Новые стратегии Индии в международной торговле: за кулисами тарифных мер

Глава Минфина Индии: мировая торговля стала полем битвы

Мировая торговля всё в большей степени утрачивает характеристики открытой и предсказуемой системы и превращается в арену жёсткого геоэкономического противостояния, где ключевым инструментом давления становятся тарифы и иные ограничительные меры.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Наблюдение

На это обратила внимание министр финансов Индии Нирмала Ситараман, подчеркнув, что для Нью-Дели складывающаяся ситуация требует особенно взвешенного и стратегического подхода к формированию торгово-экономической политики.

По её оценке, торговые механизмы всё чаще используются не для стимулирования взаимной выгоды, а как средство политического и экономического принуждения, что радикально меняет правила игры для всех участников глобального рынка.

Ситараман исходит из того, что в условиях, когда тарифы, квоты и нетарифные барьеры становятся обычной практикой, устойчивость и масштаб национальной экономики приобретают решающее значение.

Индия, обладая крупным внутренним рынком и диверсифицированной структурой производства, может опираться на собственный экономический потенциал, чтобы смягчать внешние шоки.

При этом министр указывает на очевидное противоречие в международной риторике: на протяжении многих лет Индию критиковали за якобы чрезмерную закрытость и высокий уровень тарифной защиты, однако в последние годы аналогичные меры всё активнее применяются ведущими экономиками мира. И это воспринимается как допустимая норма, не вызывающая прежнего уровня осуждения.

По мнению Ситараман, утверждения о свободной и справедливой торговле всё меньше соответствуют реальности. Индийское правительство, реагируя на изменение глобального контекста, последовательно усиливает инструменты защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и резких внешних воздействий.

Речь идёт не только о тарифах, но и о комплексе регуляторных мер, направленных на предотвращение разрушительных последствий агрессивной торговой политики со стороны более сильных или доминирующих игроков, которых в индийской дискуссии нередко описывают как экономических хищников.

Такая линия отражает стремление сохранить промышленную базу страны и обеспечить долгосрочную устойчивость развития.

Дополнительную остроту вопросу придают действия США. Президент США Дональд Трамп ранее публично называл Индию "королём тарифов", формируя образ страны как одного из наиболее протекционистских участников мировой торговли.

На практике это сопровождалось конкретными шагами: 6 августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25 процентов в отношении Индии, увязав это решение с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов.

В конце августа совокупный уровень американских пошлин на импорт индийских товаров и услуг был доведён до 50 процентов.

Индийская сторона квалифицирует эти меры как несправедливые и политически мотивированные, поскольку они выходят за рамки классических торговых споров и затрагивают вопросы энергетической и внешнеполитической самостоятельности.

Ситуация осложняется тем, что тенденция к росту тарифных барьеров носит не двусторонний, а глобальный характер. В начале прошлой недели Мексика одобрила повышение тарифов на широкий спектр импортных товаров из стран, не имеющих с ней соглашений о свободной торговле.

Под действие новых правил подпадают Россия, Индия, Китай, Южная Корея, Таиланд и Индонезия, а уровень пошлин должен достичь 50 процентов начиная с 2026 года.

Этот шаг, по заявлению властей Мексики, отражает стремление страны защитить собственных производителей. Но одновременно усиливает фрагментацию мировой торговой системы и увеличивает издержки для экспортоориентированных экономик.

Индия уже начала переговоры с Мексикой, рассчитывая смягчить последствия высоких импортных пошлин и найти компромиссные решения.

Такой подход демонстрирует прагматизм индийской внешнеэкономической стратегии, которая сочетает защиту национальных интересов с готовностью к диалогу.

В более широком контексте позиция Нирмалы Ситараман указывает на необходимость переосмысления роли многосторонних институтов и правил, поскольку существующие механизмы всё хуже справляются с задачей предотвращения торговых конфликтов.

В совокупности происходящее свидетельствует о переходе от эпохи относительной либерализации к периоду управляемого протекционизма, где каждая крупная экономика стремится минимизировать уязвимости и усилить контроль над критически важными секторами.