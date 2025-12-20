Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вторичка под напряжением: громкое дело сорвало обсуждение правил сделок с жильём

Депутаты решили дождаться снижения общественного резонанса — ТАСС
Экономика

Тема сделок на вторичном рынке жилья внезапно оказалась в центре общественного и политического внимания. Резонансные судебные решения и громкие споры заставили депутатов пересмотреть темп обсуждения проблемы. В результате парламент решил взять паузу, чтобы снизить градус напряжения и избежать поспешных выводов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему обсуждение в Госдуме решили отложить

В Государственной Думе перенесли круглый стол, посвящённый безопасности сделок на вторичном рынке недвижимости. Изначально встреча была запланирована на 17 декабря, однако дату сдвинули на более поздний срок. Причиной стало недавнее решение Верховного суда, вызвавшее широкий резонанс среди юристов, риелторов и покупателей жилья. Депутаты посчитали, что обсуждать такие вопросы стоит без эмоционального давления и в более взвешенной обстановке.

Дело Долиной как триггер для дискуссии

Повышенное внимание к проблеме возникло после истории с квартирой народной артистки Ларисы Долиной. Этот случай стал символом уязвимости сделок на вторичном рынке и дал название так называемой "схеме Долиной". Под этим понятием понимают ситуации, при которых покупатели рискуют потерять жильё из-за мошеннических действий предыдущих владельцев, даже если сделка оформлялась формально корректно. Подобные истории усилили интерес к теме мошенничества на рынке недвижимости и роли государства в защите добросовестных покупателей.

Судебная практика усилила тревогу покупателей

За последние два года в судах Санкт-Петербурга рассмотрели более пятидесяти дел, связанных с оспариванием сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке. Во многих случаях решения принимались не в пользу покупателей, если выяснялось, что прежние владельцы действовали под давлением или стали жертвами обмана. Такая практика заметно подорвала доверие граждан к рынку готового жилья и усилила опасения перед покупкой квартиры с непрозрачной историей.

Зачем понадобилась пауза в обсуждении

По информации агентства, депутаты и члены рабочей группы решили взять паузу, чтобы внимательно проанализировать правовые последствия последних судебных решений. Ожидается, что временное затишье позволит избежать резких заявлений и подготовить более продуманные инициативы. Речь идёт не о заморозке темы, а о попытке выработать сбалансированные подходы к регулированию.

Какие изменения обсуждают эксперты

Специалисты рынка недвижимости сходятся во мнении, что проблема требует системных решений. Среди возможных мер называют усиление контроля за сделками, расширение проверки истории объектов, а также повышение ответственности посредников. В профессиональной среде всё чаще обсуждается идея, при которой риелторов могут обязать отвечать за сделки, если они сопровождали проблемные операции и не выявили риски заранее.

Сравнение подходов к защите покупателей жилья

Один подход предполагает ужесточение законодательства и расширение полномочий контролирующих органов. Другой делает ставку на страховые инструменты, нотариальное сопровождение и рост правовой грамотности граждан. Первый вариант способен снизить количество мошеннических схем, но может усложнить и удлинить сделки. Второй сохраняет гибкость рынка, однако требует активного участия самих покупателей.

Плюсы и минусы возможных решений

Ситуация на вторичном рынке показывает, что универсального рецепта нет. Ужесточение контроля повышает безопасность и доверие к рынку, но увеличивает сроки оформления и расходы. Более мягкие меры позволяют быстрее заключать сделки, однако не всегда дают полную защиту от скрытых рисков.

Советы покупателям жилья

  1. Проверять историю квартиры через несколько независимых источников.
  2. Привлекать к сделке юриста, не связанного с продавцом или агентством.
  3. Использовать нотариальное удостоверение там, где это возможно.
  4. Рассматривать страхование титула как дополнительную защиту.
  5. Не торопиться с покупкой, если возникают сомнения.

Популярные вопросы о вторичном рынке жилья

Почему сделки на вторичном рынке считаются рискованными?

Из-за возможных скрытых обременений и прошлых нарушений прав собственников.

Что такое "схема Долиной"?

Так называют случаи, когда покупатель рискует потерять квартиру из-за мошенничества предыдущих владельцев.

Когда обсуждение в Госдуме возобновится?

Ожидается, что круглый стол состоится в начале следующего года.

Могут ли новые законы защитить покупателей полностью?

Они способны снизить риски, но полностью исключить их невозможно.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
