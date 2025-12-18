Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Никогда не работал — остался без выплат: радикальная идея взбудоражила пенсионную тему

Лишение пенсий для неработавших граждан — общественник Попов
Экономика

В России вновь обсуждают возможные изменения пенсионной системы и критерии получения выплат. Поводом для дискуссии стало заявление общественного деятеля, который предложил пересмотреть подход к пенсионному обеспечению граждан без трудового стажа. Инициатива уже вызвала споры о социальной справедливости и конституционных гарантиях. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Пенсионер считает деньги дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионер считает деньги дома

Идея пересмотра пенсионных гарантий

Общественный деятель Вадим Попов в интервью изданию "Абзац" заявил, что в стране следует поднять вопрос о лишении пенсионных выплат граждан, которые за всю жизнь ни разу не были официально трудоустроены. По его словам, такая мера могла бы повысить личную ответственность россиян за собственное будущее.

Он подчеркнул, что реализация подобной инициативы невозможна без изменения Конституции РФ, поскольку действующая редакция гарантирует социальную защиту в старости, а также в случае болезни, инвалидности или утраты кормильца. По мнению Попова, эти нормы нуждаются в корректировке с учётом новых социально-экономических реалий, о чём ранее говорили и в контексте обсуждения пенсионной реформы.

Повышение требований к трудовому стажу

Одним из возможных шагов общественник назвал реформирование пенсионной системы. В частности, он предложил увеличить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения полноценной социальной пенсии. Такая мера, по его мнению, стимулировала бы граждан к официальной занятости и участию в экономике страны.

При этом Попов отметил, что изменения должны сопровождаться продуманной системой переходных механизмов, чтобы избежать резкого ухудшения положения отдельных групп населения.

Поддержка и альтернативы для неработавших

В числе обязательных элементов реформы он назвал разработку специальных программ поддержки для людей, не имеющих официального опыта работы. Речь идёт о программах профессиональной переподготовки, помощи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда, который уже сейчас демонстрирует признаки дисбаланса спроса на профессии.

Отдельно Попов высказался за стимулирование добровольных пенсионных накоплений. Он предложил использовать налоговые льготы и государственные гарантии сохранности средств, чтобы мотивировать граждан самостоятельно формировать будущие пенсионные доходы.

Исключения из возможных ограничений

Несмотря на жёсткость позиции, общественник подчеркнул, что ряд категорий граждан должен сохранить право на пенсионное обеспечение независимо от трудового стажа.

"Инвалиды и женщины, занятые воспитанием детей, не должны лишаться пенсионных прав", — отметил Вадим Попов.

По его мнению, социальная роль этих групп объективно ограничивает возможность полноценного участия в трудовой деятельности, что требует особого подхода со стороны государства.

Контекст и другие оценки

Ранее в Социальном фонде сообщили, что более 7 млн пенсионеров в России продолжают работать после выхода на пенсию. В то же время финансист Алексей Селезнёв заявлял, что справедливый уровень пенсионных выплат для россиян должен составлять не менее 40 тысяч рублей.

Как подготовиться к пенсии

  1. Проверять официальный трудовой стаж и пенсионные отчисления.
  2. Рассматривать варианты добровольных накоплений.
  3. Использовать программы переподготовки и повышения квалификации.
  4. Следить за изменениями пенсионного законодательства.

Популярные вопросы о пенсионных правах

Могут ли в России отменить пенсии для неработавших?

Пока речь идёт лишь о предложении, требующем серьёзных законодательных изменений.

Затронут ли инициативы инвалидов и родителей?

По словам автора идеи, эти категории должны сохранить право на пенсию.

Возможны ли компенсационные меры?

Обсуждаются программы поддержки, переобучения и стимулирования занятости.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы пенсия финансы экономика
Новости Все >
Елена Товстик заявила, что год лошади растопчет всех змей
Бутерброды с печенью трески как альтернатива шпротам
Силовые тренировки улучшают контроль движений и устойчивость тела — тренеры
Прямоугольная кровать и деревянный каркас улучшают качество сна — эксперт Скуратова
Страны НАТО становятся зависимы от военных расходов – военный эксперт Клупов
Правильная подготовка кожи влияет на внешний вид морщин при макияже — Bovary
Охлаждение после обкатки стабилизирует работу тормозов — Jalopnik
Землетрясение на Камчатке могло спровоцировать миграцию сардины иваси
Открытость доходов и расходов уменьшает напряжение в браке — психолог Зберовский
Повышение НДС неизбежно приведет к росту цен – экономист Лежава
Сейчас читают
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Повышение НДС неизбежно приведет к росту цен – экономист Лежава
Домашний пряный посол сельди для салатов и закусок
В Абусире под Каиром обнаружен храм бога Ра эпохи фараона Ниусерра
Стагнации на рынке б/у авто в России не ожидается – автоэксперт Ладушкин
Скрытые способности Скорпиона сегодня выходят на максимум
Перекись водорода 3% насыщает почву кислородом и снижает риск грибка
Оттенок нюдового маникюра зависит от подтона кожи и текстуры лака — Be Beautiful
Люся Чеботина хочет сходить в Большой театр на "Щелкунчика"
Средняя цена автомобиля в России приблизилась к 3,4 млн рублей — автоэксперты
Полет на Марс может закончиться катастрофой для Земли — ученый Эйсмонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.