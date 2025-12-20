Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Аптеки на колёсах выходят на старт: в Госдуме предложили неожиданный эксперимент

Мобильные аптеки предложили использовать для розничной торговли — Госдума
Экономика

Идея передвижных аптек неожиданно вышла на федеральный уровень и стала частью широкой дискуссии о доступности лекарств. Законодатели предлагают протестировать мобильный формат там, где стационарные аптеки отсутствуют или работают с перебоями. Эксперимент может затронуть сразу несколько регионов и изменить привычную модель фармацевтической розницы. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Аптека
Фото: commons.wikimedia.org by HuBar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Аптека

Что предлагают депутаты и как будет работать эксперимент

В Государственной Думе готовятся рассмотреть законопроект о федеральном эксперименте, который позволит розничную продажу лекарств через передвижные аптеки. Речь идёт о специально оборудованных мобильных точках, способных работать в сельской местности, небольших посёлках и труднодоступных районах. Такой формат не предполагает отказ от привычной аптечной сети, а дополняет её там, где рынок пока не справляется с задачей обеспечения населения препаратами.

Почему проблема доступности лекарств обострилась

Для многих регионов вопрос лекарственного обеспечения давно перестал быть исключительно ценовым. Даже при стабильных поставках жители сталкиваются с тем, что до ближайшей аптеки нужно ехать десятки километров. Эта ситуация особенно заметна на фоне общей нестабильности на рынках товаров первой необходимости и колебаний спроса в сегментах розницы и услуг, включая рынок вторичного жилья, где доступность инфраструктуры также играет ключевую роль.

Социальный контекст инициативы

Идея мобильных аптек обсуждается параллельно с другими социальными инициативами Госдумы. Ранее депутаты подчёркивали, что любые меры поддержки, включая обсуждения нагрузки на семейные бюджеты, должны иметь чёткие финансовые обоснования. Такой же подход планируется применить и к фармацевтическому эксперименту: важно понять, насколько мобильный формат экономически устойчив и способен реально улучшить доступ к лекарствам без роста издержек.

Передвижные аптеки и защита прав потребителей

В последние месяцы парламент усилил внимание к защите прав граждан в финансовой и потребительской сфере, включая новые механизмы ответственности крупных участников рынка. Эти решения логично вписываются в более широкий тренд на обеспечение базовых услуг — от финансовых до медицинских — на равных условиях для жителей разных регионов, независимо от их доходов и места проживания.

Стационарная аптека и мобильный формат

Классические аптеки обеспечивают широкий ассортимент, постоянный режим работы и консультации фармацевтов. Передвижные аптеки, в отличие от них, делают ставку на мобильность и охват территорий с низкой плотностью населения. Они не заменяют стационарные точки, но позволяют закрыть "белые пятна" на карте аптечной доступности, особенно там, где экономически сложно открыть полноценный объект.

Плюсы и минусы передвижных аптек

У нового формата есть очевидные преимущества.

  • Улучшение доступа к лекарствам в удалённых районах.
  • Снижение транспортных и временных затрат для жителей.
  • Гибкость маршрутов и графиков работы.

При этом существуют и ограничения.

  • Более узкий ассортимент по сравнению с обычной аптекой.
  • Повышенные требования к контролю хранения и логистики.
  • Дополнительные расходы на лицензирование и оснащение.

Советы по оценке эффективности эксперимента

  1. Определить регионы с наибольшим дефицитом аптек.
  2. Установить единые стандарты хранения и продажи лекарств.
  3. Обеспечить прозрачный контроль и отчётность.
  4. Сравнить затраты и эффект с альтернативными мерами.
  5. Собрать обратную связь от жителей после запуска.

Популярные вопросы о передвижных аптеках

Что такое передвижная аптека?

Это мобильная торговая точка, оборудованная для продажи лекарств с соблюдением всех нормативов.

Где эксперимент может стартовать в первую очередь?

В регионах с низкой плотностью аптечной сети и сложной логистикой.

Заменят ли такие аптеки обычные?

Нет, они рассматриваются как дополнение к существующей системе.

Когда ждать первых результатов?

После рассмотрения законопроекта и запуска пилотных маршрутов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы аптека экономика лекарства
Новости Все >
Смешанная кожа лица определяется жирной Т-зоной и сухими щёками — Lady Like
Дава назвал космическим период беременности Мари Краймбрери
Дефицит жиров снижает уровень энергии и выносливости — диетологи
Рецепт глинтвейна из красного вина со специями и фруктами
Белок, тепло и сон снижают риск набора веса зимой после 45 лет — Vita
Белый уксус уничтожает плесень на оконных рамах и стекле — Express
Автомобили возрастом 3–6 лет показали лучшую окупаемос
Британцам предложили бюджетную альтернативу отоплению в холодный сезон — The Sun
Прямые джинсы, клеш и skinny остаются базовыми моделями в 2026 году — Marianne
Брускетты с красной рыбой и творожным сыром для праздничного стола
Сейчас читают
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Наука и техника
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Последние материалы
Автомобили возрастом 3–6 лет показали лучшую окупаемос
Серебристые листья укрепляют роль в ночных композициях
В Чехии найден клад из 2150 средневековых серебряных монет — Popular Mechanics
Британцам предложили бюджетную альтернативу отоплению в холодный сезон — The Sun
Штамм гриппа H3N2 продлевает восстановление до нескольких недель
Прямые джинсы, клеш и skinny остаются базовыми моделями в 2026 году — Marianne
Брускетты с красной рыбой и творожным сыром для праздничного стола
Лучшее время для наблюдения авроры длится с сентября по март — гиды
При боли у кошки до визита к ветеринару важны покой и тепло — Ouest-France
Агрономы рекомендуют закладывать запас 20–30% семян при планировании посевов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.