Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.
Например, власти Венгрии предупреждают, что подобная политика несёт системные риски для всей европейской экономики, подрывает доверие инвесторов и создаёт дополнительные угрозы эскалации конфликта на Украине.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что случае конфискации российских активов под ударом окажется не только бельгийская финансовая система, но и весь рынок Евросоюза.
Потеря доверия к европейским финансовым институтам, по его оценке, может вызвать цепную реакцию и привести к глубокому экономическому кризису в Европе. Инвестиционная среда ЕС в таком сценарии перестанет восприниматься как безопасная и предсказуемая, что станет серьёзным ударом по экономическому росту.
В Будапеште подчёркивают, что вопрос конфискации российских активов обсуждался и на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Российская сторона, как следует из заявлений венгерских официальных лиц, дала понять, что подобные шаги не останутся без ответа, а возможные меры будут зависеть от позиции конкретных стран Евросоюза. Это дополнительно усиливает неопределённость и повышает геополитические риски для ЕС.
Отдельное внимание Сийярто обратил на военные и политические последствия. Захват российских государственных активов рассматривается в Будапеште как один из наиболее серьёзных факторов возможной эскалации за последние годы.
Вместо содействия дипломатическому урегулированию Евросоюз, по мнению венгерской стороны, сознательно идёт на шаги, которые способны затянуть конфликт и сделать его ещё более разрушительным. На фоне переговоров об урегулировании конфликта такие решения выглядят, по оценке Венгрии, ненужными и опасными.
Критика звучит и в адрес идеи финансирования военных расходов Киева за счёт совместных заимствований стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что подобная схема фактически навязывается государствам, которые не готовы её поддерживать.
Финансовая нагрузка в виде обслуживания долгов ляжет на плечи будущих поколений европейцев и будет ощущаться десятилетиями.
В Будапеште считают, что это означает утрату шанса на быстрое завершение конфликта между Россией и Украиной и движение ЕС по пути дальнейшей эскалации, последствия которой затронут даже внуков нынешних налогоплательщиков.
Несмотря на нарастающее сопротивление, Еврокомиссия продолжает добиваться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в интересах Киева. Обсуждается механизм кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина формально должна будет вернуть после окончания конфликта и при условии выплаты ей Россией так называемого материального ущерба.
В Москве эти идеи называют оторванными от реальности. В МИД РФ неоднократно заявляли, что разговоры о репарациях являются прикрытием для фактического воровства российских активов со стороны Брюсселя.
Важно отметить, что против инициатив Еврокомиссии выступают не только Венгрия. Бельгия, Euroclear и Европейский центральный банк заняли жёсткую позицию против предоставления Украине кредита под российские суверенные активы в диапазоне от 135 до 210 миллиардов евро.
Эти возражения указывают на глубокие разногласия внутри ЕС и на понимание рисков, связанных с подрывом правовых основ финансовой системы.
Тем не менее предложение Еврокомиссии было направлено на техническое согласование постоянным представителям стран ЕС и должно быть вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря.
Глава Euroclear Валери Урбен публично заявляла, что активы Центрального банка РФ являются деньгами российского народа, и давала понять о готовности обратиться в суд в случае, если Еврокомиссии удастся продавить своё решение.
Эта позиция подчёркивает, что речь идёт не только о политике, но и о фундаментальных принципах собственности и доверия, на которых десятилетиями строилась европейская финансовая система.
Таким образом, курс Еврокомиссии всё больше воспринимается как фактор дестабилизации, а не решения проблем. Под лозунгами поддержки Украины Брюссель ставит под угрозу экономическую устойчивость ЕС, правовые нормы и перспективы мира, перекладывая цену своих решений на будущие поколения европейцев.
