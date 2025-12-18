Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Инфляцию в России решили приземлить: в правительстве назвали более мягкий сценарий

Прогноз инфляции в РФ пересмотрели в сторону снижения – Новак
Экономика

Власти ожидают замедления инфляции в России в следующем году, несмотря на сохраняющееся давление на цены. Новый прогноз оказался мягче официальных оценок и уже вызвал дискуссии в деловой среде. Такие ожидания были озвучены на встрече с представителями крупного бизнеса. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative
Концепция экономики

Прогноз инфляции и позиция правительства

Вице-премьер Александр Новак заявил, что инфляция в России в 2025 году может составить около 6%. Этот показатель ниже ранее озвученного официального прогноза, который находился на уровне 6,8%. Разница сигнализирует о более сдержанных ожиданиях по росту цен и осторожном оптимизме со стороны экономического блока правительства.

Снижение прогноза объясняется сочетанием мер денежно-кредитной политики, стабилизацией отдельных рынков и постепенной адаптацией экономики к внешним условиям. При этом власти подчёркивают, что инфляционные риски полностью не исчезли и требуют постоянного контроля, в том числе в контексте инфляционных ориентиров Центробанка.

Связь инфляции и ключевой ставки

На фоне инфляционных ожиданий обсуждается и будущая динамика ключевой ставки. Глава Сбербанка Герман Греф ранее отметил, что к концу 2025 года ставка Центробанка может приблизиться к 12%. По его оценке, жёсткая монетарная политика сохранится дольше, чем ожидалось ранее.

Также Греф допустил, что в 2026 году экономика России перейдёт к умеренному росту — примерно на 1%. Это указывает на сценарий плавного восстановления без резких скачков, но и без быстрого ускорения, что перекликается с обсуждениями вокруг решений по ключевой ставке.

Поведение граждан и спрос на деньги

Финансовые ожидания отражаются и в поведении населения. В 2025 году россияне стали запрашивать у банков более крупные суммы наличных средств. Средний желаемый объём вырос до 747 тысяч рублей, что на 4,4% превышает показатель прошлого года.

Рост запросов может быть связан как с инфляционными ожиданиями, так и с желанием создать финансовую подушку. Эксперты отмечают, что такие тенденции характерны для периодов экономической неопределённости и высокой стоимости заёмных средств.

Сравнение прогнозов инфляции

Прогноз в 6% выглядит более умеренным по сравнению с официальной оценкой в 6,8%. Более высокий показатель предполагает жёсткое давление на доходы населения, тогда как более низкий сценарий создаёт условия для постепенной стабилизации потребительского рынка. Разница между оценками подчёркивает неопределённость и зависимость итоговых цифр от макроэкономических факторов.

Как действовать в условиях инфляции

  1. Планировать бюджет с учётом возможного роста цен.
  2. Оценивать условия по кредитам и вкладам перед принятием решений.
  3. Диверсифицировать сбережения, не полагаясь на один инструмент.
  4. Следить за решениями Центробанка и обновлением прогнозов.

Популярные вопросы об инфляции в России

Что означает инфляция 6% для населения?

Это более умеренный рост цен по сравнению с предыдущими периодами, но он всё равно влияет на покупательную способность.

Может ли инфляция быть ниже прогноза?

Да, при благоприятной экономической конъюнктуре и эффективной политике регулятора.

Как инфляция связана с ключевой ставкой?

Чем выше инфляционные риски, тем жёстче политика Центробанка и дороже кредиты.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
