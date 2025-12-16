Два займа и три дня ожидания: как изменятся правила в микрофинансировании

В России ужесточают правила выдачи микрозаймов. Что поменялось

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий поэтапное ужесточение правил выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями.

Принятые изменения направлены на снижение долговой нагрузки населения, усиление защиты прав заёмщиков и ограничение наиболее рискованных практик на рынке микрофинансирования, который в последние годы демонстрировал устойчивый рост, но при этом оставался источником повышенных социальных рисков.

Ключевым элементом реформы становится поэтапное ограничение количества одновременно действующих договоров займа, которые одно физическое лицо может иметь в МФО.

С 1 октября 2026 года гражданин сможет одновременно обслуживать не более двух договоров потребительского займа с полной стоимостью кредита свыше 200 процентов годовых каждый.

Следующий этап вступит в силу с 1 апреля 2027 года, когда будет разрешён лишь один действующий договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых.

Таким образом, законодатель последовательно сужает возможности для накопления высокопроцентных обязательств и снижает риск долговой спирали, в которую часто попадали заёмщики с низкими доходами.

Дополнительной мерой станет введение так называемого периода охлаждения. При оформлении нового займа после погашения предыдущего договора заёмщику потребуется выдержать паузу в три дня.

Предполагается, что этот механизм сократит число импульсивных решений о заимствовании и позволит гражданам более взвешенно оценивать свои финансовые возможности, не прибегая к мгновенному перекредитованию.

Существенные изменения касаются и предельного размера переплаты по потребительским займам. С 1 апреля 2026 года максимальная сумма всех начислений по договору, включая проценты, комиссии, штрафы и пени, будет ограничена 100 процентами годовых вместо действующих сегодня 130 процентов.

Фактически это означает, что общий объём выплат по займу не сможет превышать двукратный размер полученной суммы, что заметно снижает финансовую нагрузку на заёмщиков и делает условия микрокредитования более прозрачными и предсказуемыми.

Одновременно законодатели учитывают интересы бизнеса и самого рынка микрофинансирования. Максимальная сумма микрозайма, предоставляемого МФО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличивается с 5 до 15 миллионов рублей.

Действующий лимит не пересматривался с 2018 года и, по оценке разработчиков закона, перестал соответствовать текущим экономическим реалиям.

Увеличение порога должно расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению заёмных средств, особенно в условиях ограниченного доступа к банковскому кредитованию.

В пояснительных материалах подчёркивается, что изменения носят комплексный характер и направлены на баланс интересов всех участников рынка.

С одной стороны, усиливается защита граждан как наиболее уязвимой категории заёмщиков, с другой — сохраняется потенциал развития МФО как источника финансирования для бизнеса.

Закон также предусматривает ряд технических и регуляторных корректировок, призванных повысить прозрачность работы микрофинансовых организаций и эффективность надзорных механизмов.

Принятый документ вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых прямо установлены иные сроки начала действия.

Поэтапный характер реформы призван дать рынку время на адаптацию к новым требованиям и минимизировать риски резких структурных изменений.

В долгосрочной перспективе власти рассчитывают, что новые правила приведут к снижению закредитованности населения, улучшению платёжной дисциплины и формированию более устойчивой и ответственной модели микрофинансирования в России.