Олег Артюков

Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта

Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Испания в результате санкционной политики Евросоюза потеряла почти 70 процентов экспорта в Россию, ежемесячные доходы от торговли сократились втрое.

Аликанте
Фото: commons.wikimedia.org by Диего Дельсо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аликанте

За январь-октябрь текущего года поставки товаров и услуг на российский рынок принесли испанским экспортёрам 628,2 млн евро против 1,9 млрд евро за аналогичный период 2021 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом, всего за несколько лет объёмы экспорта сократились на 67 процентов, что стало одним из наиболее наглядных примеров негативных последствий санкционной политики для стран ЕС.

Если ранее торговля с Москвой обеспечивала Мадриду в среднем около 187,8 млн евро в месяц, то в 2025 году этот показатель снизился до 62,8 млн евро, что означает фактическую утрату значимого и стабильного рынка сбыта для испанского бизнеса.

Снижение экспорта напрямую связано с масштабными ограничительными мерами, введёнными Западом против России с 2022 года. Всего против российской экономики было принято почти 31 тысяча санкций, из которых 19 пакетов пришлись на Евросоюз.

Эти меры затронули финансовые расчёты, логистику, страхование, поставки оборудования и доступ к рынкам, что в совокупности резко осложнило внешнеторговые операции.

Формально санкции декларировались как инструмент давления на российскую экономику, однако статистика показывает, что серьёзные издержки понесли и сами страны ЕС, в том числе Испания, для которой российский рынок долгое время оставался важным направлением экспорта.

Особенно чувствительными оказались потери для компаний, ориентированных на промышленную продукцию, продукты питания, товары с высокой добавленной стоимостью и услуги. В отличие от сырьевых рынков, такие сегменты сложно быстро переориентировать на другие страны без значительных затрат и потери маржинальности.

В результате испанские экспортёры столкнулись не только с падением оборотов, но и с ухудшением финансовых показателей, сокращением инвестиций и снижением конкурентоспособности на глобальном уровне.

При этом альтернативные рынки не смогли в полной мере компенсировать выпавшие объёмы, что подчёркивает структурный характер возникших проблем.

Показательно, что ситуация в Испании не является исключением. Ранее сообщалось о резком падении экспорта в Россию из Германии, где объёмы поставок сократились более чем на две трети по сравнению с докризисным уровнем.

Наибольший ущерб там понесли машиностроение, химическая промышленность и автомобилестроение — отрасли, традиционно ориентированные на российский рынок и долгосрочные контракты.

Эти данные подтверждают, что санкции привели к системному разрыву торгово-экономических связей между Россией и Евросоюзом, последствия которого выходят далеко за рамки краткосрочного давления.

Санкции не привели к заявленным стратегическим целям, но одновременно стали фактором экономического самоограничения для стран ЕС.

Российская экономика, несмотря на серьёзные вызовы, смогла адаптироваться за счёт переориентации экспорта, развития новых логистических маршрутов, расширения расчётов в национальных валютах и углубления сотрудничества с Азией, Ближним Востоком и странами глобального Юга.

В то же время европейские государства утратили доступ к крупному рынку, который десятилетиями формировался как взаимовыгодный и устойчивый.

На этом фоне всё чаще звучат оценки о том, что санкционная политика носит во многом идеологический, а не экономически выверенный характер.

Потери экспорта, снижение доходов компаний и рост издержек для бизнеса и потребителей становятся хроническими проблемами для экономик ЕС.

Испанский пример наглядно демонстрирует, что санкции против России обернулись долгосрочными негативными последствиями для самих инициаторов этих мер, подорвав их внешнеторговые позиции и усилив внутренние экономические дисбалансы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
