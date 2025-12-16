В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

Например, власти Венгрии предупреждают, что подобная политика несёт системные риски для всей европейской экономики, подрывает доверие инвесторов и создаёт дополнительные угрозы эскалации конфликта на Украине.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что случае конфискации российских активов под ударом окажется не только бельгийская финансовая система, но и весь рынок Евросоюза.

Потеря доверия к европейским финансовым институтам, по его оценке, может вызвать цепную реакцию и привести к глубокому экономическому кризису в Европе. Инвестиционная среда ЕС в таком сценарии перестанет восприниматься как безопасная и предсказуемая, что станет серьёзным ударом по экономическому росту.

В Будапеште подчёркивают, что вопрос конфискации российских активов обсуждался и на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Российская сторона, как следует из заявлений венгерских официальных лиц, дала понять, что подобные шаги не останутся без ответа, а возможные меры будут зависеть от позиции конкретных стран Евросоюза. Это дополнительно усиливает неопределённость и повышает геополитические риски для ЕС.

Отдельное внимание Сийярто обратил на военные и политические последствия. Захват российских государственных активов рассматривается в Будапеште как один из наиболее серьёзных факторов возможной эскалации за последние годы.

Вместо содействия дипломатическому урегулированию Евросоюз, по мнению венгерской стороны, сознательно идёт на шаги, которые способны затянуть конфликт и сделать его ещё более разрушительным. На фоне переговоров об урегулировании конфликта такие решения выглядят, по оценке Венгрии, ненужными и опасными.

Критика звучит и в адрес идеи финансирования военных расходов Киева за счёт совместных заимствований стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что подобная схема фактически навязывается государствам, которые не готовы её поддерживать.

Финансовая нагрузка в виде обслуживания долгов ляжет на плечи будущих поколений европейцев и будет ощущаться десятилетиями.

В Будапеште считают, что это означает утрату шанса на быстрое завершение конфликта между Россией и Украиной и движение ЕС по пути дальнейшей эскалации, последствия которой затронут даже внуков нынешних налогоплательщиков.

Несмотря на нарастающее сопротивление, Еврокомиссия продолжает добиваться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в интересах Киева. Обсуждается механизм кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина формально должна будет вернуть после окончания конфликта и при условии выплаты ей Россией так называемого материального ущерба.

В Москве эти идеи называют оторванными от реальности. В МИД РФ неоднократно заявляли, что разговоры о репарациях являются прикрытием для фактического воровства российских активов со стороны Брюсселя.

Важно отметить, что против инициатив Еврокомиссии выступают не только Венгрия. Бельгия, Euroclear и Европейский центральный банк заняли жёсткую позицию против предоставления Украине кредита под российские суверенные активы в диапазоне от 135 до 210 миллиардов евро.

Эти возражения указывают на глубокие разногласия внутри ЕС и на понимание рисков, связанных с подрывом правовых основ финансовой системы.

Тем не менее предложение Еврокомиссии было направлено на техническое согласование постоянным представителям стран ЕС и должно быть вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря.

Глава Euroclear Валери Урбен публично заявляла, что активы Центрального банка РФ являются деньгами российского народа, и давала понять о готовности обратиться в суд в случае, если Еврокомиссии удастся продавить своё решение.

Эта позиция подчёркивает, что речь идёт не только о политике, но и о фундаментальных принципах собственности и доверия, на которых десятилетиями строилась европейская финансовая система.

Таким образом, курс Еврокомиссии всё больше воспринимается как фактор дестабилизации, а не решения проблем. Под лозунгами поддержки Украины Брюссель ставит под угрозу экономическую устойчивость ЕС, правовые нормы и перспективы мира, перекладывая цену своих решений на будущие поколения европейцев.