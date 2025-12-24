Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Праздник может закончиться травмой: детям напомнили о жёстком запрете на фейерверки

Запуск фейерверков детьми полностью запрещён в России — МЧС
Экономика

В преддверии праздников спасатели напомнили россиянам о правилах обращения с пиротехникой. Особый акцент сделали на безопасности детей и соблюдении дистанции при запуске салютов. Нарушение инструкций может привести к травмам и пожарам. Об этом сообщает РИА Новости.

Фейерверк
Фото: flickr.com by Eric Kilby, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фейерверк

Что запрещено при запуске фейерверков

В МЧС России подчеркнули, что детям полностью запрещено самостоятельно запускать фейерверки, салюты, ракеты и фестивальные шары. Использовать пиротехнику могут только взрослые и строго в соответствии с инструкцией производителя. Зрителям во время запуска необходимо находиться с наветренной стороны и соблюдать безопасное расстояние, указанное на упаковке изделия.

Отдельно в ведомстве напомнили о запретах на самих площадках для запуска. Речь идет о базовых мерах, которые часто игнорируются в праздничной суете, несмотря на рост числа инцидентов с бытовой пиротехникой и праздничными салютами в городах.

На площадках для запуска запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра.

Как действовать при неисправности пиротехники

Если фейерверк не сработал, спасатели настоятельно не рекомендуют наклоняться над изделием или пытаться проверить причину сбоя. После завершения залпов также не стоит сразу подходить к пиротехническому устройству — необходимо выждать время, чтобы исключить риск внезапного срабатывания.

Подобные меры особенно важны при использовании мощных салютных установок, которые продаются в свободной продаже и нередко применяются без должной подготовки.

Почему внимание уделяют именно детям

Отдельный запрет для несовершеннолетних в МЧС называют принципиальным. Дети чаще недооценивают опасность, а неправильное обращение с фейерверками может привести к тяжелым травмам. Именно поэтому ответственность за запуск полностью лежит на взрослых, что регулярно подчеркивается в рекомендациях по безопасности в новогодние праздники.

Контекст и недавние происшествия

Напоминание МЧС прозвучало на фоне резонансных случаев. Ранее сообщалось, что в Удмуртии спасли кота, оказавшегося в квартире, где хозяин поджег фейерверк на 100 залпов. Также в ряде регионов, включая Красноярский край, на праздничные дни вводятся временные запреты на запуск салютов.

Подобные ограничения и профилактические меры направлены на снижение числа бытовых ЧП в период массовых гуляний и семейных праздников.

Разрешённый и опасный запуск фейерверков

Разрешённый запуск предполагает соблюдение инструкции, выбор открытой площадки и контроль со стороны взрослых. Опасный сценарий, напротив, связан с использованием пиротехники во дворах, квартирах или вблизи людей, а также передачей изделий детям.

Именно второй вариант чаще всего становится причиной травм, пожаров и обращений в экстренные службы.

Советы по безопасному использованию пиротехники

Перед покупкой важно проверить сертификаты и срок годности изделия. Запускать фейерверки следует только на открытых площадках, вдали от домов, машин и деревьев. Детей при этом необходимо держать на безопасном расстоянии и не передавать им пиротехнику даже "под присмотром".

Популярные вопросы о запуске фейерверков

Можно ли детям запускать фейерверки вместе со взрослыми?

Нет, детям запрещено запускать пиротехнику даже под контролем взрослых.

Что делать, если фейерверк не сработал?

Не подходить к изделию сразу и не наклоняться над ним, выждав безопасное время.

Разрешены ли салюты во дворах домов?

В ряде регионов действуют временные запреты, а в остальных случаях требуется строго соблюдать правила безопасности.

