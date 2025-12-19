Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Месторождения, кредиты и амбиции: в золотой отрасли начинается новая партия

ОКТО заявила о модернизации золотодобывающих активов — Алексей Толоконников
Экономика

В Забайкалье готовится крупная сделка на рынке добычи драгоценных металлов. Один из ключевых золотых активов региона переходит к новому владельцу, а финансирование проекта оценивается в десятки миллиардов рублей. Это меняет расстановку сил в дальневосточной золотодобыче. Об этом сообщает Эконс.

золотые слитки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
золотые слитки

Новый владелец стратегического актива

Ново-Широкинский рудник, расположенный в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, сменит собственника. Группа компаний "ОКТО" договорилась о выкупе предприятия у холдинга "Ареал", ранее известного как "Хайлэнд Голд" и входящего в число крупнейших недропользователей региона.

Рудник разрабатывает одноимённое полиметаллическое месторождение и считается одним из крупнейших производственных объектов Забайкалья. Его значение выходит за рамки добычи одного вида сырья — речь идёт о комплексной ресурсной базе, что особенно важно на фоне повышенного интереса к инвестициям в золото.

Запасы и потенциал Ново-Широкинского месторождения

По данным профильных изданий, балансовые запасы золота на участке превышают 17,5 тонны. Кроме того, в недрах сосредоточены значительные объёмы других полезных ископаемых: свинца — около 230 тыс. тонн, цинка — 117 тыс. тонн, меди — более 20 тыс. тонн. Также подтверждены запасы серебра, сурьмы и висмута.

Такой набор делает рудник привлекательным не только с точки зрения текущей добычи, но и для долгосрочного промышленного развития с применением современных технологий переработки и учётом динамики цен на металлы, включая рост стоимости серебра.

Расширение присутствия "ОКТО" на Дальнем Востоке

Покупка Ново-Широкинского рудника — не первый шаг группы "ОКТО" в Забайкалье. Летом компания стала владельцем ГРК "Западная", в которую входит Александровское месторождение. Тогда же была приобретена лицензия на разработку Уконикского золоторудного участка.

Параллельно компания договорилась о выкупе ещё двух месторождений в Якутии у Восточно-Европейской добывающей компании. Таким образом, "ОКТО" последовательно формирует портфель активов сразу в нескольких ключевых регионах ДФО.

Кредит на десятки миллиардов рублей

Для финансирования сделок в Забайкалье и Якутии группа привлекла кредит одного из ведущих федеральных банков — ПСБ. Общий лимит финансирования составил 50 млрд рублей.

"ПСБ поддерживает развитие отечественной горнодобывающей отрасли. Выделение кредитного лимита для ГК "ОКТО" — это вклад в укрепление минерально-сырьевой базы страны и модернизацию ключевых золотодобывающих активов", — отметил старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.

По его словам, подобные проекты напрямую влияют на рост производственного потенциала отрасли.

Планы развития и модернизации

В самой компании заявляют, что покупка активов сопровождается чёткой стратегией дальнейшего развития. Речь идёт не только о сохранении текущих объёмов добычи, но и о наращивании ресурсной базы.

"В наших планах — проведение геологоразведочных работ, модернизация существующих и создание новых производственных мощностей. Это открывает возможности для роста производства и внедрения новых технологий", — подчеркнул председатель совета директоров ГК "ОКТО" Алексей Толоконников.

"ОКТО" и крупные игроки золотого рынка ДФО

Рынок золотодобычи Дальнего Востока традиционно ассоциируется с такими компаниями, как "Полюс", "Полиметалл", "Ареал" и "Магнезия Майнинг". Появление "ОКТО" в этом ряду говорит о формировании нового центра влияния.

В отличие от классических добывающих холдингов, "ОКТО" позиционирует себя как инвестиционно-финансовую группу, ориентированную на выкуп и развитие крупных проектов. Такой подход позволяет быстрее наращивать портфель активов, но требует значительных заёмных ресурсов.

На что обращают внимание инвесторы в добыче

  1. Оценка подтверждённых запасов и срока жизни месторождения.
  2. Возможность комплексной добычи нескольких металлов.
  3. Доступ к финансированию и устойчивость бизнес-модели.

Популярные вопросы о сделке

Почему Ново-Широкинский рудник считается стратегическим?

Из-за сочетания золота и цветных металлов, а также развитой инфраструктуры.

Насколько велика роль кредита в сделке?

Кредит в 50 млрд рублей стал ключевым инструментом для быстрого расширения активов.

Можно ли ожидать роста добычи в регионе?

При реализации заявленных планов модернизации это вполне вероятно.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы золото финансы экономика
Новости Все >
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Учёные нашли крупное нерестилище антарктических рыб под льдами моря Уэдделла — Earth
Богатырёв намекнул, что не был для Арнтгольц хорошим мужем
Беговые кроссовки снижают ударную нагрузку на суставы — фитнес-эксперты
Для разделки форели используются острый нож, кухонные ножницы и бумажные полотенца
Эксперт Мольдерф советует рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году
Пищевая плёнка и уксус позволяют удалить налёт с кухонной раковины — Ripam
Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер
Лак для волос изменил функции от удержания формы к поддержке подвижности — Bazaar
Турбодвигатель потерял ресурс из-за остановки без охлаждения — Blaze Trends
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Последние материалы
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Дефицит нагрузки у собак вызывает стресс-поведение — Kodami
Учёные нашли крупное нерестилище антарктических рыб под льдами моря Уэдделла — Earth
Богатырёв намекнул, что не был для Арнтгольц хорошим мужем
Беговые кроссовки снижают ударную нагрузку на суставы — фитнес-эксперты
Для разделки форели используются острый нож, кухонные ножницы и бумажные полотенца
Эксперт Мольдерф советует рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году
Клад византийских монет под Оршей оказался фальшивым — ScienceAlert
Пищевая плёнка и уксус позволяют удалить налёт с кухонной раковины — Ripam
Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.