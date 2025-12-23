Родителям больше не придётся бежать с работы: в детсадах готовят новый формат дня

В российских детских садах может появиться новый формат работы, который заметно изменит привычный распорядок для семей. Речь идет о продлённом пребывании детей, рассчитанном на родителей с длинным рабочим днем. Инициатива уже вызвала обсуждение в профессиональной и родительской среде. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ детский сад

Идея продлёнки в детских садах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила разработать механизм создания в детских садах групп продлённого дня. Такие группы могли бы работать дольше стандартного графика, позволяя родителям забирать детей вечером, после окончания полноценного рабочего дня.

По мнению парламентария, подобное решение особенно актуально для семей, где родители работают до 18-19 часов. Продлёнка в детском саду помогает избежать ситуации, когда взрослым приходится спешить с работы или искать дополнительные платные услуги по уходу за ребёнком, что всё чаще обсуждается в контексте совмещения работы и родительства.

"Надо, я уверена, прислушаться к тому, что сказал президент, и все-таки отработать механизм того, чтобы в детских садах были группы, которые работают дольше", — заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Зачем это нужно семьям

Буцкая подчеркнула, что продлённые группы могут стать поддержкой для родителей, не нарушая эмоционального комфорта ребёнка. При правильной организации у детей не будет ощущения брошенности или одиночества, даже если они остаются в детском саду дольше обычного.

Рассматривается и вариант объединения детей разного возраста в таких группах. Это может упростить организацию процесса и одновременно способствовать развитию навыков общения и взаимопомощи у дошкольников.

Демография и рабочий график

Инициатива напрямую связана с демографической повесткой. Возможность спокойно работать полный день без постоянных логистических сложностей может стать дополнительным фактором поддержки семей с детьми. Особенно это важно для родителей, которые не могут позволить себе няню или частные группы ухода, на фоне общей дискуссии о старении населения и демографии.

По словам депутата, подобные меры создают более гибкую систему дошкольного образования, адаптированную под современные реалии рынка труда и занятости.

Мнения специалистов и контекст

Ранее в профессиональном сообществе уже поднимались вопросы психологического комфорта детей в дошкольных учреждениях. Так, педагог Татьяна Цветкова отмечала, что конфликтные ситуации в детских садах эффективно решаются через регулярные беседы и внимание к эмоциональному состоянию ребёнка.

На фоне этого обсуждение продлёнки выходит за рамки одного графика работы и затрагивает качество среды, в которой дети проводят значительную часть дня.

Сравнение: обычный режим и продлёнка в детском саду

Стандартный режим детского сада ориентирован на рабочий день до 17-18 часов и не всегда совпадает с графиком родителей. Продлённые группы предполагают более гибкий подход, при котором ребёнок остаётся в привычной обстановке, а не переводится в сторонние форматы присмотра.

В отличие от частных услуг, продлёнка в муниципальном детском саду может быть доступнее и стабильнее, особенно для семей с несколькими детьми.

Плюсы и минусы инициативы

Идея продлёнки в детских садах имеет очевидные преимущества, но требует взвешенного подхода.

К плюсам можно отнести:

поддержку родителей с длинным рабочим днём;

снижение стресса у семей при планировании дня;

возможность мягкой социализации детей разного возраста.

Среди возможных минусов:

увеличение нагрузки на воспитателей;

необходимость дополнительного финансирования;

риск переутомления детей без корректной программы.

Советы родителям при выборе продлённой группы

Перед тем как оставить ребёнка в группе продлённого дня, стоит уточнить режим занятий и отдыха. Важно, чтобы в расписании были предусмотрены игры, спокойные занятия и время для восстановления.

Также полезно заранее обсудить с воспитателями особенности характера ребёнка и его реакцию на длительное пребывание в коллективе. Это поможет избежать лишнего стресса и сделать продлёнку комфортной.

Популярные вопросы о продлёнке в детских садах

С какого возраста возможна продлёнка в детском саду?

Как правило, речь идет о детях старших и средних групп, но конкретные условия будут зависеть от утверждённых правил.

Будет ли продлёнка платной?

Формат финансирования пока не определён и будет обсуждаться отдельно.

Что лучше: продлёнка или няня?

Продлёнка обеспечивает ребёнку привычную среду и общение со сверстниками, тогда как няня подходит для индивидуального ухода.