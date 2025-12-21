Дешёвой больше не будет: в России повышают минимальные цены на крепкий алкоголь

В России поднимут минимальные оптовые цены на водку — Минфин

С начала нового года россиян ждут изменения на алкогольном рынке, которые затронут цены на самые популярные крепкие напитки. Минимальная стоимость водки, коньяка и бренди будет пересмотрена в сторону увеличения. Новые значения уже закреплены в официальных документах. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Какие минимальные цены установят с января

Согласно приказу Министерства финансов РФ, с января в России повышаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Пол-литровая бутылка водки в рознице должна будет стоить не менее 409 рублей. Для сравнения, сейчас установленный минимум составляет 349 рублей, что делает рост заметным для потребителей.

Изменения затронут и другие категории. Бренди объёмом 0,5 литра будет продаваться не дешевле 605 рублей вместо нынешних 472 рублей. Минимальная цена на коньяк в том же объёме вырастет с 651 до 755 рублей. Таким образом, корректировка коснётся сразу нескольких сегментов рынка крепкого алкоголя и станет частью более широкой динамики, в рамках которой ранее уже обсуждались цены на шампанское в регионах.

Как изменятся отпускные цены для производителей

Повышение коснётся не только розничной торговли, но и отпускных цен, по которым алкоголь реализуют сами производители. Для водки минимальная цена за пол-литра составит 337 рублей. Для бренди установлен порог в 457 рублей, а для коньяка — 500 рублей.

Отдельно прописаны и минимальные оптовые цены. При продаже крупными партиями пол-литровая бутылка водки должна оцениваться не ниже 351 рубля. Эти меры направлены на выравнивание ценовой цепочки от производителя до конечного покупателя.

Зачем государство повышает минимальные цены

Минимальные цены на алкоголь в России используются как инструмент регулирования рынка. Они позволяют сдерживать распространение нелегальной продукции, а также контролировать качество и прозрачность оборота спиртных напитков. Повышение порогов, как правило, связано с ростом издержек производителей, инфляцией и изменениями в налоговой нагрузке.

Кроме того, подобные решения нередко рассматриваются в контексте глобальных тенденций алкогольного рынка, где давление на производителей и торговые точки приводит к сокращению ассортимента и закрытию заведений, как это происходит с традиционными пабами в Ирландии.

Сравнение цен: было и станет

До января минимальная цена водки в 0,5 литра составляла 349 рублей, после повышения она вырастет до 409 рублей. Бренди подорожает более чем на 130 рублей, а коньяк — более чем на 100 рублей за бутылку. Таким образом, наибольший рост в абсолютных цифрах приходится на бренди.

Для производителей и оптовиков изменения также означают пересмотр ценовой политики, что в перспективе может отразиться и на ассортименте, и на объёмах продаж.

Что важно учитывать покупателям шаг за шагом

Проверять актуальные цены с января. Обращать внимание на легальность продукции. Сравнивать стоимость в разных торговых сетях. Учитывать объём и категорию напитка. Помнить о рисках чрезмерного употребления алкоголя.

Популярные вопросы о повышении цен на алкоголь

Когда начнут действовать новые минимальные цены?

С января следующего года, после вступления приказа Минфина в силу.

Коснутся ли изменения всех магазинов?

Да, минимальные цены обязательны для всей розничной и оптовой торговли.

Почему подорожали сразу несколько напитков?

Регулирование распространяется на весь сегмент крепкого алкоголя.

Может ли цена быть ниже установленного минимума?

Нет, продажа ниже минимальной цены считается нарушением.