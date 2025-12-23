Семейную ипотеку закручивают на один болт: с 2026 года супругам перекроют двойной доступ к льготе

Правило одна семья одна ипотека введу для льготных кредитов — депутат Кошелев

Семейная ипотека в России готовится к заметным изменениям, которые напрямую затронут супругов. Уже в следующем году правила станут строже и закроют лазейки, которыми пользовались некоторые заемщики. Нововведения касаются самого принципа участия семьи в льготной программе. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Что изменится в правилах семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года оформление семейной ипотеки под 6% будет подчиняться принципу "одна семья — один льготный кредит". Речь идет о том, что супруги больше не смогут получать такую ипотеку по отдельности, даже если формально подходят под условия программы. Новый подход предполагает единый кредитный договор для семьи, что напрямую влияет на структуру сделок на рынке недвижимости и ипотечное кредитование в России.

По словам парламентария, супруги при оформлении семейной ипотеки должны будут выступать созаёмщиками. Это исключает возможность разделения обязательств на два отдельных кредита. Мера направлена на повышение прозрачности рынка недвижимости и снижение числа схем, которые использовались для обхода ограничений.

"Новое правило призвано предотвратить ситуации, когда супруги оформляли два отдельных кредита, а также исключить донорские схемы", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Почему вводят принцип "одна семья — одна ипотека"

Ранее ограничение касалось только одного заемщика и действовало с декабря 2023 года. Теперь же оно расширяется на семью в целом. Это означает, что если один из супругов уже воспользовался семейной ипотекой до 1 февраля 2026 года, второй супруг утрачивает право оформить такой же льготный кредит.

По словам депутата, изменения закрывают возможность многократного участия в программе через формальное разделение семьи на отдельных заемщиков. Такой подход должен снизить нагрузку на бюджет и сделать поддержку более адресной, особенно на фоне роста стоимости жилья и усложнения доступа к первому взносу.

Условия, которые сохраняются

Несмотря на ужесточение правил, базовые параметры семейной ипотеки остаются прежними. Программа по-прежнему не привязана к месту регистрации заемщика, что важно для семей, покупающих жилье в другом регионе. Также сохраняется возможность комбинированной ипотеки, когда часть суммы оформляется по льготной ставке, а остальная — на рыночных условиях.

Лимиты по сумме кредита также не меняются. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальный размер займа составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов России действует ограничение в 6 млн рублей, что напрямую влияет на стратегию накоплений и первый взнос по ипотеке.

Сравнение старых и новых правил семейной ипотеки

До изменений супруги могли формально участвовать в программе по отдельности, если соблюдали требования. Это позволяло семье получить два льготных кредита на покупку недвижимости. После вступления новых правил такая возможность будет исключена, поскольку учитывается семейный статус, а не отдельный заемщик.

Новый подход делает семейную ипотеку более предсказуемым инструментом поддержки. При этом он требует более взвешенного планирования покупки жилья, особенно для семей, которые рассматривают инвестиции в несколько объектов недвижимости или покупку квартиры в новостройке.

Плюсы и минусы обновленных условий

Изменения в программе имеют как положительные, так и спорные стороны, которые важно учитывать при планировании ипотеки.

К плюсам можно отнести:

снижение количества схем с повторным получением льгот;

более справедливое распределение господдержки;

сохранение низкой ставки и региональных лимитов.

Среди минусов отмечают:

невозможность оформить два отдельных кредита в рамках одной семьи;

снижение гибкости при покупке нескольких объектов;

необходимость заранее учитывать ипотечную историю супругов.

Советы по оформлению семейной ипотеки

Перед подачей заявки стоит проверить, использовал ли кто-то из супругов льготную ипотеку ранее. Это поможет избежать отказа на этапе рассмотрения документов. Далее важно заранее определить формат сделки — стандартная или комбинированная ипотека, особенно если стоимость жилья превышает лимит.

Также рекомендуется сравнить условия банков, так как дополнительные комиссии и требования к страховке могут отличаться. При выборе квартиры стоит учитывать не только цену, но и ликвидность объекта, особенно на рынке новостроек.

Популярные вопросы о семейной ипотеке

Можно ли оформить семейную ипотеку без официального брака?

Нет, программа рассчитана на официально зарегистрированные семьи с детьми.

Сколько стоит оформление семейной ипотеки?

Прямых комиссий за участие в программе нет, но заемщик оплачивает страховку и сопутствующие банковские услуги.

Что лучше: семейная ипотека или обычный кредит?

Семейная ипотека выгоднее по ставке, но имеет ограничения по сумме и количеству полученных кредитов.