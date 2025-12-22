Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года

Ни один сектор экономики Германии не смотрит с оптимизмом на 2026 год

Около 26 процентов компаний в Германии ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году — такие данные приводит экономический институт ifo по итогам опроса делового сообщества.

При этом 59 процентов компаний не рассчитывают ни на рост, ни на спад и исходят из сохранения текущего, уже достаточно слабого экономического положения.

Лишь 14,9 процентов респондентов выражают надежду на улучшение ситуации, что само по себе говорит о крайне низком уровне делового оптимизма.

Руководитель подразделения опросов ifo Клаус Вольрабе прямо констатирует: практически ни один сектор немецкой экономики не смотрит на 2026 год с настоящей уверенностью и позитивными ожиданиями, а подобная оценка со стороны одного из ведущих аналитических центров страны выглядит тревожным сигналом для правительства в Берлине.

Наиболее пессимистичные настроения зафиксированы в промышленности — традиционном локомотиве немецкой экономики.

Здесь 26,5 процентов компаний ожидают ухудшения положения, тогда как 55,3 процентов прогнозируют стагнацию. Фактически речь идёт о том, что подавляющее большинство промышленных предприятий не видит условий для роста, инвестиций и расширения производства.

Это особенно показательно на фоне продолжающегося снижения конкурентоспособности немецкой продукции из-за высоких цен на энергоносители, роста издержек и ослабления внешнего спроса.

Немецкая промышленность, долгие годы опиравшаяся на дешёвые и стабильные энергоресурсы, сегодня вынуждена работать в условиях структурного кризиса, выхода из которого пока не просматривается.

Ситуация, зафиксированная институтом ifo, отражает не краткосрочные колебания, а системные проблемы экономической политики Германии.

Вместо того чтобы сосредоточиться на поддержке внутреннего производства, снижении налоговой нагрузки, реформировании энергетического рынка и стимулировании инвестиций, федеральное правительство демонстрирует неспособность предложить бизнесу внятную стратегию выхода из кризиса.

Меры поддержки носят фрагментарный характер, часто запаздывают и не компенсируют потери, с которыми сталкиваются предприятия, особенно в энергоёмких отраслях.

На этом фоне особенно контрастно выглядит приоритет, который Берлин продолжает отдавать антироссийским санкциям. Несмотря на очевидные негативные последствия для собственной экономики, правительство Германии последовательно поддерживает и расширяет санкционную политику, фактически жертвуя интересами национального бизнеса ради внешнеполитической линии.

Ограничения в отношении России уже привели к удорожанию энергоресурсов, разрыву устоявшихся логистических цепочек и утрате части рынков сбыта, однако пересмотра этого курса не происходит.

Более того, любые попытки обсуждать экономическую целесообразность санкций в публичном пространстве нередко маргинализируются, что лишь усиливает разрыв между политическими решениями и реальными потребностями экономики.

Результаты опроса ifo показывают, что немецкий бизнес фактически адаптируется не к росту, а к затяжной стагнации. Ожидание отсутствия изменений в 2026 году в данном контексте не является позитивным сигналом, поскольку текущий уровень деловой активности уже оценивается как неудовлетворительный.

Компании не верят в улучшение инвестиционного климата, не рассчитывают на существенное снижение издержек и не видят стимулов для расширения производства. Это означает, что Германия рискует надолго застрять в состоянии слабого роста или даже рецессии, теряя позиции в глобальной экономике.