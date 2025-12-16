Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Два займа и три дня ожидания: как изменятся правила в микрофинансировании

В России ужесточают правила выдачи микрозаймов. Что поменялось
Экономика » Финансы » Деньги

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий поэтапное ужесточение правил выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Принятые изменения направлены на снижение долговой нагрузки населения, усиление защиты прав заёмщиков и ограничение наиболее рискованных практик на рынке микрофинансирования, который в последние годы демонстрировал устойчивый рост, но при этом оставался источником повышенных социальных рисков.

Ключевым элементом реформы становится поэтапное ограничение количества одновременно действующих договоров займа, которые одно физическое лицо может иметь в МФО.

С 1 октября 2026 года гражданин сможет одновременно обслуживать не более двух договоров потребительского займа с полной стоимостью кредита свыше 200 процентов годовых каждый.

Следующий этап вступит в силу с 1 апреля 2027 года, когда будет разрешён лишь один действующий договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых.

Таким образом, законодатель последовательно сужает возможности для накопления высокопроцентных обязательств и снижает риск долговой спирали, в которую часто попадали заёмщики с низкими доходами.

Дополнительной мерой станет введение так называемого периода охлаждения. При оформлении нового займа после погашения предыдущего договора заёмщику потребуется выдержать паузу в три дня.

Предполагается, что этот механизм сократит число импульсивных решений о заимствовании и позволит гражданам более взвешенно оценивать свои финансовые возможности, не прибегая к мгновенному перекредитованию.

Существенные изменения касаются и предельного размера переплаты по потребительским займам. С 1 апреля 2026 года максимальная сумма всех начислений по договору, включая проценты, комиссии, штрафы и пени, будет ограничена 100 процентами годовых вместо действующих сегодня 130 процентов.

Фактически это означает, что общий объём выплат по займу не сможет превышать двукратный размер полученной суммы, что заметно снижает финансовую нагрузку на заёмщиков и делает условия микрокредитования более прозрачными и предсказуемыми.

Одновременно законодатели учитывают интересы бизнеса и самого рынка микрофинансирования. Максимальная сумма микрозайма, предоставляемого МФО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличивается с 5 до 15 миллионов рублей.

Действующий лимит не пересматривался с 2018 года и, по оценке разработчиков закона, перестал соответствовать текущим экономическим реалиям.

Увеличение порога должно расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению заёмных средств, особенно в условиях ограниченного доступа к банковскому кредитованию.

В пояснительных материалах подчёркивается, что изменения носят комплексный характер и направлены на баланс интересов всех участников рынка.

С одной стороны, усиливается защита граждан как наиболее уязвимой категории заёмщиков, с другой — сохраняется потенциал развития МФО как источника финансирования для бизнеса.

Закон также предусматривает ряд технических и регуляторных корректировок, призванных повысить прозрачность работы микрофинансовых организаций и эффективность надзорных механизмов.

Принятый документ вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых прямо установлены иные сроки начала действия.

Поэтапный характер реформы призван дать рынку время на адаптацию к новым требованиям и минимизировать риски резких структурных изменений.

В долгосрочной перспективе власти рассчитывают, что новые правила приведут к снижению закредитованности населения, улучшению платёжной дисциплины и формированию более устойчивой и ответственной модели микрофинансирования в России.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы финансы кредиты
Новости Все >
Объекты недвижимости со сдачей до 3 месяцев выделили как лучший вариант — Журавлёв
Филиппа Киркорова объявили в розыск на Украине
Самую длинную лыжную трассу Европы открыли во Франции — modesettravaux
В икебане используют минимум растений — Сiceksel
Автобренды Китая подают иски из-за фейковых аварийных видео
Моллюск Hafrún прожил не менее 507 лет — склерохронолог Пол Батлер
Собака воспринимает уход человека как потерю стаи — этологи
В 2026 году наиболее вероятен рост зарплат в IT, госсекторе и обороне — Литвиненко
Отказ от сливочного масла уменьшает сердечные риски — диетолог Дианова
Тяга к сладкому может указывать на дефицит железа или хрома — диетолог Белоусова
Сейчас читают
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Венера формирует стиль любви, Марс — стиль желания
Ген мерль у голубоглазых собак повышает риск проблем со слухом и зрением
Учёные нанесли на карту более 524 км подводных тоннелей Ox Bel Ha — Science-et-Vie
Постоянное чувство холода говорит о нарушении кровообращения — терапевт Лапа
Музей Солнца в Новосибирске собрал символы из десятков культур — искусствоведы
Ранняя динамика массы тела прогнозирует успех похудения — учёные
Ретинол до 45 лет и частые пилинги вредят коже — дерматолог Егорова
Уборка сосновых иголок пылесосом может вывести технику из строя — Daily Express
Алкоголь мог подтолкнуть древних людей к земледелию — исследователь Цзяцзин Ван
Шоколадный медовик делают на водяной бане с медом и яйцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.