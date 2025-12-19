Месторождения, кредиты и амбиции: в золотой отрасли начинается новая партия

В Забайкалье готовится крупная сделка на рынке добычи драгоценных металлов. Один из ключевых золотых активов региона переходит к новому владельцу, а финансирование проекта оценивается в десятки миллиардов рублей. Это меняет расстановку сил в дальневосточной золотодобыче. Об этом сообщает Эконс.
Ново-Широкинский рудник, расположенный в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, сменит собственника. Группа компаний "ОКТО" договорилась о выкупе предприятия у холдинга "Ареал", ранее известного как "Хайлэнд Голд" и входящего в число крупнейших недропользователей региона.
Рудник разрабатывает одноимённое полиметаллическое месторождение и считается одним из крупнейших производственных объектов Забайкалья. Его значение выходит за рамки добычи одного вида сырья — речь идёт о комплексной ресурсной базе, что особенно важно на фоне повышенного интереса к инвестициям в золото.
По данным профильных изданий, балансовые запасы золота на участке превышают 17,5 тонны. Кроме того, в недрах сосредоточены значительные объёмы других полезных ископаемых: свинца — около 230 тыс. тонн, цинка — 117 тыс. тонн, меди — более 20 тыс. тонн. Также подтверждены запасы серебра, сурьмы и висмута.
Такой набор делает рудник привлекательным не только с точки зрения текущей добычи, но и для долгосрочного промышленного развития с применением современных технологий переработки и учётом динамики цен на металлы, включая рост стоимости серебра.
Покупка Ново-Широкинского рудника — не первый шаг группы "ОКТО" в Забайкалье. Летом компания стала владельцем ГРК "Западная", в которую входит Александровское месторождение. Тогда же была приобретена лицензия на разработку Уконикского золоторудного участка.
Параллельно компания договорилась о выкупе ещё двух месторождений в Якутии у Восточно-Европейской добывающей компании. Таким образом, "ОКТО" последовательно формирует портфель активов сразу в нескольких ключевых регионах ДФО.
Для финансирования сделок в Забайкалье и Якутии группа привлекла кредит одного из ведущих федеральных банков — ПСБ. Общий лимит финансирования составил 50 млрд рублей.
"ПСБ поддерживает развитие отечественной горнодобывающей отрасли. Выделение кредитного лимита для ГК "ОКТО" — это вклад в укрепление минерально-сырьевой базы страны и модернизацию ключевых золотодобывающих активов", — отметил старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.
По его словам, подобные проекты напрямую влияют на рост производственного потенциала отрасли.
В самой компании заявляют, что покупка активов сопровождается чёткой стратегией дальнейшего развития. Речь идёт не только о сохранении текущих объёмов добычи, но и о наращивании ресурсной базы.
"В наших планах — проведение геологоразведочных работ, модернизация существующих и создание новых производственных мощностей. Это открывает возможности для роста производства и внедрения новых технологий", — подчеркнул председатель совета директоров ГК "ОКТО" Алексей Толоконников.
Рынок золотодобычи Дальнего Востока традиционно ассоциируется с такими компаниями, как "Полюс", "Полиметалл", "Ареал" и "Магнезия Майнинг". Появление "ОКТО" в этом ряду говорит о формировании нового центра влияния.
В отличие от классических добывающих холдингов, "ОКТО" позиционирует себя как инвестиционно-финансовую группу, ориентированную на выкуп и развитие крупных проектов. Такой подход позволяет быстрее наращивать портфель активов, но требует значительных заёмных ресурсов.
Из-за сочетания золота и цветных металлов, а также развитой инфраструктуры.
Кредит в 50 млрд рублей стал ключевым инструментом для быстрого расширения активов.
При реализации заявленных планов модернизации это вполне вероятно.
Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".