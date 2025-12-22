Праздничная открытка может оставить без денег: мошенники активизировались перед праздниками

Подмена доменов в открытках приводит к краже паролей — Дмитрий Долгов

Праздничные открытки в почте и соцсетях могут быть не таким безобидным жестом, как кажется на первый взгляд. Российские учёные предупреждают: именно в такие сообщения мошенники всё чаще прячут фишинговые ловушки. Внешне письма выглядят привычно, но за поздравлением может скрываться угроза для личных данных. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by DaraDaraDara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ СМС

Почему открытки стали инструментом мошенников

В преддверии праздников пользователи чаще открывают письма и сообщения, не задумываясь о рисках. Этим активно пользуются киберпреступники, рассылая фишинговые открытки через электронную почту и социальные сети. Их цель — получить доступ к паролям, аккаунтам и банковской информации, используя приёмы, характерные для онлайн-мошенничества.

Эксперты подчёркивают: по дизайну такие открытки практически невозможно отличить от настоящих поздравлений. Они могут выглядеть аккуратно, содержать привычные изображения и нейтральный текст без явных признаков обмана.

На что стоит обращать внимание при получении открытки

Главный сигнал опасности — не внешний вид письма, а действия, которые от вас требуют. Особенно насторожить должны просьбы перейти по ссылке, нажать кнопку или скачать вложение. Именно в этот момент на устройство может быть установлено вредоносное программное обеспечение.

"Важно обращать внимание не на оформление, а на то, какие шаги предлагает выполнить письмо", — объясняет эксперт в области информационной безопасности Дмитрий Долгов.

Как работают фильтры почтовых сервисов

Почтовые платформы используют многоуровневую систему защиты. Сначала проверяются технические параметры: имя отправителя, домен, IP-адрес и другие признаки. Если они вызывают сомнения, письмо может быть сразу отправлено в спам.

Если явных несоответствий нет, в работу вступают алгоритмы машинного обучения. Они анализируют содержание сообщения и поведенческие признаки. При подозрении письмо также попадает в папку "Спам", где обычно отключены изображения и активные ссылки.

Однако специалисты подчёркивают, что даже современные технологии не дают стопроцентной защиты.

"Алгоритмы постоянно совершенствуются, но и киберпреступники развивают свои методы, что позволяет им обходить фильтры", — отмечает Дмитрий Долгов .

Почему автоматизм — главный союзник мошенников

Одним из самых распространённых приёмов остаётся подмена доменов известных сайтов. В адресе может отличаться всего одна буква, визуально похожая на оригинал. Пользователь, действуя автоматически, не замечает подмены и переходит по опасной ссылке — именно так работают многие схемы фишинговых атак.

Мошенники делают ставку именно на спешку и привычку быстро открывать сообщения, особенно в праздничный период, когда почта перегружена поздравлениями.

Что делать, чтобы не стать жертвой фишинга

Специалисты советуют не полагаться полностью на почтовые сервисы. Опасные письма могут не попасть в спам и отобразиться среди обычной корреспонденции. Перед открытием вложений или переходом по ссылкам стоит проверить отправителя и, при возможности, уточнить напрямую, действительно ли он отправлял сообщение.

"Нужно быть осторожными и сначала посмотреть, от кого пришло письмо, а затем при необходимости уточнить у отправителя, отправлял ли он что-то", — говорит Дмитрий Долгов.

Сравнение: автоматическая защита и личная внимательность

Почтовые фильтры эффективно отсеивают массовые рассылки и очевидный спам, но против адресных атак они работают хуже. Внимательность пользователя позволяет заметить подозрительные домены и странные требования. В сочетании эти меры дают лучший результат, чем использование только одного подхода.

Плюсы и минусы почтовых фильтров

Автоматическая защита снижает количество опасных писем, но не гарантирует полной безопасности. Она удобна и работает в фоновом режиме, однако может пропускать хорошо замаскированные сообщения. Личная проверка требует времени, но помогает избежать серьёзных последствий.

Советы по безопасной работе с письмами

Проверяйте адрес отправителя перед открытием письма. Не нажимайте на ссылки и кнопки в неожиданных поздравлениях. Не скачивайте вложения без уверенности в их происхождении. Обращайте внимание на домен сайта в адресной строке. При сомнениях уточняйте информацию напрямую у отправителя.

Популярные вопросы о фишинговых открытках

Можно ли определить мошенничество по внешнему виду открытки?

Нет, чаще всего такие письма выглядят как обычные поздравления.

Почему письма от мошенников не всегда попадают в спам?

Злоумышленники адаптируют рассылки под алгоритмы фильтрации и используют подмену доменов.

Что главное в защите от фишинга?

Личная внимательность и отказ от автоматических действий при работе с письмами.