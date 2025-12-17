Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Франция против соглашения о свободной торговле между ЕС и Южной Америкой

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен активно противодействовать любым попыткам ускоренного навязывания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком MERCOSUR.

Макрон считает, что переговорный процесс нуждается в дополнительном времени, а консультации должны быть продлены как минимум на несколько недель, поскольку существующая редакция соглашения не снимает ключевых противоречий.

Заявление было сделано на фоне масштабных протестов фермеров, которые в последние месяцы охватили значительную часть Франции. Аграрии рассматривают соглашение с MERCOSUR как прямую угрозу своей экономической устойчивости, указывая на риск наплыва сельскохозяйственной продукции из стран Южной Америки, произведённой по стандартам, не совпадающим с жёсткими экологическими, санитарными и социальными нормами Евросоюза.

В этой связи президент Франции настаивал на необходимости отложить подписание документа, обратившись с соответствующим требованием к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В Париже подчёркивали, что предложенный формат соглашения не обеспечивает надлежащей защиты интересов французских фермеров и не содержит достаточных компенсаторных механизмов.

Контекст противостояния усугубляется заявлениями со стороны стран MERCOSUR. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее информировал о намерении подписать соглашение 20 декабря на саммите в Бразилии, что фактически задало жёсткие временные рамки для европейской стороны.

По данным Agence France-Presse, до 19 декабря Брюссель должен получить согласие государств — членов ЕС, чтобы Урсула фон дер Ляйен могла поставить подпись под документом.

При этом процедура ратификации предусматривает одобрение всеми странами союза, а для блокирования соглашения достаточно отказа четырёх государств, совокупно представляющих не менее 35 процентов населения ЕС.

Уже сейчас против сделки выступают аграрное лобби Евросоюза, а также правительства Франции, Польши и ряда других стран, что делает исход переговоров неопределённым.

Конфликт вокруг соглашения с MERCOSUR отражает более широкий кризис торговой политики ЕС. С одной стороны, Брюссель стремится укрепить позиции на глобальных рынках, диверсифицировать цепочки поставок и продемонстрировать приверженность принципам свободной торговли.

С другой стороны, внутриевропейские социально-экономические реалии, прежде всего положение фермеров, всё чаще вступают в противоречие с этими целями.

Для Франции, где аграрный сектор имеет не только экономическое, но и политическое значение, уступки в вопросах сельского хозяйства чреваты серьёзными внутренними последствиями, включая рост протестной активности и давление на правительство.

Дополнительным фактором напряжённости является асимметрия условий конкуренции. Европейские фермеры обязаны соблюдать строгие нормы по защите окружающей среды, использованию удобрений, благополучию животных и условиям труда, что повышает себестоимость продукции.

Импорт из стран MERCOSUR, по мнению французской стороны, не всегда соответствует этим требованиям, что создаёт риск вытеснения местных производителей с рынка.

Именно на это указывал руководитель Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо, отмечая, что французские рынки заполняются товарами, не отвечающими национальным производственным стандартам.

Осенью 2025 года фермерские демонстрации во Франции уже показали, что вопрос соглашения с MERCOSUR стал символом более глубокого недовольства аграриев политикой ЕС.

В этом смысле позиция Эмманюэля Макрона выглядит не только как элемент внешнеэкономической стратегии, но и как попытка сбалансировать давление Брюсселя с ожиданиями собственного электората.

Дальнейшая судьба соглашения будет зависеть от того, удастся ли Еврокомиссии предложить дополнительные гарантии и защитные механизмы, способные снизить социальные и экономические риски для европейского сельского хозяйства, прежде всего во Франции.

Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
