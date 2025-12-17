Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Разоблачение кредитных мифов: учимся читать между строк договоров с банками

Допуслуги превращают кредит в дорогое "удовольствие"
Кредиты в России снова стали "дорогими деньгами", даже несмотря на снижение ключевой ставки. В ноябре средняя полная стоимость кредита (ПСК) в топ-20 банков достигла 30,78% годовых, а по отдельным предложениям ставки доходят до 52%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
На таком фоне спрос закономерно проседает: объём выдачи потребкредитов в III квартале 2025 года сократился более чем на треть, а в ряде регионов падение приблизилось к 50%. Об этом сообщает Vesperfin.

Почему рекламные ставки часто не имеют отношения к реальности

Банки любят показывать в рекламе минимальные проценты — те, что доступны лишь небольшой группе "идеальных" заёмщиков. Обычно речь о клиентах с безупречной кредитной историей, подтверждённым высоким доходом и низкой долговой нагрузкой, которые ещё и готовы выполнить длинный список дополнительных условий.

На практике большинство людей получает ставку ощутимо выше: плюс 10-15% к "витринной" цифре — не редкость. Но главное даже не это. Почти всегда итоговая ПСК оказывается выше и рекламной ставки, и той, что вам озвучили при предварительном одобрении, потому что в ПСК "зашиты" платежи, которые легко не заметить на старте.

Полная стоимость кредита: что это и почему важна именно она

Полная стоимость кредита (ПСК) — это показатель, который отражает совокупные расходы заёмщика по кредиту в пересчёте на годовые проценты. Проще говоря, сумма, которую вы получаете на руки, и цена кредита в реальности — это две разные величины. ПСК как раз и нужна, чтобы сравнивать кредиты "по-честному", а не по красивому проценту из рекламы.

Что входит в ПСК

В состав полной стоимости кредита обычно попадает всё, что делает кредит дороже на практике:

  1. Основной долг — "тело" кредита.

  2. Проценты за пользование деньгами.

  3. Страховка — если она подключается (добровольно или фактически "обязательно для ставки").

  4. Дополнительные услуги и комиссии — выпуск и обслуживание карты, смс-уведомления, платные опции "отсрочки", юридические сервисы, подписки и прочие платежи, которые могут маскироваться под "сервис".

Что в ПСК не включается

Неустойки, пени и штрафы за нарушение условий договора туда обычно не входят, потому что они возникают не "по плану кредита", а из-за просрочек или иных нарушений. Но с точки зрения кошелька важно помнить: реальная переплата в плохом сценарии становится ещё выше, чем ПСК.

Как быстро найти ПСК и не попасться на "маркетинг"

Самый надёжный способ — смотреть не на обещания менеджера и не на баннер, а на документы.

Где искать ПСК

  1. В договоре — как правило, на первой странице, в правом верхнем углу, в рамке.

  2. При онлайн-оформлении — в файлах, которые приходят до подписания: в личный кабинет или на почту. Это ваш шанс спокойно всё прочитать и сопоставить с тем, что обещали в рекламе.

Нужно ли считать самому

Считать вручную не обязательно. Можно использовать кредитный калькулятор: вводите сумму, срок, ставку и дополнительные платежи — и получаете реальную картину. Но даже калькулятор не заменит чтение условий, потому что часть платежей может быть спрятана в "галочках" или подключаться пакетами услуг.

Если ПСК нет в договоре — это тревожный сигнал

Отсутствие ПСК или попытки "не показывать" документы до подписания — серьёзный красный флаг. Это повод:

  1. Не подписывать договор.

  2. Попросить полный пакет документов заранее.

  3. При необходимости — направить жалобу в Банк России, потому что регулятор штрафует за навязывание услуг и ввод в заблуждение.

Почему ПСК может измениться уже после оформления

Полная стоимость кредита не всегда остаётся одинаковой.

  1. Досрочное погашение обычно снижает переплату и фактически делает кредит дешевле.

  2. Продление срока выплат почти неизбежно делает кредит дороже: вы дольше платите проценты и дольше "держите" платные сервисы.

  3. С кредитными картами ситуация ещё коварнее: льготный период создаёт ощущение, что всё под контролем, но при просрочке долговая нагрузка быстро растёт, и реальная стоимость легко превышает 40% годовых — особенно с комиссиями и платными опциями.

Сравнение: процент по рекламе, ставка в договоре и ПСК

Рекламная ставка — это "витрина", ставка в договоре — это то, что вы платите за пользование деньгами, а ПСК — это полная цена кредита с учётом сопутствующих платежей. Именно ПСК позволяет сравнить разные банки и разные продукты без иллюзий.

Плюсы и минусы кредитов при высокой ПСК

Перед тем как брать кредит в условиях дорогих ставок, полезно трезво оценить стороны решения.

 Плюсы: кредит может выручить при срочных нуждах, помогает закрыть важные расходы без долгих накоплений, иногда позволяет консолидировать долги, если условия действительно лучше текущих.

 Минусы: высокая ПСК делает переплату очень чувствительной, навязанные услуги "раздувают" стоимость, а малейшая просрочка может резко ухудшить ситуацию, особенно по кредитным картам.

Как не переплатить за кредит

  1. Сначала найдите ПСК в документах, а не в рекламе.

  2. Проверьте, какие услуги включены по умолчанию: страховки, смс, сервисы "защиты", карты и подписки.

  3. Посчитайте итоговую переплату: ежемесячный платёж x срок + все доплаты.

  4. Сравните 2-3 предложения именно по ПСК, а не по "от".

  5. Уточните, можно ли отказаться от страховки и платных опций без повышения ставки.

  6. Если условия меняются "на словах", просите показать это в письменном виде в документах.

  7. Держите запас по бюджету: кредит при высокой ПСК плохо переносит просадки дохода.

Популярные вопросы о полной стоимости кредита

Как понять, что банк показывает "рекламную" ставку, а не вашу?

Если в рекламе ставка низкая, но вам предлагают выполнить много условий или подключить платные услуги ради "льготного процента", почти наверняка это витринная ставка для ограниченного круга клиентов.

Где в договоре обычно указана ПСК?

Чаще всего на первой странице, в правом верхнем углу, в рамке. Если оформление онлайн — в документах до подписания.

Можно ли ориентироваться только на ежемесячный платёж?

Нет. Платёж может казаться посильным, но при длинном сроке и высокой ПСК переплата становится огромной. Сравнивайте по ПСК и общей сумме возврата.

Что опаснее: потребкредит или кредитная карта?

Зависит от дисциплины. Кредитка безопасна, если вы строго укладываетесь в льготный период. При просрочке реальная стоимость долга часто становится очень высокой из-за процентов, комиссий и штрафных условий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
