов действуют временные запреты, а в остальных случаях требуется строго соблюдать правила безопасности.
