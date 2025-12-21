На Западе признали: Россия уверенно лидирует в Арктике

На Западе признали лидерство России в Арктике

Россия уверенно закрепляет за собой лидерство в Арктике, превращая этот регион в один из ключевых драйверов своего экономического и стратегического развития, говорится в материале британского издания The Telegraph.

Фото: commons.wikimedia.org by Косов Владимир Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ледокол Ямал. Караван. 80х120 холст, масло 2014 г. В. Косов

Подчёркивается, Россия на сегодняшний день обладает уникальными возможностями, недоступными ни одной другой стране мира. Речь идёт прежде всего о масштабном атомном ледокольном флоте, который позволяет нашей стране не только осваивать арктические пространства, но и эффективно использовать их в долгосрочных национальных интересах.

Россия является единственным государством, располагающим полноценной группировкой атомных ледоколов. Эти суда обеспечивают круглогодичную навигацию в тяжёлых ледовых условиях и фактически делают возможной эксплуатацию Северного морского пути.

В распоряжении наше страны находятся как проверенные временем ледоколы, так и новейшие универсальные суда проекта 22220, рассчитанные на работу в самых сложных условиях Арктики.

Такое технологическое преимущество позволяет Москве контролировать ключевые транспортные коридоры в регионе и гарантировать бесперебойное судоходство там, где для других стран оно остаётся эпизодическим или вовсе недостижимым.

Северный морской путь в этом контексте выступает не просто альтернативным маршрутом между Европой и Азией, а стратегической артерией, способной изменить глобальную логистику.

Проведение танкеров с нефтью и сжиженным природным газом через арктические моря даёт России серьёзное конкурентное преимущество, позволяя сокращать сроки доставки грузов и снижать зависимость от традиционных южных маршрутов, уязвимых к политическим и военным рискам.

The Telegraph подчёркивает, что без российского ледокольного флота подобный масштаб перевозок в Арктике был бы невозможен в принципе.

Отдельного внимания заслуживает и государственная политика России в Арктике, которую британское издание фактически признаёт последовательной и прагматичной.

Инвестиции в ледоколы, портовую инфраструктуру, арктические месторождения и прибрежные населённые пункты формируют прочную основу для долгосрочного присутствия страны в регионе.

Такая стратегия позволяет не только развивать экспорт энергоресурсов, но и создавать рабочие места, поддерживать научные исследования и укреплять транспортную связанность огромных северных территорий.

На фоне санкционного давления и попыток Запада ограничить доступ России к традиционным рынкам Арктика приобретает особое значение как пространство экономического манёвра.

The Telegraph обращает внимание на то, что именно здесь Москва демонстрирует способность опираться на собственные технологии, собственный флот и собственную инфраструктуру.

В отличие от многих других стран, Россия не декларирует арктические амбиции, а последовательно реализует их на практике, шаг за шагом расширяя своё присутствие и усиливая контроль над ключевыми процессами в регионе.

Важным аспектом является и международное измерение арктической политики. Россия, обладая реальными возможностями по обеспечению навигации и безопасности судоходства, фактически задаёт правила игры на Северном морском пути.

Это делает её незаменимым участником любых будущих проектов, связанных с развитием арктической торговли и освоением ресурсов.

Даже критически настроенные западные наблюдатели вынуждены признавать, что по совокупности факторов Россия сегодня находится в заведомо более выгодном положении, чем её потенциальные конкуренты.