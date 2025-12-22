Работа без офиса и начальников: таксисты в пиковые часы зарабатывают как топ-менеджеры

Работа в такси в 2025 году остаётся одной из самых обсуждаемых профессий из-за уровня доходов. В отдельные месяцы водители в крупных городах могут зарабатывать суммы, сопоставимые с доходами топ-менеджеров. Максимальные показатели доходят до полумиллиона рублей в месяц, но доступны они далеко не всем. Об этом сообщает "Российская газета".
По словам Станислава Еговцева, в его компании около 20% водителей стабильно получают от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. В период повышенного спроса — прежде всего в ноябре и декабре — отдельные таксисты смогли увеличить доход до 450-500 тысяч рублей.
При этом эксперт подчёркивает, что такие цифры не являются средними по рынку и зависят от целого ряда факторов, включая общее состояние рынка такси.
Максимальные заработки, как правило, доступны водителям, работающим в сегменте "комфорт плюс". Такие автомобили дороже в обслуживании, но позволяют получать более высокие тарифы за поездки.
Также на итоговый доход влияет форма занятости и обязательные платежи, включая расходы на патент для таксистов.
Финансово успешные водители ориентируются на утренние и вечерние часы. По данным таксопарков, максимальный поток заказов приходится на промежутки с 05:00 до 12:00 и с 16:00 до полуночи.
Именно в это время повышаются коэффициенты, растёт средний чек поездки и сокращаются простои между заказами. За неделю опытный водитель при таком графике может заработать от 60 до 90 тысяч рублей.
Если сравнивать доходы таксистов, то разница между "средним" водителем и лидерами по заработку может быть кратной. Большинство водителей получают заметно меньше заявленных 500 тысяч рублей. Высокие суммы доступны тем, кто совмещает подходящий автомобиль, интенсивный график и работу в наиболее загруженных районах города.
Да, но только при сочетании подходящего сегмента автомобиля, интенсивного графика и высокого спроса.
Доход большинства водителей заметно ниже максимальных значений и зависит от региона и формата работы.
Класс автомобиля, время выхода на линию и количество отработанных часов.
