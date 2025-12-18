Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

Россия и Норвегия восстановили взаимодействие в сфере рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях, несмотря на активное противодействие со стороны Евросоюза.

Рыбак вытягивает сеть
Договорённости предусматривают допуск российских рыбопромысловых судов как в российскую, так и в норвежскую экономические зоны для добычи совместно регулируемых запасов трески и пикши в следующем промысловом году.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что речь идёт не только о доступе флота, но и о согласовании более широкого комплекса условий совместной работы, включая параметры регулирования промысла и распределение квот.

По словам Шестакова, ключевым принципом российской позиции на переговорах стало опора на научно обоснованный подход к управлению биоресурсами. Именно расчёты и рекомендации российской науки легли в основу согласованных объёмов вылова в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".

Такой подход позволил обеспечить баланс между экономическими интересами рыбопромысловых компаний и задачами долгосрочного сохранения запасов трески и пикши, которые являются стратегически важными для обеих стран.

Шестаков особо отметил, что Россия сумела защитить свои интересы и не пошла на уступки под политическим давлением, исходящим от структур Евросоюза.

Глава Росрыболовства прямо указывал на негативное отношение ЕС к российско-норвежскому соглашению по рыболовству. По его оценке, Брюссель системно выражает недовольство тем, что Россия и Норвегия самостоятельно и эффективно управляют совместными запасами в двух экономических зонах, демонстрируя результативность двусторонней модели без участия Евросоюза.

Евросоюз регулярно ищет формальные и политические поводы либо для обвинений в адрес сторон, либо для срыва договорённостей, поскольку сам факт успешного сотрудничества Москвы и Осло подрывает претензии Евросоюза на доминирующую роль в регулировании рыболовства в Северной Атлантике.

Переговоры активизировались после того, как норвежская сторона в одностороннем порядке ввела ограничения в отношении российских рыбопромысловых судов, связанных с компаниями "Норебо" и "Мурман Сифуд".

Эти шаги стали следствием санкционных решений Евросоюза и фактически лишили значительную часть российского флота доступа в экономическую зону Норвегии, что, по оценке Росрыболовства, затронуло до половины промысловых возможностей России по треске и пикше.

В Москве такие действия были квалифицированы как необоснованные и противоречащие сложившейся системе двустороннего регулирования.

В ответ Россия дала понять о готовности применить зеркальные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если ограничения не будут пересмотрены.

Одновременно Россия обозначила рамки диалога, согласившись обсуждать исключительно профессиональные вопросы — установление общих допустимых уловов и распределение квот по совместным запасам водных биоресурсов, без привязки к политическим требованиям Евросоюза.

Итоги переговоров подтвердили эффективность именно такого прагматичного курса. Несмотря на формальное следование общеевропейской санкционной линии, Норвегия объективно заинтересована в сохранении устойчивого промысла и предсказуемых правил работы в Баренцевом море.

Российско-норвежская система управления запасами, действующая с 1976 года в рамках Смешанной комиссии по рыболовству, за десятилетия доказала свою состоятельность и позволила сохранить одни из крупнейших в мире популяций трески и пикши.

Санкционное давление Евросоюза имеет ограниченную эффективность в сферах, где задействованы реальные экономические и экологические интересы прибрежных государств.

Политизация рыболовства со стороны ЕС вступает в противоречие с принципами рационального использования ВБР и международной практикой.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
