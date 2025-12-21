Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Дешёвой больше не будет: в России повышают минимальные цены на крепкий алкоголь

В России поднимут минимальные оптовые цены на водку — Минфин
Экономика

С начала нового года россиян ждут изменения на алкогольном рынке, которые затронут цены на самые популярные крепкие напитки. Минимальная стоимость водки, коньяка и бренди будет пересмотрена в сторону увеличения. Новые значения уже закреплены в официальных документах. Об этом сообщает "Российская газета".

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Какие минимальные цены установят с января

Согласно приказу Министерства финансов РФ, с января в России повышаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Пол-литровая бутылка водки в рознице должна будет стоить не менее 409 рублей. Для сравнения, сейчас установленный минимум составляет 349 рублей, что делает рост заметным для потребителей.

Изменения затронут и другие категории. Бренди объёмом 0,5 литра будет продаваться не дешевле 605 рублей вместо нынешних 472 рублей. Минимальная цена на коньяк в том же объёме вырастет с 651 до 755 рублей. Таким образом, корректировка коснётся сразу нескольких сегментов рынка крепкого алкоголя и станет частью более широкой динамики, в рамках которой ранее уже обсуждались цены на шампанское в регионах.

Как изменятся отпускные цены для производителей

Повышение коснётся не только розничной торговли, но и отпускных цен, по которым алкоголь реализуют сами производители. Для водки минимальная цена за пол-литра составит 337 рублей. Для бренди установлен порог в 457 рублей, а для коньяка — 500 рублей.

Отдельно прописаны и минимальные оптовые цены. При продаже крупными партиями пол-литровая бутылка водки должна оцениваться не ниже 351 рубля. Эти меры направлены на выравнивание ценовой цепочки от производителя до конечного покупателя.

Зачем государство повышает минимальные цены

Минимальные цены на алкоголь в России используются как инструмент регулирования рынка. Они позволяют сдерживать распространение нелегальной продукции, а также контролировать качество и прозрачность оборота спиртных напитков. Повышение порогов, как правило, связано с ростом издержек производителей, инфляцией и изменениями в налоговой нагрузке.

Кроме того, подобные решения нередко рассматриваются в контексте глобальных тенденций алкогольного рынка, где давление на производителей и торговые точки приводит к сокращению ассортимента и закрытию заведений, как это происходит с традиционными пабами в Ирландии.

Сравнение цен: было и станет

До января минимальная цена водки в 0,5 литра составляла 349 рублей, после повышения она вырастет до 409 рублей. Бренди подорожает более чем на 130 рублей, а коньяк — более чем на 100 рублей за бутылку. Таким образом, наибольший рост в абсолютных цифрах приходится на бренди.

Для производителей и оптовиков изменения также означают пересмотр ценовой политики, что в перспективе может отразиться и на ассортименте, и на объёмах продаж.

Что важно учитывать покупателям шаг за шагом

  1. Проверять актуальные цены с января.
  2. Обращать внимание на легальность продукции.
  3. Сравнивать стоимость в разных торговых сетях.
  4. Учитывать объём и категорию напитка.
  5. Помнить о рисках чрезмерного употребления алкоголя.

Популярные вопросы о повышении цен на алкоголь

Когда начнут действовать новые минимальные цены?
С января следующего года, после вступления приказа Минфина в силу.

Коснутся ли изменения всех магазинов?
Да, минимальные цены обязательны для всей розничной и оптовой торговли.

Почему подорожали сразу несколько напитков?
Регулирование распространяется на весь сегмент крепкого алкоголя.

Может ли цена быть ниже установленного минимума?
Нет, продажа ниже минимальной цены считается нарушением.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы цены финансы экономика
Новости Все >
Агрессия кошки к собаке связана с защитой ресурсов, а не ревностью — Ouest-France
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой
Крылья с барбекю и медовой глазурью стали фирменным блюдом в Гане — Epicurious
Зимняя усталость и апатия усиливаются при дефиците витамина D и B
Возвращение западных фирм будет непростым — глава "Эксперт РА" Чекурова
Предновогоднего ажиотажа можно избежать и уберечь бюджет
Александр Петров рассказал, что перерезал пуповину жене
Избыток азота остановил цветение кактусов — Mein Schoener Garten
В Чехии нашли артефакт с хеттской клинописью из Анатолии в пещере Моравского карста
Сон сокращает риск преждевременной смерти сильнее питания и спорта
Сейчас читают
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Последние материалы
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой
Упражнения на баланс замедляют потерю устойчивости после 50 лет
Крылья с барбекю и медовой глазурью стали фирменным блюдом в Гане — Epicurious
Зимняя усталость и апатия усиливаются при дефиците витамина D и B
Возвращение западных фирм будет непростым — глава "Эксперт РА" Чекурова
Склады автодилеров стремительно пустеют, провоцируя рост цен
Вычёсывание шерсти предотвращает образование колтунов — ветеринар Артём Дёмин
Женщины участвовали в охоте на протяжении голоцена — Plos One
Предновогоднего ажиотажа можно избежать и уберечь бюджет
Хранение моркови в песке сохраняет семенные корни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.