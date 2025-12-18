Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Итальянский сенатор Борги: конфискация российских активов угрожает Европе

Итальянский сенатор от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги выступил с жёстким предупреждением относительно последствий возможной конфискации российских активов. Он подчеркнул, что подобный шаг способен обернуться тяжёлыми последствиями прежде всего для европейских компаний и финансовой системы ЕС в целом.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
В интервью газете Financial Times он прямо указал на риск цепной реакции, при которой под удар попадут иностранные активы, находящиеся под юрисдикцией России.

"Как можно думать, что воровство денег другой страны не приведёт к дальнейшей катастрофе? Первым последствием этого будет то, что Россия почувствует, что вправе конфисковывать все иностранные активы", — сказал Борги.

По информации британского издания, один из австрийских чиновников на условиях анонимности обратил внимание на растущее непонимание среди государств-членов ЕС того, почему руководство Евросоюза фактически не ведёт системного диалога с национальными правительствами по вопросу судьбы российских активов.

Речь идёт не только о политических разногласиях, но и о правовой неопределённости, поскольку последствия подобных решений могут напрямую затронуть бюджеты стран, банковский сектор и инвестиционный климат в Европе.

Дополнительным подтверждением отсутствия консенсуса стало заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который накануне сказал, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. Вместо этого, по его словам, в Брюсселе обсуждается вариант привлечения совместного кредита в пользу Киева.

Этот подход фактически означает перенос финансовой нагрузки на страны Евросоюза и их налогоплательщиков, тогда как вопрос правового статуса российских активов остаётся нерешённым.

Ранее Еврокомиссия предпринимала попытки добиться согласия государств ЕС на использование российских суверенных активов в интересах Украины. В публичном пространстве обсуждались суммы от 185 до 210 миллиардов евро, которые предполагалось оформить в виде кредита.

Формально Украина должна была бы вернуть эти средства после завершения конфликта и при условии выплаты ей Москвой материального ущерба. Однако такая конструкция вызывает серьёзные сомнения у юристов и экономистов, поскольку она основана на предположениях о будущих политических и судебных решениях, которые на данный момент не имеют ни международно-правового, ни договорного оформления.

Критика идеи конфискации российских активов усиливается и по экономическим причинам. Прецедент принудительного изъятия суверенных средств подрывает доверие к европейской финансовой системе как к нейтральной и предсказуемой юрисдикции.

Для третьих стран это становится сигналом о том, что их резервы и инвестиции в ЕС могут быть использованы в политических целях.

В долгосрочной перспективе это способно ускорить процесс дедолларизации и деевропеизации резервов, стимулировать вывод капитала и поиск альтернативных финансовых центров.

Отдельного внимания заслуживает риск ответных мер. В МИД РФ ранее заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а сам Брюссель, по оценке российского внешнеполитического ведомства, уже давно занимается воровством российских активов.

Также подчёркивалось, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги в случае конфискации. Это означает потенциальную угрозу для европейских компаний, продолжающих работать на российском рынке или имеющих там имущество, доли и контракты.

В совокупности обсуждаемая инициатива выглядит не столько инструментом экономического давления, сколько источником дополнительных рисков для самого Евросоюза.

Отсутствие чёткой правовой базы, разногласия между странами-членами, возможные ответные меры и подрыв доверия к европейским институтам ставят под вопрос рациональность идеи конфискации.

