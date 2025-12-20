Вторичка под напряжением: громкое дело сорвало обсуждение правил сделок с жильём

Тема сделок на вторичном рынке жилья внезапно оказалась в центре общественного и политического внимания. Резонансные судебные решения и громкие споры заставили депутатов пересмотреть темп обсуждения проблемы. В результате парламент решил взять паузу, чтобы снизить градус напряжения и избежать поспешных выводов. Об этом сообщает ТАСС.
В Государственной Думе перенесли круглый стол, посвящённый безопасности сделок на вторичном рынке недвижимости. Изначально встреча была запланирована на 17 декабря, однако дату сдвинули на более поздний срок. Причиной стало недавнее решение Верховного суда, вызвавшее широкий резонанс среди юристов, риелторов и покупателей жилья. Депутаты посчитали, что обсуждать такие вопросы стоит без эмоционального давления и в более взвешенной обстановке.
Повышенное внимание к проблеме возникло после истории с квартирой народной артистки Ларисы Долиной. Этот случай стал символом уязвимости сделок на вторичном рынке и дал название так называемой "схеме Долиной". Под этим понятием понимают ситуации, при которых покупатели рискуют потерять жильё из-за мошеннических действий предыдущих владельцев, даже если сделка оформлялась формально корректно. Подобные истории усилили интерес к теме мошенничества на рынке недвижимости и роли государства в защите добросовестных покупателей.
За последние два года в судах Санкт-Петербурга рассмотрели более пятидесяти дел, связанных с оспариванием сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке. Во многих случаях решения принимались не в пользу покупателей, если выяснялось, что прежние владельцы действовали под давлением или стали жертвами обмана. Такая практика заметно подорвала доверие граждан к рынку готового жилья и усилила опасения перед покупкой квартиры с непрозрачной историей.
По информации агентства, депутаты и члены рабочей группы решили взять паузу, чтобы внимательно проанализировать правовые последствия последних судебных решений. Ожидается, что временное затишье позволит избежать резких заявлений и подготовить более продуманные инициативы. Речь идёт не о заморозке темы, а о попытке выработать сбалансированные подходы к регулированию.
Специалисты рынка недвижимости сходятся во мнении, что проблема требует системных решений. Среди возможных мер называют усиление контроля за сделками, расширение проверки истории объектов, а также повышение ответственности посредников. В профессиональной среде всё чаще обсуждается идея, при которой риелторов могут обязать отвечать за сделки, если они сопровождали проблемные операции и не выявили риски заранее.
Один подход предполагает ужесточение законодательства и расширение полномочий контролирующих органов. Другой делает ставку на страховые инструменты, нотариальное сопровождение и рост правовой грамотности граждан. Первый вариант способен снизить количество мошеннических схем, но может усложнить и удлинить сделки. Второй сохраняет гибкость рынка, однако требует активного участия самих покупателей.
Ситуация на вторичном рынке показывает, что универсального рецепта нет. Ужесточение контроля повышает безопасность и доверие к рынку, но увеличивает сроки оформления и расходы. Более мягкие меры позволяют быстрее заключать сделки, однако не всегда дают полную защиту от скрытых рисков.
Из-за возможных скрытых обременений и прошлых нарушений прав собственников.
Так называют случаи, когда покупатель рискует потерять квартиру из-за мошенничества предыдущих владельцев.
Ожидается, что круглый стол состоится в начале следующего года.
Они способны снизить риски, но полностью исключить их невозможно.
Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.