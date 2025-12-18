Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Британия в тревоге: правовые риски подрывают торговые соглашения с США

В Лондоне пожаловались на ненадёжные отношения с США
Экономика » Правила игры » Бизнес

Британское правительство серьёзно обеспокоено устойчивостью и юридической надёжностью торгово-экономических договорённостей с США.

Тауэрский мост, Лондон, Англия
Фото: commons.wikimedia.org by Shawn M. Kent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тауэрский мост, Лондон, Англия

По данным британских СМИ, внутри кабинета министров усиливаются сомнения в том, что достигнутые с Вашингтоном соглашения обладают достаточной правовой фиксацией и способны выдержать политические и экономические колебания.

Отсутствие чётко прописанных обязательств и формализованных механизмов исполнения рассматривается как ключевой фактор риска, который может привести к срыву или пересмотру договорённостей в любой момент.

В правительственных кругах всё чаще признаётся, что значительная часть текущих соглашений с американской администрацией носит временный, фрагментарный характер и опирается скорее на политические декларации, чем на полноценные международные договоры.

Такая конструкция делает их уязвимыми перед сменой приоритетов в Вашингтоне, внутриполитическим давлением в США и возможной корректировкой внешнеэкономического курса.

В результате отношения между Лондоном и Вашингтоном всё в большей степени характеризуются нестабильностью, которая начинает восприниматься как новая структурная норма, а не как исключение.

Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг торговых мер в фармацевтическом секторе. Несмотря на публичные заявления о договорённостях по отмене или смягчению пошлин на фармацевтическую продукцию, эти решения до сих пор не закреплены в полном объёме в юридических документах.

Фактически речь идёт лишь об общих принципах, зафиксированных в пресс-релизах и политических заявлениях, без детальной регламентации сроков, условий и механизмов реализации.

Для отрасли, критически зависящей от долгосрочного планирования, инвестиций и стабильных правил доступа на рынок, такая неопределённость создаёт дополнительные издержки и подрывает доверие бизнеса к заявленным инициативам.

Не менее проблемной остаётся тема уступок для британских фермеров. США до настоящего времени не завершили процедуру окончательного одобрения соответствующих договорённостей, несмотря на то что в Лондоне они ранее позиционировались как значимый и прорывной шаг в развитии двусторонней торговли.

Задержки и отсутствие формального утверждения усиливают опасения, что договорённости могут быть пересмотрены или существенно урезаны, особенно в условиях давления со стороны американских аграрных лоббистов и политических групп, ориентированных на защиту внутреннего рынка США.

Дополнительным сигналом нестабильности стало приостановление действия технологического соглашения между двумя странами. Этот шаг был воспринят в Лондоне как признак растущего недовольства Вашингтона ходом переговоров и общей динамикой взаимодействия.

Технологическая сфера традиционно рассматривается как одна из ключевых точек роста в англо-американских отношениях, и любые сбои в этой области имеют долгосрочные последствия, затрагивая инвестиции, обмен данными, совместные исследования и развитие инновационных цепочек.

На этом фоне особенно контрастно выглядят заявления о масштабных взаимных инвестициях, о которых стороны объявили осенью. Декларируемая сумма совместных вложений в экономики двух стран оценивается примерно в 380 миллиардов долларов, что должно было продемонстрировать высокий уровень доверия и стратегического партнёрства.

Однако без чёткой правовой базы и детализированных соглашений подобные цифры во многом остаются политическим сигналом, а не гарантированным экономическим обязательством.

Инвесторы и финансовые рынки, как правило, ориентируются не на громкие анонсы, а на конкретные условия, защиту инвестиций и предсказуемость регуляторной среды.

В более широком контексте текущая ситуация отражает структурную асимметрию в отношениях Великобритании и США после выхода Лондона из ЕС. Стремясь компенсировать утрату части торговых и институциональных связей с Евросоюзом, британское руководство делает ставку на углубление партнёрства с Вашингтоном.

Однако США склонны рассматривать двусторонние соглашения как гибкий инструмент, который можно адаптировать под текущие интересы, не связывая себя жёсткими обязательствами. Это усиливает ощущение ненадёжности и повышает риски для британской стороны.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы торговля экономика инвестиции
Новости Все >
Сортавала предлагает новогодние поездки в парк Рускеала — гиды
Тёмные, медные и натуральные цвета стали главными трендами окрашивания зимой
Саргассово море служит местом нереста угрей и накопления саргассума — данные Earth
Россия не примет участия в военных действиях в Венесуэле – обозреватель Литовкин
Елена Товстик заявила, что год лошади растопчет всех змей
Бутерброды с печенью трески как альтернатива шпротам
Силовые тренировки улучшают контроль движений и устойчивость тела — тренеры
Прямоугольная кровать и деревянный каркас улучшают качество сна — эксперт Скуратова
Страны НАТО становятся зависимы от военных расходов – военный эксперт Клупов
Правильная подготовка кожи влияет на внешний вид морщин при макияже — Bovary
Сейчас читают
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Лишение пенсий для неработавших граждан — общественник Попов
Елена Товстик заявила, что год лошади растопчет всех змей
Бутерброды с печенью трески как альтернатива шпротам
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников
Силовые тренировки улучшают контроль движений и устойчивость тела — тренеры
Прямоугольная кровать и деревянный каркас улучшают качество сна — эксперт Скуратова
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Историки считают исчезновение Роанока процессом ассимиляции
Страны НАТО становятся зависимы от военных расходов – военный эксперт Клупов
Правильная подготовка кожи влияет на внешний вид морщин при макияже — Bovary
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.