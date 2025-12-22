Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Торговая война ЕС и Китая: молочные продукты под ударом новых тарифов

Китай ответил Евросоюзу за пошлины на электромобили
Китай вводит временные пошлины в размере до 42,7 процентов на некоторые молочные продукты, импортируемые из ЕС. Под новые тарифы подпадают молоко и сливки, а также сыры, включая плавленые.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Эксперты считают, что это шаг в ответ на пошлины, которые ЕС недавно ввёл на китайские электромобили.

Ситуация с торговлей между Европой и Китаем в последние годы всё больше напоминает напряжённую игру с зеркалом. Каждый шаг одного партнёра тут же вызывает ответ со стороны другого.

ЕС, который долгое время воспринимался как крупнейший рынок для китайской продукции, стал применять защитные меры, когда дело дошло до высокотехнологичных товаров, прежде всего электромобилей.

Китай не остался в долгу. Теперь молочные продукты европейского производства оказались в центре внимания Пекина.

Введение пошлин до 42,7 процентов — это серьёзный удар для производителей молочной продукции из Европы. Для многих фермеров и компаний, которые поставляли сыры и молоко в Китай, это может означать резкое сокращение заказов и рост цен на их продукцию на китайском рынке.

С экономической точки зрения Китай действует стратегически. Пошлины не только дают возможность защитить собственных производителей, но и служат инструментом давления на Европу.

В мировой торговле такой подход называют ответными мерами или реторсией. Когда ЕС вводит пошлины на китайские электромобили, Китай отвечает тем же, но уже в секторе, где у него есть рычаги влияния. В данном случае это молочная отрасль.

Европейские компании, работающие на китайском рынке, выражают обеспокоенность. Многие считают, что ситуация может осложнить уже существующие торговые отношения и привести к росту цен для конечного потребителя как в Китае, так и в Европе. Если производителям придётся компенсировать пошлины за счёт повышения цен, это неизбежно отразится на покупателях.

Торговая политика Китая в отношении Европы часто критикуется за то, что она носит избирательный характер. Страны ЕС видят, что Китай может выбирать, какие отрасли пострадают сильнее всего, а какие — останутся без изменений. В то же время китайские чиновники подчёркивают, что их меры справедливы и направлены на защиту внутреннего рынка.

ЕС, в свою очередь, продолжает защищать свои интересы. Введение пошлин на китайские электромобили объясняется необходимостью поддержать европейских производителей, которые сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны китайских компаний.

Электромобили из Китая часто стоят дешевле, а их производство субсидируется государством. Для Европы это вопрос не только экономики, но и безопасности рабочих мест в автомобильной отрасли.

Таким образом, мы видим классическую торговую конфронтацию: Европа защищает высокотехнологичные секторы, Китай — традиционные отрасли, где у него есть преимущество. При этом пострадать могут потребители с обеих сторон, ведь повышение пошлин почти всегда ведёт к росту цен.

Такая ситуация может длиться долго. Торговые войны редко заканчиваются быстро, особенно когда речь идёт о крупных игроках вроде ЕС и Китая. Каждая сторона будет искать баланс между защитой своих производителей и сохранением рынка для экспортёров.

Пока же европейские компании молочной отрасли анализируют, какие продукты и объёмы они могут поставлять в Китай с минимальными потерями. Некоторые компании уже рассматривают альтернативные рынки, чтобы компенсировать возможное снижение продаж. Другие надеются на переговоры между ЕС и Китаем, которые могут привести к смягчению тарифов.

В конечном счёте, пошлины становятся частью глобальной игры, где каждая сторона пытается сохранить свои позиции и влияние. Для простых покупателей это означает, что привычные товары могут подорожать. Для производителей — необходимость искать новые стратегии и рынки.

Напряжённая торговая ситуация между ЕС и Китаем показывает, как взаимозависимы современные экономики. Каждый шаг одного игрока моментально отражается на другом, и последствия чувствуют все — от фермеров и производителей до рядовых покупателей. Вопрос только в том, насколько долго эта зеркальная игра пошлин будет продолжаться, и кто окажется сильнее в этой экономической дуэли.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
