Центробанк будет добиваться возмещения убытков от европейских банков в случае кражи российских активов

ЦБ взыщет с европейских банков убытки в случае кражи российских активов

Банк России намерен добиваться возмещения убытков, причинённых блокировкой и использованием его активов, через российские арбитражные суды, предъявляя соответствующие требования к европейским финансовым институтам.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Речь идёт о средствах и инструментах, размещённых в юрисдикции Евросоюза и фактически изъятых из хозяйственного оборота в результате односторонних решений европейских властей, не имеющих согласия собственника активов и противоречащих базовым принципам международного финансового и инвестиционного права.

Регулятор исходит из необходимости защиты своих имущественных интересов и рассматривает действия европейских структур как источник прямого имущественного ущерба, включающего как сумму незаконно удерживаемых активов, так и упущенную выгоду, связанную с невозможностью их нормального использования.

Практическим шагом в этом направлении стало поступление в Арбитражный суд города Москвы иска Банка России к международному депозитарию Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

Этот процесс отражает переход от политико-дипломатической плоскости к юридической и подчёркивает стремление российской стороны зафиксировать ответственность конкретных финансовых посредников, которые, действуя в рамках решений ЕС, фактически участвуют в удержании и перераспределении чужих активов.

В основе правовой позиции лежит тезис о том, что даже при наличии санкционных режимов финансовые институты не освобождаются от обязанностей по защите прав собственности клиентов и не могут без правовых последствий извлекать выгоду из принудительной иммобилизации средств.

В целом ЕС и страны Группы семи заморозили около 300 млрд евро российских активов, при этом порядка 185 млрд евро сосредоточены в бельгийском депозитарии Euroclear.

В Евросоюзе сейчас обсуждают механизмы фактической кражи этих средств, маскируя их под сложные финансовые конструкции, включая так называемые репарационные кредиты.

Суть предлагаемых схем сводится к использованию доходов или самих активов для финансирования Украины в 2026–2027 годах без согласия законного владельца. Такой подход, несмотря на формальные попытки придать ему правдоподобие, подрывает фундаментальные основы доверия к европейской финансовой системе.

Критика политики Евросоюза в этом контексте носит не только политический, но и системный экономико-правовой характер. Прецедент изъятия активов суверенного государства по политическим мотивам разрушает принцип нейтральности финансовой инфраструктуры, который десятилетиями служил основой для привлечения капитала в европейские юрисдикции.

ЕС фактически демонстрирует готовность ставить краткосрочные политические цели выше норм права собственности, договорных обязательств и предсказуемости регулирования. Это неизбежно усиливает риски для любых иностранных резервов и инвестиций, размещённых в Европе, независимо от страны происхождения.

Дополнительным негативным фактором является перекладывание ответственности с политических органов на коммерческие финансовые институты.

Европейские банки и депозитарии, исполняя директивы властей, оказываются потенциальными ответчиками по искам о возмещении ущерба, что повышает их юридические и репутационные риски.

В долгосрочной перспективе это может привести к пересмотру глобальной роли ЕС как безопасной гавани для резервов центральных банков и суверенных фондов, а также ускорить процессы дедолларизации и деевропеизации международных расчётов.