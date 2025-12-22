Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Россия недополучит доходы от экспорта нефти и газа

Западные издания торжествуют. Цены на российскую нефть "продолжают стремительно падать" под давлением американских санкций, которые "внесли разлад в налаженные потоки сырьевого экспорта в Индию и Китай", пишет Bloomberg.

Цена сорта Urals с отгрузкой из порта Новороссийска по состоянию на 16 декабря опустилась до $34,52 за баррель, что вдвое ниже уровня начала года. Также дешевеет СПГ. В ноябре российский СПГ был самым дешёвым среди 12 поставщиков в Китай, примерно на 10% ниже среднего показателя.

Конечно, Россия недополучит выручку, а значит и меньше будет поступлений в бюджет. По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы за январь-октябрь 2025 года снизились на 21,4% в годовом выражении. Но доля нефтегазовых доходов бюджета в 2026 году будет равна 22%, при том что ранее достигала 50%. Придётся, конечно повысить налоги, что уже сделано (НДС), и дефицит бюджета будет выше намеченного, но это не трагично для финансирования СВО и выполнения соцобязательств.

Бенефициары антироссийских санкций — Индия и Китай

Выиграют же от снижения цен на российские энергоносители Китай и Индия, их экономики станут ещё более конкурентоспособными, особенно в передовых ИИ-технологиях. Известно, что содержание дата-центров требует большого количества электроэнергии. Обучение и работа ИИ-алгоритмов требует огромной вычислительной мощности, особенно графических процессоров (GPU), что увеличивает потребление энергии в разы.

По оценкам, к 2030 году мировое потребление электроэнергии дата-центрами может увеличиться более чем в 2 раза.

О том, что китайцы и индийцы понимают свою выгоду говорят цифры. Поставки СПГ из России в Китай в ноябре увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,6 миллиона тонн. Благодаря этому Россия обогнала Австралию и стала крупнейшим поставщиком СПГ в Китай после Катара.

Импорт российской нефти в Индию в октябре вырос на 7,8% (до 7,16 млн тонн) по сравнению с сентябрем. За 10 месяцев 2025 года Китай импортировал всего на 8 % меньше российской нефти по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что составило 83,15 млн тонн. Эксперты указывают, что "теневой флот" пострадал мало, так как судовладельцы, перевозящие российскую нефть, обычно получают премию за принятие на себя рисков.

США усиливают главного противника антироссийскими санкциями

Американцы, чтобы нивелировать преимущество Китая и Индии используют торговые барьеры. Их логика такова: "Вы можете покупать дешёвую нефть, но ваши товары на нашем рынке станут настолько дороже из-за пошлин, что эта экономия не будет иметь смысла".

Однако китайские товары пошли в США через третьи страны (уже как вьетнамские и так далее), а также их поставки переориентировались на страны АСЕАН и ЕС. В ноябре 2025 года китайский экспорт достиг 330,35 млрд долларов, показав рост 5,9% в годовом исчислении. При этом поставки в США, да, продолжали снижаться (на 28,6% в ноябре). Тем не менее, профицит торгового баланса Китая, по итогам первых 11 месяцев 2025 года, достиг триллиона долларов.

Рост экспорта стал ключевым фактором, позволившим экспертам повысить прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 5%. В то время как рост ВВП США по итогам всего 2025 года ожидается на уровне 1,8%- 2,0%, еврозоны — 1,3-1,4 %.

В новой американской стратегии национальной безопасности противостояние с Китаем становится центральным. Там прямо сказано о переходе от идеологической конкуренции к "сдерживанию" Китая. Имея ввиду эту цель, в США плохо просчитывают на среднюю перспективу, не говоря уже о дальней. Американской администрации нужно быстро и красиво отчитаться об успехах санкций против России, которые таковыми не являются. Хотя бы потому, что усиление Китая за счёт доступа к дешёвым российским энергоресурсам навсегда оставит США позади в конкуренции за ИИ.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
