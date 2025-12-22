Новый зелёный налог ЕС меняет рынок: кто в итоге заплатит за климатическую политику

CBAM вводит оплату углеродных выбросов для импорта

Новое правило Евросоюза по трансграничному углеродному регулированию (англ. CBAM) не только для металлургии и цемента — оно способно отразиться на цене автомобилей, бытовой техники, стройматериалов и даже продуктов. Для проживающих в зоне ЕС стоимость многих привычных покупок теперь во многом будет определяться климатической политикой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Что такое CBAM и как он работает

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) — это механизм трансграничного углеродного регулирования, введённый Европейским союзом на ряд импортируемых товаров. Проще говоря, это инструмент ЕС для снижения глобальных выбросов CO₂, который делает импорт углеродоёмкой продукции дороже, если её производство сопровождается значительными выбросами парниковых газов.

Суть простая: при ввозе в ЕС импортёры обязаны компенсировать выбросы парниковых газов, возникшие при производстве этих товаров. Для этого они покупают специальные сертификаты CBAM, которые "покрывают" эмиссию, связанную с импортируемыми материалами.

Какие товары попадают под правила и когда вступают обязательства

На первом этапе механизм охватывает высокоуглеродоёмкие материалы: железо и сталь, алюминий, цемент, удобрения, водород и, в перспективе, электроэнергия. Закон постепенно внедряется: после переходного периода полноценные обязательства по оплате выбросов начнут действовать с 1 января 2026 года. Ранее указано, что новая норма полностью вступает в силу 1 января — уточнения по датам зависят от конкретной редакции документа.

Почему пошлина будет разной для разных стран

Если товар произведён в стране с менее строгими климатическими правилами или без системы ценообразования на выбросы, ставка сборов будет выше. Производителям, желающим экспортировать в ЕС, придётся доказывать низкую углеродоёмкость продукции или платить за дополнительные сертификаты.

Главные задачи MTU:

предотвратить "перетекание" производства в страны с мягкими климатическими нормами;

выровнять конкурентную среду между европейскими и зарубежными производителями;

стимулировать глобальную декарбонизацию и развитие чистых технологий.

Кто платит и как это скажется на потребителях

Формально платят импортеры, но они, как правило, переложат часть или всю нагрузку на конечных покупателей. Это значит, что цены на товары с большой долей стали, алюминия или цемента вероятно вырастут — автомобили, бытовая техника, стройматериалы и часть продуктов питания (через удорожание удобрений) подорожают.

Влияние на мировую торговлю и экспортёров

CBAM — не только климатическая мера, но и серьёзный фактор для мировой торговли. Страны, ориентированные на экспорт в ЕС, будут вынуждены инвестировать в чистые технологии и улучшать учёт выбросов, иначе они рискуют потерять конкуренцию. Некоторые государства уже реагируют: например, Марокко вводит налог на выбросы с января 2026 года — компании, платящие такой налог внутри страны, скорее всего, не столкнутся с двойным обложением на границе ЕС.

Позитивные сдвиги: прозрачность и учёт выбросов

Одна из удачных сторон подобного механизма — рост прозрачности. Импортёры обязаны предоставлять данные об эмиссиях, что даёт потребителям более точную информацию о климатическом следе товаров. Также больше компаний начинают измерять и публиковать выбросы, а рынки реагируют спросом на "зелёные" товары.

Административные и практические сложности для бизнеса

Для многих компаний MTU — тяжёлая административная нагрузка. Нужны надёжные системы учёта встроенных выбросов, сбор данных от цепочки поставок, экологические декларации продукции. Часто потребуется и заключение новых контрактов на возобновляемую энергию, чтобы снизить углеродный след производства.

Критика и геополитические последствия

CBAM вызывает споры на международной арене. Индия и Китай уже заклеймили его "зелёным протекционизмом", опасаясь дискриминации экспортёров из развивающихся стран. ЕС пока не выделил значительные средства на помощь странам с низкими доходами в адаптации — без такой поддержки механизм рискует не выполнить задачу по глобальной декарбонизации.

Доходы от продажи сертификатов CBAM станут источником средств у ЕС. Ожидается, что эти деньги будут направлены на поддержку уязвимых домохозяйств, финансирование чистых технологий и повышение энергоэффективности. Прозрачность в расходовании средств будет важна для общественной поддержки нового механизма.

Примеры адаптации и возможности

Некоторые страны и компании рассматривают СВАМ не как угрозу, а как шанс привлечь инвестиции в низкоуглеродное производство и возобновляемую энергетику. Для экспортеров это может стать стимулом модернизировать заводы, внедрять водородные процессы или переходить на "зеленую" энергию.

Что ожидать обычному покупателю в ЕС

Для потребителей это — вероятно, постепенное удорожание ряда товаров и более информированный выбор. Возможно, люди начнут чаще обращать внимание на климатические показатели продуктов и техники, а рынки — предлагать больше "низкоуглеродных" вариантов.

Механизм трансграничного углеродного регулирования перекраивает правила игры в глобальной торговле. Он ставит знак равенства между климатической политикой и экономической конкуренцией — и уже влияет на цепочки поставок, государственные решения и повседневные покупки.

Для бизнеса это вызов адаптироваться и инвестировать, для экспортеров — стимул снижать выбросы, а для потребителей — повод задуматься, за что именно они платят в своих платёжках.