Ирина Кудряшова

Работа без офиса и начальников: таксисты в пиковые часы зарабатывают как топ-менеджеры

Таксисты в сегменте комфорт плюс зарабатывают до 500 тыс. в месяц — Станислав Еговцев
Экономика

Работа в такси в 2025 году остаётся одной из самых обсуждаемых профессий из-за уровня доходов. В отдельные месяцы водители в крупных городах могут зарабатывать суммы, сопоставимые с доходами топ-менеджеров. Максимальные показатели доходят до полумиллиона рублей в месяц, но доступны они далеко не всем. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сколько зарабатывают таксисты в 2025 году

По словам Станислава Еговцева, в его компании около 20% водителей стабильно получают от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. В период повышенного спроса — прежде всего в ноябре и декабре — отдельные таксисты смогли увеличить доход до 450-500 тысяч рублей.

"Около 20% наших сотрудников зарабатывают от 250 до 400 тысяч рублей ежемесячно", — сообщил учредитель таксопарка Станислав Еговцев.

При этом эксперт подчёркивает, что такие цифры не являются средними по рынку и зависят от целого ряда факторов, включая общее состояние рынка такси.

От чего зависит высокий доход в такси

Максимальные заработки, как правило, доступны водителям, работающим в сегменте "комфорт плюс". Такие автомобили дороже в обслуживании, но позволяют получать более высокие тарифы за поездки.

"Наиболее высокие доходы характерны для таксистов, работающих на автомобилях категории "комфорт плюс”", — отмечает Станислав Еговцев.

Также на итоговый доход влияет форма занятости и обязательные платежи, включая расходы на патент для таксистов.

Лучшее время для выхода на линию

Финансово успешные водители ориентируются на утренние и вечерние часы. По данным таксопарков, максимальный поток заказов приходится на промежутки с 05:00 до 12:00 и с 16:00 до полуночи.

Именно в это время повышаются коэффициенты, растёт средний чек поездки и сокращаются простои между заказами. За неделю опытный водитель при таком графике может заработать от 60 до 90 тысяч рублей.

Сравнение: средний доход и максимальные показатели

Если сравнивать доходы таксистов, то разница между "средним" водителем и лидерами по заработку может быть кратной. Большинство водителей получают заметно меньше заявленных 500 тысяч рублей. Высокие суммы доступны тем, кто совмещает подходящий автомобиль, интенсивный график и работу в наиболее загруженных районах города.

Советы тем, кто хочет зарабатывать больше в такси

  1. Выбирать автомобиль более высокого класса при расчёте окупаемости.
  2. Работать в часы пикового спроса.
  3. Планировать смены с учётом районов с высоким количеством заказов.
  4. Следить за состоянием автомобиля, чтобы избегать простоев.
  5. Анализировать статистику заказов и корректировать график.

Популярные вопросы о доходах таксистов

Реально ли зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц?

Да, но только при сочетании подходящего сегмента автомобиля, интенсивного графика и высокого спроса.

Сколько зарабатывает средний таксист?

Доход большинства водителей заметно ниже максимальных значений и зависит от региона и формата работы.

Что влияет на доход сильнее всего?

Класс автомобиля, время выхода на линию и количество отработанных часов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
