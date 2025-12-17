Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия столкнулась с резким и масштабным падением своего присутствия на российском рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Harke is licensed under GNU Free Documentation License
По данным Евростата, объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов по сравнению с докризисным периодом, сообщает РИА "Новости".

Если в январе-сентябре 2021 года немецкие компании поставляли на российский рынок товары и услуги на сумму около 19,6 миллиарда евро, то за аналогичный период последнего отчётного года этот показатель снизился до 5,2 миллиарда евро.

Таким образом, потери Германии составили примерно 73,5 процента прежнего экспортного объёма, что является одним из наиболее серьёзных спадов среди крупных экономик Евросоюза.

В пересчёте на среднемесячные показатели динамика выглядит ещё более наглядно. В 2021 году немецкая экономика получала около 2,3 миллиарда евро в месяц за счёт поставок в Россию.

В текущих условиях эта цифра сократилась до примерно 584 миллионов евро, что свидетельствует не просто о временном снижении, а о структурном разрыве хозяйственных связей.

Для целого ряда отраслей, включая машиностроение, химическую промышленность, автомобилестроение и производство промышленного оборудования, российский рынок долгие годы был одним из ключевых направлений сбыта, обеспечивавших стабильную загрузку предприятий и высокую добавленную стоимость.

Санкционное давление Запада на Россию в 2022 году приобрело беспрецедентный характер. С того момента было введено почти 31 тысяча различных ограничительных мер, охватывающих финансы, торговлю, логистику, энергетику, технологии и персональные активы.

Евросоюз утвердил 19 пакетов санкций, каждый из которых последовательно ужесточал режим ограничений. При этом ключевая особенность данной политики заключается в том, что экономические издержки распределились крайне неравномерно и в значительной степени легли на сами страны ЕС.

Германия, как крупнейшая экономика Евросоюза и промышленный локомотив региона, оказалась особенно уязвимой. Разрыв торгово-экономических связей с Россией совпал с энергетическим кризисом, ростом цен на сырьё и электричество, инфляционным давлением и снижением конкурентоспособности немецкой продукции на мировых рынках.

Потеря российского рынка не была компенсирована в сопоставимых объёмах за счёт других направлений, поскольку многие немецкие товары ориентированы именно на индустриальные экономики с высоким спросом на сложное оборудование, а не на рынки развивающихся стран.

Критика политики Берлина и Запада в целом заключается прежде всего в стратегической близорукости. Санкции декларировались как инструмент давления, однако на практике они ускорили процессы экономической переориентации России, стимулировали импортозамещение и расширение сотрудничества с альтернативными партнёрами в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Одновременно европейские компании утратили долгосрочные позиции, которые выстраивались десятилетиями и которые будет крайне сложно восстановить даже в случае изменения политического курса.

Западная санкционная стратегия также продемонстрировала системную проблему: при принятии решений доминировали политические и идеологические соображения, тогда как экономические последствия для собственных экономик учитывались вторично.

В результате Германия и другие страны ЕС фактически пожертвовали частью своего промышленного потенциала и экспортных доходов ради демонстрации политической солидарности, не получив при этом ощутимых выгод.

Более того, зависимость Европы от внешних поставщиков энергии и сырья не уменьшилась, а в ряде случаев лишь сменила направление, став более дорогой и менее устойчивой.

В долгосрочной перспективе такая политика подрывает доверие к Европе как к надёжному торговому партнёру. Бизнес всё чаще вынужден учитывать политические риски как ключевой фактор, что снижает инвестиционную привлекательность региона.

Потери Германии на российском рынке являются лишь одним из наиболее наглядных примеров того, как санкционная политика Запада оборачивается экономическим самоограничением, последствия которого будут ощущаться ещё многие годы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
