Никогда не работал — остался без выплат: радикальная идея взбудоражила пенсионную тему

Лишение пенсий для неработавших граждан — общественник Попов

В России вновь обсуждают возможные изменения пенсионной системы и критерии получения выплат. Поводом для дискуссии стало заявление общественного деятеля, который предложил пересмотреть подход к пенсионному обеспечению граждан без трудового стажа. Инициатива уже вызвала споры о социальной справедливости и конституционных гарантиях. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пенсионер считает деньги дома

Идея пересмотра пенсионных гарантий

Общественный деятель Вадим Попов в интервью изданию "Абзац" заявил, что в стране следует поднять вопрос о лишении пенсионных выплат граждан, которые за всю жизнь ни разу не были официально трудоустроены. По его словам, такая мера могла бы повысить личную ответственность россиян за собственное будущее.

Он подчеркнул, что реализация подобной инициативы невозможна без изменения Конституции РФ, поскольку действующая редакция гарантирует социальную защиту в старости, а также в случае болезни, инвалидности или утраты кормильца. По мнению Попова, эти нормы нуждаются в корректировке с учётом новых социально-экономических реалий, о чём ранее говорили и в контексте обсуждения пенсионной реформы.

Повышение требований к трудовому стажу

Одним из возможных шагов общественник назвал реформирование пенсионной системы. В частности, он предложил увеличить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения полноценной социальной пенсии. Такая мера, по его мнению, стимулировала бы граждан к официальной занятости и участию в экономике страны.

При этом Попов отметил, что изменения должны сопровождаться продуманной системой переходных механизмов, чтобы избежать резкого ухудшения положения отдельных групп населения.

Поддержка и альтернативы для неработавших

В числе обязательных элементов реформы он назвал разработку специальных программ поддержки для людей, не имеющих официального опыта работы. Речь идёт о программах профессиональной переподготовки, помощи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда, который уже сейчас демонстрирует признаки дисбаланса спроса на профессии.

Отдельно Попов высказался за стимулирование добровольных пенсионных накоплений. Он предложил использовать налоговые льготы и государственные гарантии сохранности средств, чтобы мотивировать граждан самостоятельно формировать будущие пенсионные доходы.

Исключения из возможных ограничений

Несмотря на жёсткость позиции, общественник подчеркнул, что ряд категорий граждан должен сохранить право на пенсионное обеспечение независимо от трудового стажа.

"Инвалиды и женщины, занятые воспитанием детей, не должны лишаться пенсионных прав", — отметил Вадим Попов.

По его мнению, социальная роль этих групп объективно ограничивает возможность полноценного участия в трудовой деятельности, что требует особого подхода со стороны государства.

Контекст и другие оценки

Ранее в Социальном фонде сообщили, что более 7 млн пенсионеров в России продолжают работать после выхода на пенсию. В то же время финансист Алексей Селезнёв заявлял, что справедливый уровень пенсионных выплат для россиян должен составлять не менее 40 тысяч рублей.

Как подготовиться к пенсии

Проверять официальный трудовой стаж и пенсионные отчисления. Рассматривать варианты добровольных накоплений. Использовать программы переподготовки и повышения квалификации. Следить за изменениями пенсионного законодательства.

Популярные вопросы о пенсионных правах

Могут ли в России отменить пенсии для неработавших?

Пока речь идёт лишь о предложении, требующем серьёзных законодательных изменений.

Затронут ли инициативы инвалидов и родителей?

По словам автора идеи, эти категории должны сохранить право на пенсию.

Возможны ли компенсационные меры?

Обсуждаются программы поддержки, переобучения и стимулирования занятости.