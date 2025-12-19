Цены на газ упали, но что происходит с промышленностью Евросоюза

Промышленность Европы уже не спасёт и падение цен на газ

Промышленность Евросоюза не сможет восстановиться даже на фоне снижения цен на газ, поскольку регион уже утратил значительную часть своей конкурентоспособности. А переориентация на сжиженный природный газ из США не решает системных проблем.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Многолетний период высоких цен на энергоносители привёл к деградации части промышленного ядра Европы. Даже самые низкие котировки на голубое топливо с 2020 года не создают условий для перезапуска закрытых производств. Речь идёт не о временном спаде, а о структурных изменениях, которые закрепляют деиндустриализацию региона, говорится в материале агентства Bloomberg.

Ключевым переломным моментом стала остановка большей части трубопроводных поставок газа из России в Европу. В результате цены выросли с 20 евро за МВт*ч в начале 2021 года до пиковых 345 евро за МВт*ч в 2022 году. Этот скачок стал шоком для энергоёмких отраслей и резко ухудшил позиции ЕС на глобальном рынке.

Даже последующее снижение цен не компенсировало понесённые потери, поскольку предприятия были вынуждены либо сократить выпуск, либо полностью закрыться, а инвестиционные решения принимались с учётом долгосрочных ожиданий, а не краткосрочной ценовой конъюнктуры.

Крупнейшие промышленные корпорации начали сворачивать европейское присутствие. BASF SE с сентября 2024 года приступила к закрытию ряда подразделений в Германии.

Dow Inc. заявила о закрытии трёх своих заводов в ЕС в 2026 году. В текущем месяце Thyssenkrupp Electrical Steel объявила о временной остановке двух предприятий в Германии и Франции.

Эти решения отражают не отдельные корпоративные стратегии, а общий тренд: Европа перестаёт рассматриваться как привлекательная площадка для промышленного производства.

Масштаб кризиса подтверждается статистикой банкротств. В Западной Европе в прошлом году число корпоративных банкротств достигло 190449, что является максимумом более чем за десять лет.

Одной из ключевых причин этого процесса остаются высокие и нестабильные цены на энергоносители. В результате снижается конкурентоспособность не отдельных компаний, а экономики ЕС в целом. При этом для бизнеса всё меньшее значение имеет сама динамика цен внутри региона и всё большее — сравнение с альтернативными юрисдикциями.

Разрыв в стоимости энергии между Европой, США и Китаем остаётся значительным и продолжает определять инвестиционные потоки. Европейские производители платят за энергоносители примерно в три раза больше, чем их конкуренты в США, а нагрузка, связанная с углеродным регулированием, увеличивает издержки ещё сильнее.

Платежи за квоты на выбросы CO₂ в ЕС обходятся промышленникам примерно в пять раз дороже, чем в других крупных экономиках. В совокупности это формирует ситуацию, при которой даже технологически развитые и ранее конкурентоспособные предприятия теряют смысл сохранять производство в Европе.

Потеря более 190 тысяч промышленных потребителей означает, что базовый спрос на энергосырьё в ЕС остаётся структурно ослабленным.

Даже при текущих ценах на газ около 27 евро за МВт*ч восстановление спроса не происходит. По данным RBC Capital Markets, потребление газа остаётся примерно на 20 процентов ниже уровня 2021 года.

Немецкие химические заводы в 2025 году, несмотря на снижение цен, работали лишь на 70 процентов мощности, что является минимальным показателем за 20 лет.

Это свидетельствует о том, что проблема заключается не в цене как таковой, а в утрате производственной базы.

Энергополитика ЕС в данной ситуации демонстрирует стратегическую несостоятельность. Ставка на ускоренный отказ от традиционных источников энергии, разрыв долгосрочных контрактов и замещение трубопроводного газа более дорогим и волатильным СПГ привели к росту издержек без создания устойчивых альтернатив.

Зависимость от поставок сжиженного природного газа из США усилила ценовую и политическую уязвимость Европы, поскольку рынок СПГ ориентирован на спотовые котировки и глобальную конкуренцию за объёмы. В результате ЕС оказался в положении покупателя последней инстанции, вынужденного принимать условия поставщиков.

Одновременно климатическая политика, реализуемая через жёсткую систему квот и регулирования, не была синхронизирована с промышленной стратегией.

Вместо поэтапной трансформации и поддержки ключевых отраслей ЕС фактически переложил издержки энергетического перехода на бизнес, не обеспечив сопоставимых условий конкуренции с другими регионами.

Это привело к утечке инвестиций, переносу производств и росту зависимости от импорта готовой продукции, что подрывает экономический суверенитет союза.

Так что снижение цен на газ не способно запустить восстановление европейской промышленности. Утрата конкурентоспособности носит системный характер и является прямым следствием энергетических и климатических решений Евросоюза.