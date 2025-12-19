СМС на 25 миллиардов: отказ от банковских сообщений может ударить по тарифам

Идея заменить банковские СМС-уведомления сообщениями в национальном мессенджере МАХ может обернуться серьёзными последствиями для телеком-рынка. Речь идёт не только о перераспределении доходов, но и о росте тарифов для абонентов. Эксперты сомневаются, что новый формат сможет полноценно вытеснить привычные СМС. Об этом сообщает НСН.
Обсуждаемая инициатива Минцифры предполагает перевод банковских уведомлений из СМС в мессенджер МАХ. По оценке аналитиков, для операторов связи это означает потерю 20-25 млрд рублей в год — именно столько сегодня приносит рассылка банковских сообщений. Эти доходы остаются важной частью финансовой устойчивости телеком-компаний, особенно на фоне крупных инвестиций в инфраструктуру связи и государственные проекты в сфере телеком и спутниковые технологии.
"Если правительство РФ решит сделать МАХ авторизационной площадкой для банковских кодов, индустрия потеряет в среднем 20-25 миллиардов рублей в год. Это прямые потери, которые фактически перейдут владельцам МАХ", — пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Эксперт подчёркивает, что рынок СМС сегодня остаётся конкурентным: за такие рассылки борются десятки компаний. В случае отказа от СМС эта модель может быть разрушена.
Сокращение доходов операторов, по мнению аналитиков, почти неизбежно приведёт к росту тарифов. Сейчас средневзвешенный мобильный тариф оценивается в 1000–1100 рублей в месяц. При исчезновении СМС-уведомлений эта планка может заметно вырасти — особенно с учётом того, что пользователи уже сталкиваются с подорожанием цифровых услуг и устройств.
"В случае отмены СМС тарифы могут уйти на уровень 1400-1500 рублей в месяц. Как минимум речь идёт о прибавке около 100 рублей", — отметил Эльдар Муртазин.
Таким образом, попытка перераспределить банковские уведомления может затронуть не только операторов и банки, но и обычных пользователей мобильной связи.
Отдельный аргумент в пользу сохранения СМС — их устойчивость и надёжность. По словам эксперта, за всё время работы операторов не было зафиксировано массовых утечек СМС-сообщений. Даже при взломах отдельных устройств этот канал связи остаётся одним из самых стабильных.
В то же время пуш-уведомления в мессенджерах действительно обходятся дешевле, но у банков уже есть собственные приложения, где такие уведомления фактически бесплатны. В этом контексте мотивация перехода именно в МАХ выглядит неочевидной.
Кроме того, в ряде регионов периодически отключается мобильный интернет. Даже с учётом того, что МАХ включён в "белый список", его работа не всегда стабильна, тогда как СМС продолжают доставляться.
СМС остаются универсальным каналом — они работают без интернета и подходят для всех моделей телефонов. Банковские приложения выгодны самим банкам, так как не требуют дополнительных затрат на рассылку. Мессенджер МАХ, в свою очередь, предлагает дешёвые пуш-уведомления, но зависит от интернета и пока не имеет сопоставимой аудитории, особенно на фоне растущей чувствительности пользователей к сбоям связи и автономности устройств, что заметно даже в повседневных сценариях использования смартфонов, включая работу связи без интернета.
Такое сравнение показывает, что полная замена одного канала другим может привести к дисбалансу, а не к оптимизации.
Инициатива имеет как потенциальные выгоды, так и очевидные риски.
Эксперты считают, что в ближайшее время это маловероятно из-за ограничений по доступу к интернету.
По оценкам аналитиков, повышение тарифов практически неизбежно.
Сомнительно, поскольку у банков уже есть собственные каналы с нулевой стоимостью пушей.
